2025綠島人權藝術季雙年展 以藝術行動回應白色恐怖與島嶼創傷

文化部國家人權博物館主辦「2025綠島人權藝術季」(Green Island Biennial)今(13)日在白色恐怖景美紀念園區禮堂舉辦開幕記者會,除公布本屆23組國內外藝術家作品及相關活動,並於會後舉行首場國際論壇,邀請濟州雙年展策展總監Jeauk Lucas Kang與本屆綠島人權藝術季各國參展藝術家,展開關於歷史、身體與記憶的對話。

「2025綠島人權藝術季」由台新藝術獎視覺藝術獎得主高森信男擔任總策展人,與策展人曾哲偉、張文豪共同策劃,以《一四九海浬的時間:對抗遺忘》為題,回應自1951年起政治受難者從基隆港被押解至綠島的歷史航程,透過藝術召喚島嶼創傷與記憶的縱深。本次策展核心聚焦在「渡海登島」,邀集23組國內外藝術家參與,其中包含7組來自海地、克羅埃西亞、馬來西亞、香港、印尼、越南等地的國際藝術家,展出錄像、裝置、繪畫、聲音與文件檔案等多樣形式,以藝術探討歷史的記憶與抵抗,並思索當代人權議題的表述。

開幕記者會上,文化部長李遠、國家人權博物館館長洪世芳、總策展人高森信男、濟州雙年展策展總監Jeauk Lucas Kang、參展藝術家黃旭宏、邱子晏、劉芸怡、林書楷、區秀詒、王虹凱;群島資料庫鄭文琦、Posak Jodian、Angga Cipta;長椅小姐、李芳吟、秦政德、Pangrok Sulap、Bui Cong Khanh、李奧森、楊傑懷、吳梓安,以及白色恐怖受難者及家屬代表等出席。典禮在音樂人張睿紘的民謠彈唱中揭開序幕。他以交織歷史、性別、族群與身體記憶的高菊花故事,以及象徵蜕變的美麗島兩首作品,向前輩與歷史致敬。

「2025綠島人權藝術季」總策展人高森信男表示,本屆藝術季以「一四九海浬的時間:對抗遺忘」為主題,回應自1951年起政治受難者從基隆港被押解至綠島的歷史航程。

總策展人高森信男表示,本屆藝術季以「一四九海浬的時間:對抗遺忘」為主題,回顧1951年5月,第一批政治犯從基隆港出發,橫跨149海浬被押送至綠島,島嶼將受難者與外在時間隔絕開,隔絕了思想的傳遞、與家人共享的生活及青春歲月;而白色恐怖時期的臺灣,也有如一座孤懸於世界之外的島嶼,人民被囚禁於臺灣島的戒嚴社會中,如同被囚禁於綠島的政治受難者一般。地理與時間的隔絕,使得歷史可能被遺忘,而藝術則可以成為對抗時間的劍柄,透過述說故事對抗遺忘,讓記憶得以傳承。

高森信男指出,他與參展藝術家在策展、創作過程中遇到的任何艱辛阻礙,相較於前輩在臺灣民主路上所遭遇的苦難,只是百萬分之一的辛苦;也因為這些前輩在應該享受青春的年歲承受恐懼與苦痛,才有現在大家的幸福與安穩,為此他非常感謝。

文化部長李遠表示,1951年5月17日是第一批政治犯被送到綠島的日子,那年他在媽媽的肚子裡,在那樣封閉的年代,不僅是綠島被隔離,同樣的在臺灣,因為出國受限制、不能自由地看雜誌、聽廣播,「我們不認識臺灣的地理、歷史,也形同被隔離」,他這代的人就是在這樣的環境中成長,一整個世代不僅遺忘白色恐佈的歷史,還忘記整個臺灣的歷史。

文化部長李遠表示,綠島人權藝術季透過藝術創作,把悲傷跟憤怒融成另外一種呈現方式,讓大眾了解當年受難者們的心情、內心的想法,以及他們用什麼方式繼續活下去。

李遠說,作為文化部長,他除了關心藝術、電影、出版等產業發展外,他最在意的是人權與自由,在文化部長的任內,他花最大的力氣是在推動人權與自由的價值,期盼與全世界有共同價值的國家結盟。他一直希望能擴大所有人權館的活動,包含綠島人權藝術季不僅在綠島辦,也要回到臺灣來;也期許國際人權影展要成為僅次於台北電影節、金馬獎等的指標性影展。

李遠說,雖然人權館預算一直不多,今年又被刪減2000萬,但仍然會透過募款、合作等方式,將活動持續辦理下去。「刪預算表示我們對抗的不只是遺忘,還有扭曲及輕視」,李遠說,許多人用扭曲的眼光去看待白色恐怖時期,這才是他最痛心的。作為創作者,他更加清楚透過藝術能讓人與人之間更加理解,「透過藝術,我們可以想像在那個被隔離的島上,許多前輩如何看著星星、看著海水,堅毅的生活下去,藝術能讓我們更了解當時的悲傷與痛苦」。

