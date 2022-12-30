贈票公告／2023台北國際書展主題國波蘭8位焦點作家一覽

（※文末書展票券抽獎，千萬別錯過喔！）

台北國際書展即將於2023年1月31日至2月5日熱鬧登場！邁向31屆2023台北國際書展以「閱讀的多重宇宙」為主題發想，號召出版社與讀者共同擴展屬於閱讀的無限宇宙，同時也能跳躍穿梭於不同的書間宇宙裡，建構出不可思議的書中世界，如同浩瀚無垠的宇宙，神秘且讓人深深著迷。

打破國際籓籬共享閱讀之喜，每年台北國際書展帶領大家認識全球知名出版作品及其創作者，接棒 2023年的主題國「波蘭」以獨特創造性文化聞名，以下整理8位國際知名的波蘭創作者，邀請大家共同探索閱讀的各種可能性，跨越不同象限、共享多元閱讀樂趣！

【2023台北國際書展 8位波蘭國際作家精選名單】

📌小說作家

1. 安傑．薩普科夫斯基Andrzej Sapkowski

Netflix原創影集《獵魔士》、傳奇得獎遊戲《巫師》經典原著小說

華文世界的金庸．英語國家的托爾金、波蘭的安傑．薩普科夫斯基

安傑‧薩普科夫斯基是波蘭國寶級奇幻大師，其著作《獵魔士》在全世界各大暢銷榜皆佔有一席之地，其後改編為電玩《巫師》風靡全球玩家。2011年，美國總統歐巴馬訪歐行程，波蘭總理贈送的禮物中，《獵魔士》小說與遊戲赫然在列，可見其作品在波蘭文化的重要性與代表性。

📌作家

2. 維特多．沙博爾夫斯基Witold Szabłowski

波蘭最優秀的報導文學作家之一。第一位訪問到翁山蘇姬的西方媒體人

畢業於華沙大學新聞系與政治學系。在業內素以簡潔靈動的語言運用而聞名。對於土耳其的政治、婦女及犯罪議題有深入研究，他對於土耳其「榮譽殺人」的報導〈姐妹，這是出於愛〉曾獲得國際特赦組織的榮譽推薦，而他的土耳其長篇報導《來自杏城的刺客》則獲波蘭最重要的文學獎——「尼刻」獎（NIKE）提名。 除了土耳其，他也關注中歐和東歐國家從共產鐵幕走向民主自由的過程中，人們所經歷的種種轉型不易，這些故事在他的《跳舞的熊》和與妻子伊莎貝拉．梅札（Izabela Meyza）合著的《我們的小小波蘭共和國：一場重返共產的社會實驗》中皆可讀到。另著有《正義的叛徒，瓦萊尼亞的鄰居》一書，描繪二戰期間瓦萊尼亞與東加利西亞波蘭人大屠殺事件中，冒著生命危險拯救波蘭人的烏克蘭人，本書被認為是關於此一事件寫得最好的報導文學之一。

📌作家

3. 史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基Stanisław Łubieński

備受認可的鳥類學家和作家，也是多部報刊雜誌的專欄作家，以及一系列討論波瀾生活和移民電影的聯合作者。《鳥兒唱歌》(The Birds They Sang)赢得波蘭最富聲望的2017年尼克文學獎（Nike Award）。

烏克蘭鳥類學者、文化學家。著有歷史報導文學《草原海盜》（Pirat stepowy）。以散文集《十二隻喜鵲的尾巴》（Dwanaście srok za ogon）獲得2017年耐克讀者獎（Nike Award）（波蘭最重要文學獎之一），以及2016年Paszportu Polityki、2017年格丁尼亞文學獎（Nagrody Literackiej Gdynia）提名。2020年，該書英譯本出版。他也經營自然寫作部落格「Dzika Ochota」。現居華沙。

📌小說作家

4. 拉法爾·寇西克Rafal Kosik

波蘭的科幻小說作家。他出版了十一本小說。2012年9月28日，在波蘭上映了一部以《 Felix，Net i Nika》系列為基礎的波蘭語電影，名為《 Felix，Net和Nika與理論上可能發生的災難》。他的2008年小說《卡梅倫》獲得了亞努什·扎伊德爾獎和傑西·盧瓦夫斯基獎。

📌詩人作家

5. 瑪珍娜·博古米拉·基拉爾Marianna Bogumiła-Kielar

1963出生，評論家稱為「波蘭薩芙」[註]的詩人。她是哲學教授，住在華沙和布魯塞爾，她的詩已被翻譯成 22 種語言。

(註：薩芙，古希臘的一位女詩人，一生寫過不少情詩、婚歌、頌神詩、銘辭等，影響力非常大。她曾經開設過女子學校，專門教女孩子吟詩作賦，傳出過一些師生戀......行止廣受傳頌。)

📌漫畫家

6. Bartosz Sztybor

《獵魔士》和《Cyberpunk 2077》的敘事設計師

記者、專欄作家、影評與漫畫評論者，同時也是漫畫作者。曾獲多項國際漫畫及電玩藝術節的漫畫競賽。

７. 彼歐茲．索哈 Piotr Socha

1966年生，畢業於波蘭華沙藝術學院。他為波蘭的多家報紙、雜誌繪製插圖和漫畫，是波蘭《Mchina》月刊的首席插畫家。彼歐茲和波蘭電視臺TVPI合作的動畫節目，獲得1999年金鷹廣告競賽的金鷹獎，他個人獲選為年度導演。

2007年，他的書被義大利Pieve di Soligo市圖書館選為最美的書。2011年，他獲得波蘭瓦維爾城堡舉辦的瓦維爾城堡傳奇插畫競賽第一名。同一年，他在波蘭《Press》月刊選出的12位波蘭最佳媒體插畫家，名列第六。

彼歐茲的父親是一位蜂農，所以他從小在蜜蜂的圍繞下成長。代表作有《蜜蜂》、《樹》（小天下出版）。

📌插畫家

８. 瑪莉安娜‧奧格勒亞克 Marianna Oklejak

波蘭童書插畫家，生於1981年。2006年畢業於波蘭華沙藝術學校（Academy of Fine Arts in Warsaw）平面藝術學院，畢業後投入插畫、圖像設計、刺繡藝術等工作，並出版多部風格獨特的繪本。作品曾獲國際兒童圖書評議會（IBBY）波蘭分部年度插畫獎，以及入圍韓國CJ圖畫書獎。代表作有《幸福找一找》(小魯)、《認識我們的世界》(台灣麥克)。

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為凝聚讀者共同響應，琅琅悅讀與台北國際書展基金會獨家合作，歡迎踴躍參與票選問題，分享你最期待的波蘭作家，預測誰會來台灣進行交流或講座分享，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動， 投票時間只到1月11日 17:00 止 ，投票次數越多，中獎機會越大，快來呼朋引伴一起來逛書展吧！

注意事項： 1.此獎項為聯合新聞網‧琅琅悅讀 活動小組 寄出（寄送僅限台灣地區）。 2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。 3.獎項：50名。 2023台北國際書展門票2張（市價200元），共計50組。 4.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。 5.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！ 6.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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