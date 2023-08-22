2024書展大獎及金蝶獎徵件開始 歡迎台灣原創及設計高手踴躍報名！　

以獎勵台灣原創為主旨的兩大年度大獎—「台北國際書展大獎」及「金蝶獎-台灣出版設計大獎」，自即日起開始徵件，至2023年10月2日截止，歡迎台灣原創作品、設計高手踴躍報名！

2024書展大獎評選，分為「小說獎」、「非小說獎」及「兒童及青少年獎」三大獎項。「小說獎」徵選作品涵蓋各類型的虛構小說，鼓勵小說創作的質與量，以突破語種界線、邁向國際舞台為目標，「非小說獎」是綜合徵選小說之外的各類優質出版品，「兒童及青少年獎」則凸顯兒童及青少年閱讀重要性，鼓勵為3-18歲兒童及青少年創作之圖書。

本屆書展大獎參選資格限自2022年10月1日起至2023年9月30日(含)期間出版原創作品，各獎項得主獎金為10萬元及獎盃外，並將2017年起設立的「編輯獎」進行調整，有鑑於每一部優秀作品的出線，除創作者的努力，也需要經過編輯台幕後功臣共同付出，改獎勵「小說獎」、「非小說獎」、及「兒童及青少年獎」各首獎作品之出版社，將頒給首獎各出版社3萬元獎金及獎盃，總獎金將高達117萬元，以表彰對得獎出版編輯專業能力的肯定，企盼能擴大並鼓勵更多台灣出版編輯團隊。

邁入第20屆的「金蝶獎」是國內鼓勵書籍設計最重要的獎項，參賽資格限自2022年７月1日起至2023年６月30日初版或改版重新設計之台灣原創出版品參加徵選。共計選出金獎、銀獎、銅獎各1名，以及10名榮譽獎，並頒予金獎獎金10萬元、銀獎獎金8萬元、及銅獎獎金5萬元。歡迎出版社或書籍設計者以「個人」身分參賽，獲獎作品將至德國萊比錫角逐「世界最美麗的書」設計大獎，呈現台灣出版品裝幀設計的軟實力。兩大獎項的報名方式，請上書展官網（https://www.tibe.org.tw）