本期必買！職棒雜誌《職業棒球》513期完整收錄世界12強奪冠、陳傑憲封MVP等高光時刻

見證歷史性的一刻：棒球賽事第一座世界冠軍獎盃

2024年11月9日，第3屆世界棒球12強賽展開，由總教練曾豪駒率領的中華隊，與南韓、日本、古巴、多明尼加和澳洲共同分在B組，精彩賽事高潮迭起，中華隊從台北大巨蛋打進東京巨蛋，最後一場激戰台日對決戰冠軍賽，更以4：0完封日本隊，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，也是棒球史中第一座世界冠軍獎盃。

刊物名稱：《職業棒球》12月號/513期

出版社：中華職業棒球大聯盟

出版日期：2024年12月5日



10月初，中華隊名單公布時，外界對球隊戰力打上大大問號，隨著預賽首戰，陳晨威面對12強首屆冠軍韓國隊擊出滿貫砲敲響士氣，展現新世代中華隊不服輸韌性。這群不被看好台灣英雄，用手中球與球棒打下世界冠軍感動無數球迷，實現以往只出現在夢中完美劇本。

欲回味精彩賽事，不要錯過本期《職棒雜誌》。12月號完整收錄世界12強中華隊奪冠全紀錄，從實力被低估、不被看好的冷門球隊，前進複賽，一路破關斬將，一舉擊敗世界第一日本隊，寫下史上首度稱霸三大賽棒球史佳績的整個過程！

此外，人物介紹包含台日冠軍賽中揮出三分砲、奪下12強MVP的中華隊隊長陳傑憲、兩位啟關鍵作用的投手林昱珉、張奕精彩瞬間，更多詳盡球評內容收錄；以及日本武士隊國際賽失利後如何面對、韓職晉級無望的關鍵原因，一次解惑！

有最精采與最豐富圖輯、文字報導、高清海報圖通通有，12/5重磅上市。無論資深職棒迷，還是一日球迷，推薦購買珍藏。

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雜誌簡介 《職業棒球》是一刊隨著中華職棒誕生的刊物，以推廣職棒運動為主旨。內容包含國內外職棒話題的分析報導以及人物專訪，除了追蹤時事、更能認識棒球相關專業知識，以及中華職棒28年來發生的豐富點點滴滴，讓經典時刻永存人心。