李遠呼籲,不管任何政黨、任何人都能以真誠的心情看待白色恐怖,他也推薦大家參觀綠島人權藝術季,以及近期電影《搜查瑠公圳》與《大濛》、電視劇《星空下的黑潮島嶼》和許多的文學出版,共同認識及面對這段歷史。

本次藝術季展覽亮點之一為藝術家王德瑜的大型充氣裝置《N22.40》,作品靈感來自白色恐怖受難者蔡焜霖前輩生前的分享。蔡焜霖生前曾於王德瑜個展中形容她的作品有如「在綠島海水中被擁抱的自由與愉悅」,這段記憶成為王德瑜《N22.40》作品的出發點,也回應政治受難經驗中罕見卻深刻的人性光亮,也召喚人們重新理解自由的意義。同樣受矚目的還有藝術家邱子晏的全新創作《臨天光》,作品從白色恐怖文學、影像與史實中編織出平行敘事,角色穿越4個歷史片段,最終進入藝術家於綠島八卦樓內搭建的塔狀空間,象徵權力與監控的構造,《臨天光》以影像與空間語言挑戰歷史觀看方式,展現歷史與當代的交錯維度。

「2025綠島人權藝術季」特別邀請白色恐怖受難者黃瑞麟的後代黃旭宏參展,以《剎那.永恒》為題,傳達受難者前輩從過去苦難歷史中生長出深刻的愛、回憶與不朽的精神。

此外,來自馬來西亞沙巴的藝術團體「龐克搖滾社」(Pangrok Sulap)帶來大型木刻版畫作品《獻給自由,希望的心》,描繪臺灣白色恐怖時期被囚禁於綠島者的韌性、夢想與抗爭。作品運用強烈對比與大膽線條,展現無法被壓制的聲音、不願消逝的夢想與監獄牆內不屈的抵抗,藝術家並以共創工作坊的形式,邀請綠島國中學生共同完成作品,讓藝術作品深入綠島在地社群。

本屆藝術季也特別邀請白色恐怖受難者陳武鎮,以及白恐受難者黃瑞麟之後代黃旭宏參展。陳武鎮以《虛擬巨惡》與《判決書》系列作品,回應由權力製造的恐懼與記憶的痕跡,透過油畫筆觸、數位繪圖、圖像疊合,提醒我們審視權力如何塑造真相,並尋找抵抗遺忘的可能;黃旭宏的作品《剎那.永恒》則是以雕塑裝置作品及玫瑰花,隱喻受難者前輩從過去苦難歷史中生長出深刻的愛、回憶與不朽的精神。

「2025綠島人權藝術季」特別邀請白色恐怖受難者陳武鎮參展,將呈現以《虛擬巨惡》與《判決書》系列作品。

除了展出當代藝術作品,藝術季也包含一系列教育推廣活動,包括策展人導覽、創作工作坊、校園座談活動等。展覽期間並與臺北「飛地書店」、臺中「潮返書店」、嘉義「島呼冊店」、臺南「南渡策室x無有為獨立書店」、臺東「書粥」等獨立書店合作,舉辦人權主題巡迴書展。7至9月期間將邀請策展人及藝術家錄製Podcast節目(一共12集),展開人權與藝術的精彩對話。

「2025綠島人權藝術季」首場國際論壇,邀請濟州雙年展策展總監Jeauk Lucas Kang與本屆綠島人權藝術季各國參展藝術家,展開關於歷史、身體與記憶的對話。

記者會後的國際論壇由總策展人高森信男、濟州雙年展策展總監Jeauk Lucas Kang,以及本次參展的國際藝術家李可穎、Bui Cong Khanh、Pangrok Sulap、群島資料庫與臺灣藝術家李奧森進行與談交流,從橫跨不同文化與地緣脈絡的經驗出發,藉由藝術的創作實踐,開啟人權議題的多元想像與辯證。這也是繼去年參展藝術家林書楷、區秀詒、劉芸怡、王德瑜與陶亞倫等5人的作品獲邀參與2024韓國濟州雙年展後,人權館透過綠島人權藝術季(雙年展)與國際經驗進行多元而深入的行動對話。

「2025綠島人權藝術季」展覽自5月17日至9月21日於人權博物館綠島園區展出,活動資訊歡迎查詢「2025綠島人權藝術季」:官網及FB粉絲專頁。

2025綠島人權藝術季(Green Island Biennial)

主題:一四九海浬的時間:對抗遺忘(Duration of 149 Sea Miles: The struggle of Memory against Forgetting)

期間:5月17日(六)至9月21日(日)每週一至週日09:00-17:00

地點:國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區

官網:連結

FB:連結