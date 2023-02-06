臺史博特展在桃園機場迎賓 臺灣歷史的島遊即刻出發！

聯合新聞網／ 國立臺灣歷史博物館
（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

國立臺灣歷史博物館以「大家的博物館」為品牌，讓臺灣觀眾認識自己的文化，升格三級機構後更積極拓展國際化，讓外國人更認識臺灣。在等待了兩年多國境解封，無論國人出國旅遊及海外訪客到臺皆已逐漸回溫，桃園國際機場重新人聲鼎沸，於桃園國際機場第二航廈入境大廳舉辦「歷史的島遊：國立臺灣歷史博物館形象特展」，向國內外旅人介紹位於旅遊重鎮古都臺南的臺史博，期望作為海外訪客認識臺灣的橋樑，也是國人認識自身的第一站。

本展覽以「時空旅行」為概念，帶領大家速覽臺史博的吸睛亮點，博物館不但有廣達20公頃的戶外園區，更有占地1177坪、蘊含臺灣從史前到當代故事的「斯土斯民：臺灣的故事」常設展，是到訪臺南的必遊之地。展覽也提供當期特展資訊，「原民、漢人、官府的交織『物』語：故宮、臺博、臺史博三館聯展」是結合及國立臺灣博物館的精彩企劃，可一次飽覽三個國家級博物館的館藏；「敢與別人不一樣－臺灣科學家的人文關懷特展」則可在現場一窺李遠哲諾貝爾獎章及獎狀等文物；「快慢之間：臺灣旅行特展」帶著旅人看看臺灣百年以來人們的鐵道旅行怎麼玩。

臺史博近年也投入數位展覽及VR製作，在展出現場提供數位時代的旅人們穿越時空，歷史之旅隨時啟程，透過現場的QR code，可進入720度線上展覽遊覽臺史博常設展及特展，也可參與「時空旅行社：國家文化記憶庫線上策展平臺」，創造一個屬於你自己的專屬展覽。

「歷史的島遊：國立臺灣歷史博物館形象特展」自即日起至5月23日，於桃園國際機場第二航廈入境大廳臺灣之窗，迎接來到交會之島臺灣的旅客，快跟歷史的導遊-臺史博來趟時空旅行！更多相關展覽資訊請關注臺史博官網臉書

（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

臺史博於桃園國際機場第二航廈入境大廳舉辦「歷史的島遊：國立臺灣歷史博物館形象特展」，向國內外旅人介紹位於旅遊重鎮古都臺南的臺史博，期望作為海外訪客認識臺灣的橋樑，也是國人認識自身的第一站。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

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