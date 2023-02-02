2023台北國際書展／書展大獎《惡地誌》描寫月世界 盼以生命善待土地

台北國際書展首日（1月31日），書展大獎非小說獎首獎作品《臺灣惡地誌：見證臺灣造山運動與四百年淺山文明生態史》作者群在迷你沙龍舉辦講座。本書是一地質團隊自述在高雄、台南一帶研究「月世界地質公園」地景的成果。團隊由師範大學地理系教授蘇淑娟帶領，成員梁舒婷、吳依璇、劉閎逸、黃惠敏中，有人是地質研究員，有人是生態保育員。五人各顯專業，透過本書向國人科普台灣地質生態蘊藏的人文景色。

書名：《臺灣惡地誌：見證臺灣造山運動與四百年淺山文明生態史》 作者：蘇淑娟, 梁舒婷, 吳依璇, 劉閎逸, 柯伶樺, 邱峋文, 黃惠敏 出版社：野人文化／讀書共和國 出版日期：2022年8月3日

月世界的名字來自其光禿又坑疤的泥岩地貌，面積高達1000多公里（占台灣本島面積3%），原因是泥岩地形千萬年來受到雨水強烈侵蝕、泥沙堆積與風化作用。蘇淑娟說，自己選擇撰寫月世界的原因，是希望能透過一個不起眼的地區，讓人們發現如何認識土地、善待土地：「我們叫建商不要用水泥把它封起來！。泥岩不只是泥岩，仔細一看，裡面還有沙岩、石灰岩⋯⋯就像個活地理教科書！」

劉閎逸是蘇淑娟在師大地理系帶的研究生，他感嘆月世界擁有如此地形奇觀，當地觀光產業卻長期受限：「做不起來，常常都是溝通問題、人際問題。」他說自己奔走於當地政府、開發商和居民之間，才感受到「一切就像社區大樓管委會：都是人的問題，而不是硬體問題。」如同清代以來台灣西部漢人東遷，讓當地西拉雅族、魯凱族生存受到壓迫、原民文化式微。

從持續研究到寫書，吳依璇對月世界的感情十分複雜。她打趣說，這是地質系學生們都必去的地方，而大家都對它「又愛又恨」：「光禿禿、總是大太陽。沿路採樣本時，總曬得又黑又渴！」而讓每次去看到的地貌又都大不相同，就像一位性格多變的老好友。

蘇淑娟說，地理學來自科學，也來自出版、來自社會。作者團隊為了自己所愛的地貌，發揮了「不科學的理性」深入研究，只為了讓社會大眾更重視人地關係、愛護祖先留下的這片土壤。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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