2023台北國際書展／台北市長蔣萬安逛書展 閱讀就是力量12本書單一次看

台北國際書展開幕第二天（2月1日），上任甫滿月的台北市長蔣萬安現身，魅力席捲書展，在民眾連忙拿起手機搶拍中，蔣萬安市長、蔡詩萍局長首先參訪波蘭主題國館，於書展基金會董事長吳韻儀陪同下，連續於讀字工地、遠見天下、讀書共和國及時報出版，購買了12本書，最後在數位出版主題館巧遇與一群正在進行書展闖關活動的小朋友，共同舉起象徵「閱讀就是力量」的啞鈴合影。

在波蘭書協會長達魯斯‧雅渥斯基、副會長Krzysztof Koehler、波蘭臺北辦事處處長高則叡的陪同導覽下，蔣萬安市長於波蘭主題國中參觀珍本古籍區，一覽世界文明史上各階段的關鍵時刻，此外也參觀波蘭百年插畫展，從圖像親炙波蘭文化的內涵與美感。並對波蘭天文學家哥白尼的名著《天體運行論》和音樂家蕭邦《鋼琴協奏曲F小調》復刻板手稿很有興趣直呼：「真不敢相信是親筆手稿！」

（推薦閱讀：天下雜誌出版新書 《台北．萬安：永遠選擇跳脫舒適圈，走自己的路，做正確的事》）

蔣萬安市長勉勵孩子累積知識的力量。（圖／台北書展基金會 提供）

市長參觀了「讀字工地」展區。獨立出版聯盟理事長陳夏民向他介紹台灣公民運動發展史的各式文物，包括許多環保、人權NGO（非官方組織）過往的街頭抗爭布條和宣傳車。蔣市長親自拿起鏟子進行開工「動土大典」，並表達他對小眾文化推動者與各行各業市民的支持，購買書籍《臺灣書店歷史漫步》、《成為文化知識家》。

蔣市長也分別遠見天下文化創辦人高希均、遠見天下發行人王力行及天下文化社長林天來合影，購買今年來訪的波蘭主題國的插畫家彼歐茲．索哈知識型繪本書《樹》及寶寶互動書《我好愛好愛你》，以及環保主題書《OKR 實現淨零排放的行動計畫》。於讀書共和國將《我台北，我街道》1及2冊都打包，外加《八月砲火：資訊誤判如何釀成世界大戰》及國際政治類的《2050 全球政治經濟新局勢》。

台北市長蔣萬安逛國際書展來到波蘭主題國，與外賓合影留念。（圖／台北書展基金會 提供）

蔣市長逛到於時報文化展位，先是於簽名牆上留影後，由趙政岷董事長導覽。（圖／資訊由台北書展基金會 提供）

蔣市長逛到於時報文化展位，先是於簽名牆上留影後，由趙政岷董事長導覽，買了講述台北市文化歷史的《GOOD EYE 台北挑剔指南》，蔣市長笑說，這些書籍都和自己的市政願景契合：「幫助我更了解台北市民生態、推動相關政策！」而趙政岷送給蔣市長《兒子使用說明書》更被他大讚貼心：「三兒子剛出生，我真的很需要！」

行程最後蔣市長來到數位出版主題館，由書展基金會董事長吳韻儀及執行長王秀銀導覽，途中巧遇現場正在進行寒假趣書展闖關的小學生們，開心地一同舉著書本就是力量的啞鈴模型合照，為閱讀「知識就是力量」做了完美詮釋。

蔣萬安市長參訪至數位主題館。（圖／台北書展基金會 提供）

台北市長蔣萬安書單

1. 成為文化知識家：帶孩子探索文化資產場所的奧祕/榮芳杰、江篠萱/方寸文創/450元

2. 臺灣書店歷史漫步/台灣獨立書店文化協會/台灣獨立書店文化協會/300元

3. 樹/沃依切．葛萊果斯基/小天下/880元

4. 我好愛好愛你/班娜迪特‧蘇斯塔克/小天下/300元

5. OKR 實現淨零排放的行動計畫/約翰．杜爾、萊恩．潘查薩拉姆/天下文化/700元

6. AI 2041：預見10個未來新世界/李開復、陳楸帆/天下文化/550元

7. 2050 全球政治經濟新局勢：人口結構、天然資源、貿易、科技、政治將如何塑造我們下一代人的世界/哈密斯．麥克雷/真文化/560元

8. 我台北，我街道/胡晴舫/木馬文化/380元

9. 我台北，我街道 2 ：那些所有一切的並存/李金蓮/木馬文化/450元

10. 八月砲火：資訊誤判如何釀成世界大戰/芭芭拉．塔克曼/廣場出版/680元

11. GOOD EYE 台北挑剔指南：第一本讓世界認識台北的中英文風格旅遊書/郭佩怜等/時報出版/420元

12. 薪傳．薪傳/古碧玲/時報出版/499元

台北市長蔣萬安購書書單。（圖／資訊由台北書展基金會 提供）

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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