William劉建樺：活出最好自己的平行宇宙，形成的量子場會強化「我」的能量源頭！

2022年，2位諾貝爾物理學獎獲獎者John Clauser和Alain Aspect透過實驗的方式證明了量子力學，學習量子能量的課程、書逐漸在全世界成為一股風潮。量子能量實踐大師，旅居加拿大／擁有20+年經驗的企業和個人商業培訓師 -量子成功學創辦人William(威廉)老師，日前返台舉辦其著作《量子成功學之顯化法則》台灣區簽書會暨讀者見面會，限量開放現場座位瞬間滿額，他於會中分享量子靜坐4階段、引領現場來賓靜坐能量引導現場練習，威廉老師現場也以Q&A方式讓讀者提問各種生活裡遇到的問題，透過威廉老師深入簡出的回答，讓所有會員都能在當下立即解開人生疑問。與會活動在輕鬆、愉悅的氣氛下進行，也為國內首場《量子成功學之顯化法則》現場活動劃下完美句點。

文∕William劉建樺

能量學和量子物理學對碰成功心理學和成功應用學的顯化奇蹟

果因定律

過去大家所認知的「因果定律」，在這個疫情社會之下顯得好像沒有用了，或者變得很無力。為什麼全球同時有那麼多人碰到相同的果呢？難道這些人都種下相同的因了嗎？不管那些因是什麼時候種下的，居然都受這個疫情影響而同時得到相同的「果」了？

所以在這一段疫情影響的時間裡面，透過不斷地冥想和實踐性的研究，看看有沒有最新的方法可以突破現階段疫情所帶來的困境？並且透過在三年前所創辦的量子成功學，加上成功心理學和成功應用學，還有能量學的運用，把所有的理論跟概念結合起來，實際應用在疫情的這段時間，創造出不斐的成績，所以讓我深深的了解到量子成功學裡面的「果因定律」。意思就是我們首先要有想切換進一個最高最好平行宇宙的那個「果」的感受，然後這個當下就會產生那個「因」去切入和召喚那個「果」的人生。所以是我們要的「果」在牽扯這個「因」，這一點是量子成功學裡面最主要的重點效果──果因定律。

觀察者效應

在量子成功學裡第二個最主要的論證點叫「觀察者效應」。這個觀察者效應是來自於一個很有名的實驗「夸克現象」。科學家在研究物質組成的時候，發現物質最小的組成是原子，原子裡面又有電子跟原子核組成，原子核裡面又有質子跟中子，然後在質子裡面又發現三個更小的粒子，這個更小的粒子叫上夸克，在中子裡面也有三個更小的粒子，就叫做下夸克。奇怪的是，科學家發現了夸克現象，就是當他們正在觀察想要看到夸克的時候，夸克就會顯現給他們看，當科學家沒有在觀察的時候，夸克就消失了。

但是夸克明明就是科學家發現物質最小的粒子，怎麼會在不觀察的時候，說消失就消失，想看到的時候，又會出現呢？所以這就是量子物理學裡很有名的觀察者實驗，這就證明了物質其實就是能量的存在，然而能量在什麼時候存在於什麼地方，就取決觀察者的觀察，這是我們人生顯化的一個非常重要的觀點！

量子糾纏

另外，量子物理學還有個很重要的發現叫做「量子糾纏」。科學家發現，如果你把兩個纏繞在一起的粒子分開，這兩個原本就在一起的粒子不管相隔時間有多長，距離有多遠，當你振動其中一個粒子時，遠在十萬八千里的另外一個粒子也會有所振動，做出相對應的反應。所以這是在量子成功學裡一個最強而有力的顯化論證，因為我們每個人都是一個量子場，而且都有相互能量糾纏的關係，當你的心動了而產生能量，振動了你的量子場，這時候所有同頻共振，他人的量子場也會有所振動，然後你要的顯化就會產生！

感覺能量

在量子成功心理學裡有三個很重要的新論點，第一個叫做正面感受。現在光有正面的語言已經沒什麼太大的效果了，因為當你正面吶喊的時候，你還是得面對現實，所以正面語言是沒有辦法抵消得過你最真實的感受。在你的心裡如果沒有正面的真實感受，其實在你的現實生活上是沒有任何改變的效果的，因為「感覺」就是能量本身，如果你有負面的感覺，那表示你處在低能量水平，在那個狀況下，不管你如何對自己說正面的言語，也是沒有用的，就像當一個人處於悲傷的情緒，你如何安慰都是無效的，倒不如讓對方把悲傷的情緒發洩出來，好過於堆積在心裡產生低能量振動。所以在成功心理學裡的正面感受論證就是，你如果想要未來有好事發生，有所成就，真實地改變你的人生，你必須要隨時地活在這個真實的感受才可以。真實感受最有名的例子就是拍電影。為什麼那麼多人都喜歡看科幻大片呢？大家知道在拍攝科幻電影時，其實主角演員們都是站在很多綠屏幕前拍出來的，但演員要是演到好電影的片酬，可能就是幾百萬美金，你有想過為什麼嗎？

因為他們拍電影的時候，即使後面是綠屏幕，連場景都沒有的情況下，演員需要依照劇情的需要，創造一個真實的感受，跟空氣對話，揮舞著看不見的武器，打著看不見的敵人，或是一些盒子堆積出來的假敵人，好像身歷其境一般地投入，然後把電影拍攝地非常逼真，豐盛了許多影迷，並且賺進了夢想中的生活。所以如果你可以把成功心理學的第一個新論點運用地特別好的話，你就可以比一般只用正面語言的人，更快速達到你的人生目標。 書名：《量子成功學之顯化法則》

作者：劉建樺、馮敏

出版社：暖暖書屋

出版日期：2023-01-11

感受頻率

當你有正面感受的能量之後，你接著要做的是維持在那個感受頻率，這是在量子成功心理學理念中第二個很重要的新論點。很多人有了正面感受之後，很容易被現實生活的一切打回原形，這樣你就維持不了在你所嚮往美好生活的那個頻率了，你會覺得目前無法改變的一切才是事實，越覺得是事實，這個事實的感受也就越強烈，你就越維持原本的感受頻率而放棄改變，因為你覺得改變也沒有用，卻沒有想過，你才過了一天就改變活出美好生活的主意了！所以維持感受頻率的方法，就是多去接觸你想要那個正面感受的所有人事物。

比如說，你夢想要開一台跑車，你先在心裡創造出開跑車所有正面感覺能量，然後維持這個感受頻率的方法，就是去結交一些開跑車的朋友，或去車廠試開跑車，或看跑車雜誌，當你一直接觸這些相同頻率的人事物時，這個感受頻率就可以維持，這時你就可以隨時準確地校準你要召喚的平行宇宙了。

●本文摘自暖暖書屋出版之《量子成功學》