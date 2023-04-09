Android用戶獨享！一刻鯨選消費享Google Play Points 5倍回饋

Android消費者獨享回饋！即日起至4月20日（四），在一刻鯨選APP中儲值消費每30元，即可獲得5倍Google Play Points回饋。消費者只要透過Android裝置或電腦登入Google Play，加入Google Play Points獎勵計畫並在Play Points頁面啟動特惠點數回饋，即可在活動期間獲得最高點數回饋。

〈一刻鯨選〉有聲內容服務耕耘台灣有聲市場多年，強調平台內容有別於Podcast、廣播，在有聲作品創作上，透過創作者與編輯的激盪合作，將作品內涵以每集15分鐘、更具完整結構的方式，提供易聽也好懂的內容給消費者。名家楊照、蔣勳、焦元溥、前參某總長李喜明及名校教授等各領域作品也完整收錄，滿足不同興趣的消費者。

該服務目前提供超過700部作品，包含獨家自製課程、知識講座及有聲書，是以台灣在地文化有聲內容為特色的綜合性平台，持續開發各地華文原創有聲內容。2021年3月受台灣Google肯定，受邀成為Google Play Points上唯一非遊戲類的兌換商品。

Google Play Points自2020年3月在台推出，主打Android系統消費者透過Google Play上的消費或下載應用程式可獲得點數回饋，而消費者便可利用回饋點數直接折抵購買Google Play上的App、電影、圖書，甚至支援應用程式內購或遊戲內商品等。

活動資訊： 一刻鯨選Android用戶消費享 Google Play Points 5倍回饋！ https://jinfm.net/news/292