首刷3萬本！暢銷作家黃山料新作席捲海內外華文書圈

文／三采文化

繼首本小說《好好再見，不負遇見》獲2022誠品年度銷量冠軍後，暢銷作家黃山料以豐沛的創作能量，接續推出《那女孩對我說》、《餘生是你 晚點沒關係》兩本作品，創下三本書作同時攻佔誠品暢銷榜前三名的好成績，刷新近年華文創作銷售紀錄。

近日出版首本青春疼痛文學《人間孤獨 卻與你一見如故》，首刷即超過3萬本，親簽五千餘本於網路預購首賣銷售一空，本月初（6/2）出版後旋即登上誠品書店暢銷榜第一。除展現作品在台灣出版市場熱度不減，月初受邀至馬來西亞華文書市出席簽書會活動，能量更擴散到海外華文書圈。

簽到凌晨！海外書展爆滿簽書破千本

繼前作《餘生是你 晚點沒關係》在誠品吉隆坡店創下連續半年暢銷排行第一的精采成績後，新作《人間孤獨 卻與你一見如故》網路開放預購時湧入海量讀者，造成當地書局網站大當機、秒殺搶購一空。月初馬來西亞大眾書局舉辦「海外華文書市」，於6月3日開幕當日壓軸活動邀約黃山料為新書進行分享會。現場超過600位書迷湧入會場，有讀者甚至特地從新加坡搭機前往，只為一睹作者風采。

活動中除針對新作刻劃的霸凌議題給予相同處境的讀者鼓勵，黃山料也分享一路走來面對輿論的心態調整：透過工作歷練培養出的「創業者人格」客觀看待評論、吸收對自己有幫助的建議，也透過理性的一面去保護自己柔軟、情感層面的「創作者人格」。

除講座分享外，現場簽書活動亦響應熱烈，號碼牌於活動開始前即發放一空。除堅持將在場讀者手上書作全數簽完，黃山料也為每位讀者送上合照與擁抱，整場活動長達六小時、簽書破千本以上，亦不少讀者真情流露，現場強忍情緒，表示「在最孤單時，你的書出現陪著我」，守候到凌晨活動結束後才離去，場面相當溫馨。

暢銷作家黃山料（圖／三采文化提供）

書名：《人間孤獨，卻與你一見如故：一見如故，卻與你人間孤獨》 作者：黃山料、王昊齊 出版社：三采文化 出版日期：2023年6月2日

新作刻劃校園霸凌議題 以文字陪伴讀者

「我有一個總是獨來獨往的同學，過世了。而我，受他所託，將他遺留世間的書稿，改編出版。」最新著作《人間孤獨 卻與你一見如故》改編自身真實過往，書寫高敏感人格的主角小齊校園青春時代發生的往事，在作品中以貼近人心並高度共感的文字，切身描寫身處社會及社交邊緣人的心聲，同時以充滿畫面感的故事敘述、擅長的金句文體，字字句句直擊讀者心中最酸楚的一角：「無人能感同身受，你經歷了怎樣的孤獨，於是用力訴說的你，加倍孤獨。」作者也首度以真實「黃山料」身分現身作品中，為讀者帶來加倍驚喜。

繼年度暢銷作品《好好再見 不負遇見》之後，《人間孤獨 卻與你一見如故》目前於台灣各大暢銷熱賣中（馬來西亞於2023年6月中下旬書店上架），以極為共感及寫實的文字，陪伴每一個走在邊緣，孤獨卻渴望被理解的讀者。

《人間孤獨 卻與你一見如故》 作者 黃山料 誠品年度暢銷 總冠軍作家黃山料 最孤獨、最疼痛之青春小說代表作 「我有一個總是獨來獨往的同學，自殺了。留下一份書稿，兩萬字，記述他最眷戀的青春冒險、最遺憾的情感羈絆。而我，受他所託，改編出版。」 ・人間孤獨，卻與你一見如故 高敏感人格，難以融入校園生活的「小齊」，遇見一位照亮他生命的摯友「王啟皓」。一見如故的兩人，將校園生活的慘澹，變成令人回味無窮的冒險故事。 ・人間孤獨，有你，便足 然而，長大是孤獨的，小齊相伴多年的摯友「王啟皓」，突然不告而別，社群停更、手機停用，他徹底從小齊的生命裡消失無蹤 ———「依循著線索，我能否將你找回來？」 ・人間不值得，不值你耗著 書稿中揭露小齊藏了十年的祕密：「如果我的尖銳，傷害了你，請不要怪我，去怪我曾遇見的惡人，怪世界從未對我溫柔！」 作者寫下：「無人能感同身受，你經歷了怎樣的孤獨，於是用力訴說的你，加倍孤獨。」

●本推薦文為三采文化之《人間孤獨，卻與你一見如故》。