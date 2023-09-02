一窺臺灣偶戲藝術史！萬件臺博館偶戲藏品與民間捐贈 新書發表見證
文化部所屬國立臺灣博物館今（28）日在小白宮召開「臺博偶戲館藏系列叢書」第一、第二冊新書發表會，文化部主任秘書陳登欽、國立臺灣博物館長洪世佑、西田社董事長陳榮祥及創辦人陳金次、李鴻禧、楊維哲等人，以及西田社、新興閣、真快樂等多位國內傳統布袋戲團團長共同出席。兩冊新書展示臺博館逾萬件偶戲藏品中，400餘件西田社捐贈的精選戲偶圖錄。系列叢書的出版，見證文化部「重建臺灣藝術史計畫」在民間藝術長期耕耘扶植，終於開花結果的時刻。
文化部主任秘書陳登欽表示，臺灣偶戲藝術可謂集多種藝術形式於大成，除了作為宗教、民俗、娛樂表演之外，更是融合多種傳統工藝設計的結晶。「臺博偶戲」系列叢書由文化部「重建臺灣藝術史」計畫經費支持，以臺博館偶戲館藏為主軸，預計發行八冊，本次發行的兩冊「偶藏韶光—從野台走入大學的西田社」及「偶藏韶光—承先啟後的臺博館」，主要介紹西田社布袋戲基金會捐贈予臺博館的偶戲文物精選，不僅是臺灣文化的故事，也讓大家更了解臺灣要保存和注重的文化。
臺博館長洪世佑表示，近年來西田社布袋戲基金會及台原亞洲偶戲博物館林經甫博士，總共捐贈超過1萬件文物，佔臺博館館藏總數十分之一強，使臺博館成為戲偶及傳統藝術於博物館保存的重鎮。文化部特別在「重建臺灣藝術史」計畫中編列1550萬元支持臺博館針對受贈的偶戲進行整飭修護、入藏、研究展覽與出版推廣等工作，臺博館於110年先後推出「布袋戲風物—偶的故事偶來說」特展及線上實境展；未來亦持續推動偶戲藝術以不同面貌展現在大眾的面前，為建構臺灣民間藝術史的重要基礎。
「臺博偶戲館藏系列叢書—偶藏韶光」第一冊將戲偶按照性格特色分類，展現戲偶生動的彩繪雕刻、巧妙的機關設計、精緻的刺繡做工。第二冊從「布袋戲班視角」和「博物館視角」切入，分別呈現戲齣、偶頭、戲服、動物偶、後臺樂器、戲箱道具，以及戲偶的風格演變、製作修補等內幕。即日起正式發行，訂購可洽臺博館賣店、五南文化廣場及國家書店。
西田社布袋戲基金會董事長陳榮祥及創辦人李鴻禧、楊維哲、陳金次等人共同分享對布袋戲的特殊情懷和記憶，並強調「文化資產公共化」的重要性，期待未來透過虛實整合，與產業發展結合，讓傳統藝術文化紮根。幾位貴賓亦在臺博館安排下進入特別建置的典藏庫房參觀，在實地檢視博物館專業管理與整飭修護成果之後，眾人皆對於年輕一代博物館專業人員對布袋戲文物悉心珍藏印象深刻，也對於當年辛苦募款所搶救蒐藏的布袋戲文物，在捐贈臺博館後獲得妥適照顧，深表欣慰。
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