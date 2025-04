國美館x龐畢度中心跨國聯手 「無序樂章：聲音藝術之旅」30組作品再現聲音藝術新篇章

國立臺灣美術館與法國龐畢度中心攜手合作,4月12日起推出大展「無序樂章:聲音藝術之旅」,匯聚30組國際與臺灣藝術家的精采作品,引領觀眾探索聲音與空間、身體及社會間的對話。

25組國際藝術家+5組臺灣在地創作

本展由龐畢度中心新媒體藝術部門首席策展人瑪切拉.利斯塔(Marcella Lista)策展,是國美館相隔二十多年後與龐畢度中心合作的重要大型指標性計畫,展覽以「聲音」為核心主題,以龐畢度新媒體藝術豐富館藏為基礎,本次特別透過與國美館關於聲音主題之策展對話,進一步拓展聲音的多元議題與視野,除了難得一見展示多組龐畢度中心的藝術經典及新近購入之典藏作品外,亦加入5組臺灣藝術家的創作,其中多組更是特別為此共同委託之嶄新作品,讓聲音藝術在不同文化語境中碰撞出精采火花。

8大主題建構聲音的多重宇宙

本次展覽開展各種關於聲音的探索,涵蓋8個子題:「回聲與共鳴」、「聽覺機器」、「合奏之外」、「開放樂譜」、「漂流之境」、「場景與手勢」、「聲響探問」、「代理之聲」,集結比爾.豐塔納 (Bill Fontana)、克里斯蒂安.馬克雷 (Christian Marclay)、勞倫斯.阿布.哈姆丹 (Lawrence Abu Hamdan) 、毛利悠子(Yuko Mohri) 等重量級藝術家代表作,以及臺灣藝術家王福瑞、饒加恩、王仲堃、林其蔚、王虹凱及其創作團隊成員莫奴、艾莉亞.莫薩蘭與管啟次郎等人的作品,展現聲音藝術在跨領域創作中的豐富形式。

首推四大藝術家:

01. 比爾.豐塔納 (Bill Fontana)

本次應邀來臺參與開幕式及國際論壇的比爾.豐塔納 (Bill Fontana),是著名的美國作曲家與媒體藝術家,以其對聲音的開創性實驗享譽國際。豐塔納自 1970 年代起便致力於探索聲音與空間的互動,擅長透過聲音捕捉空間中看不見的細微變化,讓觀眾重新感知環境。本次展出〈平行測量:沉默的回音與正在融化的冰河〉,結合了豐塔納近年對全球環境變遷的關注。作品捕捉了巴黎聖母院大火後鐘體所反映的城市振動,以及奧地利冰川因融化產生的自然聲響,巧妙地將人為與自然變化交織成一場聽覺體驗,引發觀眾對環境議題的深刻思考。

比爾.豐塔納(Bill FONTANA),〈平行測量:沉默的回音與正在融化的冰河〉,2024年,聲音裝置:28聲道、即時生成聲音創作。© Bill Fontana。

02. 毛利悠子(Yuko Mohri)

在臺灣擁有高知名度的日本藝術家毛利悠子(Yuko Mohri)將展出作品〈遊行〉,展現日常物品與樂器交織出的奇幻樂章。〈遊行〉透過電動機械裝置精準操控各種物件,彷彿一支意想不到的管弦樂團,在動作與聲音的錯綜中產生對話。毛利悠子捕捉生活中隱藏的意外與危機,並邀請觀眾在不和諧中尋找和諧,發現聲音與物件之間微妙而生動的共鳴。

毛利悠子(Yuko MOHRI),〈遊行〉,2011-2017年,複合媒材裝置:人造豹皮、馬達、光電元件、氣球、木琴、風扇、手風琴、揚聲器、音訊擴大機、鼓、燈泡、電線、廚房及家庭器具等。Image courtesy of the artist and Imane Farès, Paris, Photo © Tadzio。

03. 饒加恩

臺灣藝術家饒加恩的〈世界花園〉為2025年全新創作,以歐洲殖民經濟下產生的樂譜為素材,從樂譜封面圖像、歌詞文字與音樂出發,創作出聲音雕塑裝置。作品的展示架構靈感來自歐洲宮廷花園,以類似植物分類的方式將不同區域的樂譜劃分,這種分類不僅是對政治與領土權力的象徵性宣示,也反映了人類中心主義的深層思維。

饒加恩(JAO Chia-En),〈世界花園〉,2025年,1850至1950年代間於法國出版或發行之樂譜、造型底座。圖片由藝術家提供。

04. 王虹凱

另一位來自臺灣藝術家的新作,由王虹凱以跨國創作合作攜手莫奴(Monu)、艾利亞・莫薩蘭(Alia Mossallam)與管啟次郎(Keijiro Suga)共同構思〈幽靈、水泥、迴音〉,這是一項源自她對臺灣美濃反水庫運動史長期關注的多模態研究計畫。作品連結臺灣、埃及與日本社群,探索不同地區在發展主義與水文條件下的政治回應,進一步檢視這些回應如何在自然與社會之間,形塑出深層的社會、政治與美學關係。

王虹凱、莫奴、艾利亞.莫薩蘭與管啟次郎(Hong-Kai WANG、Lou MO、Alia MOSSALLAM& Keijiro SUGA),〈幽靈、水泥、迴音〉,2025年,錄像、聲音、平面攝影與刺繡、小冊子與檔案資料。圖片由藝術家提供。

「無序樂章:聲音藝術之旅」即日起至7月6日展出,展場遍及國美館戶外及室內空間,觀眾將在行走間逐步進入聲音場域,感受聲音如何超越視覺,體驗一場全新的感官之旅。延續展覽精神,4月13日將舉辦「聆聽:關於聲音的對話」國際論壇,邀請參展藝術家與國內外學者齊聚一堂,從西方音樂哲學、臺灣聲音文化等不同視角,共同探討聲音藝術的多元樣貌與未來趨勢,這場對話將帶領觀眾深入了解聲音如何成為連結世界的媒介,國美館誠摯邀請各界共襄盛舉。

劉窗(LIU Chuang),〈飽食終日的我〉,2018年,複合媒材裝置:EVD一體成型家庭娛樂系統(包含胡桃木櫃、亞特曼電視、擴大機、個人電腦、7個揚聲器、1個低音喇叭、7.1環繞聲系統、塑膠燈罩、LED燈光控制系統、鋁合金框鏡子)、數位錄像、169、彩色、8聲道,藏語、中文及英文發音、英文及中文字幕、28分37秒。圖片由藝術家與天線空間(Antenna Space)提供

艾德蒙.庫歇和米歇爾.布雷(Edmond COUCHOT and Michel BRET),〈蒲公英〉,2006年,互動裝置:客製軟體、錄像投影、麥克風、不定時循環。© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. GrandPalaisRmn。

楊嘉輝(Samson YOUNG),〈消音交響樂團(消音狀況#22:消音的柴可夫斯基第五交響曲)〉,2018年,視聽裝置:數位錄像、12聲道聲音裝置、45分鐘。圖片由藝術家提供、Photo: Brett East。

王福瑞(Naama TSABAR),〈聲點〉,2010年,聲音裝置:喇叭、LED、360聲道、客製電子裝置。圖片由藝術家提供。