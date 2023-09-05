到OMIA學東西拚人氣拿獎金！Show出你的自學創作 開啟第二人生

台灣即將迎接史上規模最大的退休潮，預估378萬人在未來10年內陸續退休，提前幫自己準備好退休後的理想生活，現在就可以透過各種輕學習與探索，發掘自己半百人生後的興趣愛好。OMIA學東西線上學習平台，致力於開發多元豐富的線上課程，鼓勵社會大眾發掘新的興趣，培養第二專長技能。為探索更多素人創作潛力，即日起推出「人生半百 正要精彩」素人創作募集活動，邀請民眾到OMIA學東西官方網站投稿，上傳自學的手繪創作、書畫、電腦繪圖、攝影等作品，讓更多人看見優秀創作。藉由本次活動，也希望鼓勵更多成人開始投入興趣學習並分享學習成果，為生活注入更多樂趣。

「人生半百 正要精彩」作品募集期間從即日起至10月15日止，作品風格不限，成功投稿者均可獲得500元OMIA購課金獎勵。投稿作品將同步開放網友進行票選，作品獲得最高票的投稿者，還可拿8,000元現金獎金！除此之外，票選結果前100件優秀作品將特別收錄至「人生半百創作精彩」 線上展示空間，並有機會獲得在OMIA線上平台開課的機會！

為鼓勵民眾提升對生活美學的欣賞力，凡於活動期間參加素人作品投票者，除可獲得200元OMIA購課金，若票選作品入選前100件，還能獲得超商現金抵用券抽獎機會，詳情請參考「人生半百 正要精彩」活動網頁。

OMIA學東西平台擁有多元的手繪課程、興趣嗜好、手工藝創作等興趣類課程，每一堂都是為初學者而設計，透過創作學習不僅可以療癒身心，更能為平淡生活帶來成就與喜悅，快來一起學習吧！想了解「人生半百 正要精彩」更多活動資訊，線上搜尋OMIA學東西線上學習平台，掌握最新動態。

活動網址：https://omia.tw/hyuXA