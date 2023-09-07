吉田修一新作《陽光小姐》原爆無法摧毀的溫柔 新書對談講座即將登場！
文／新經典文化編輯部
本週日（9/10）即將登場的《陽光小姐》新書講座邀請到陳雨航、馬欣兩位解析這部吉田修一出道25週年的最新力作。
吉田修一是日本文壇獨樹一格的作家著有《惡人》、《怒》、《橫道世之介》、《同棲生活》、《國寶》等作品，以細膩的文字帶給讀者彷彿親身經歷般的體驗感。
從老電影的魅力切入《陽光小姐》，來談和樂京子一生所有演過的作品連結；作者挑戰以家鄉長崎的記憶書寫，讓這部作品具備了哪些戰爭作品的特質與張力，而吉田修一又用什麼手法來處理如此沉重的議題。透過書中角色之間的互動，談愛與戀，愛情與失去。
吉田修一在訪談提到，自己重讀後覺得這是一部溫柔的作品，來看這部《陽光小姐》不只有戰爭，有人情，還有和樂京子的演藝生涯，以及本名石田鈴的她的人生。
吉田修一：「我覺得這是一部溫柔的作品。」
藉著整理舊物、拂塵、歸類與整理，一心帶領讀者認識了這位從日本紅到好萊塢、被封為「陽光小姐」並入圍大獎的傳奇女星，在岡田一心眼前鋪展開來――不只是和樂京子的演藝生涯，還有本名石田鈴的她的人生。透過他們之間的互動，吉田修一在本書中深刻描繪出全新的「溫柔」。
以明快溫暖的筆調，首次處理故鄉的原爆議題
這世上，有原子彈也無法摧毀、死亡也不能撼動的柔韌與堅強，石田鈴的人生裡，有直到過世都關愛她、激勵她的畢生摯友；有與她真心相愛，卻無法相守的戀人；有懷抱明星夢的雀躍，有演藝路上的風光與跌宕，還有一件改變所有人人生的事：長崎原爆。
▋ 新書講座
☀️這世上，有原子彈也無法摧毀、死亡也不能撼動的柔韌與堅強
☀️就算世人的掌聲與歡呼並不純粹，真正的陽光小姐也不會退卻
☀️她的幸福，由她決定
主題 | 溫柔的長崎故事 —— 吉田修一《陽光小姐》新書講座
對談人 | 陳雨航 x 馬欣
時間 | 9月10日(日) 14:30~16:00
場地 | 紀州庵文學森林2樓（台北市同安街107號2樓）
參加方式 | 免費入場，敬請預先報名
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