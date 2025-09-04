聽見金句／當「優先席」變成「博愛座」，讓不讓座就變成了道德問題。
在西方，博愛座只被稱作為優先席，也就是Priority Seat。「優先」只是一個中性的概念，沒有道德意涵。讓或者不讓，是一種個人的選擇，沒有人有義務要去讓座位給另一個人。但是當「優先席」變成「博愛座」的時候，就會成為一種道德義務和責任，一旦你不讓座，你的人格就會被認為有所缺陷，是個不道德的人！
（摘自師大國文系副教授曾暐傑：《迷茫人生的技能補充包》）
生活工作壓力大，人生窮忙好厭世，每天光是睜開眼睛、鼻子呼吸馬上就吸收到滿滿負能量；這樣的日子是不是讓你的內心壓抑得接近崩潰臨界點？
沒關係！就讓師大都敏俊……曾暐傑老師，從中國古代哲學經典中，萃取濃縮能量，讓它們不再只是記載於國文課本、活在學生時期應付考試的腦袋瓜裡，而是實際幫助你面對生命困惑、原地滿血、戰力爆發！
【補充包內含4組共11個人生技能】
如果你每天都要準時查看星座運勢，擔心水逆害你出門踩到香蕉皮、做夢夢到懷疑現實——請使用「解憂大禮包」，從占卜與夢境重新認識自己！
如果你受夠了充滿負面消息的新聞、鬱卒這個社會有夠虛偽、還會不時被老一輩的道德教條弄得生氣氣——請打開「黑特大禮包」，將帶給你勇於做自己的黑特大平臺！
如果你經常思索道德與法律的界線應該如何拿捏、對於人生兩難的終極問答感到困惑、摸不著親子關係的方向——請收聽「正義大禮包」，透過情境難題的思考，讓你得到全新的人際網路關係！
如果你感覺婚禮實在太繁複，認為不就是做個樣子討長輩歡心罷了，有必要搞這麼複雜嗎？或者對生與死的距離擔心害怕，想到有朝一日必須面對至親的離開，就覺得難以放下——請解開「幸福大禮包」，從《禮記》尋找原初儀式的蛛絲馬跡，重新定義你的幸福人生！
準備好接受灌輸，一起洗滌心靈，啟發嶄新思維了嗎？Let’s Go！
