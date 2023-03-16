漫遊臺博館鐵道部雙特展！一覽臺灣林業鐵道與現代化的歷史時光

國立臺灣博物館鐵道部園區現正展出「臺灣林業鐵道—駛入百年森光」及「異論現代—銘刻時間」兩檔特展，分別探究臺灣現代發展過程中，曾經綿延在高山上、累計達數百公里的林業鐵道，以及臺灣社會「時間」觀念的形成與影響，期待與觀眾一起體察臺灣深厚的文化底蘊，重溫歷史時光。

臺灣從二十世紀初開始以現代化的方法，有計畫地砍伐高山林木及興建運材鐵道，全臺各地的高山運材鐵道累計長達數百公里，這個曾經輝煌發展的產業，是臺灣現代化進程中相當重要的一部分。其中，阿里山鐵路於1912年底通車，是臺灣最早興建、也是目前保存最完整的林業鐵道，已由文化部於2019年登錄為臺灣第1處「重要文化景觀」。而風光一時的林業與林鐵，在1990年代禁伐之後陸續落幕。

「臺灣林業鐵道特展」展出阿里山、八仙山、太平山、林田山等六條林業鐵道系統，說明臺灣林業的發展背景、特殊的路線設計和運材技術，已然消逝的山中林場聚落生活樣貌，以及未來生態與文化保育之路如何前進等議題，期與觀眾一同深入山林，共同珍視林鐵百年時光所蘊含的價值及意義。

你想過臺灣何時開始有時間的制定嗎?你是個有時間觀念的人嗎?你會遲到嗎?「異論現代：銘刻時間特展」以「時間」為主題，1930年代為背景，探討現代時間制度引入臺灣後所帶來新的生活規律與城市運作。今日我們已熟悉從手錶、手機得知時間，但人們是如何接受現在的時間觀念與制度？生活在各種時間刻劃的日常，時間是枷鎖抑或自由？此展邀請觀眾探索1930年代人們在勞動、學習、消費、休閒育樂的生活日常，反思今日對於進步的理解與生命意義的追求。

「臺灣林業鐵道特展」及「異論現代：銘刻時間特展」即日起展出至10月15日，相關展覽資訊請至臺博官網查詢。

「臺灣林業鐵道」展區設有流籠意象裝置供民眾體驗林場員工的日常搭乘風景。（圖／國立臺灣博物館 提供） 「臺灣林業鐵道」展示如何運用架空索道吊運原木。（圖／國立臺灣博物館 提供） 打開1930年代時空之門，島都的一日如何運轉？（圖／國立臺灣博物館 提供）

展覽資訊： 「臺灣林業鐵道特展」及「異論現代：銘刻時間特展」 地點：國立臺灣博物館鐵道部園區（臺北市大同區延平北路一段2號） 時間：即日起至2023年10月15日，週二到週日每日9:30-17:00（每週一休館）