在臺灣，人手一本農民曆？解密最狂生活指南的 13 個妙用

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在臺灣，人手一本農民曆？

農民曆在臺灣每年的印製量估計可能多達二千萬本以上，隨著電腦網路科技的發達，農民曆的使用與取得方式變得更加方便而普及。其實，在我們的生活當中，有很多環節與農民曆密切相關，只是我們渾然不覺。

書名：《挑日子！結婚、搬家、開市、生小孩，你需要的擇日與農民曆常識（暢銷新修）》 作者：柿子文化編輯部 出版社：柿子文化 出版日期：2026年10月27日

臺灣最暢銷的書

農民曆就是黃曆的俗稱，相較於中國大陸，臺灣比較常使用農民曆一詞來指稱黃曆。即使是在二十一世紀的臺灣，以年度為單位出版發行的農民曆仍然不減熱潮，只要隨意抽樣一間知名的網路書店打關鍵字「二○╳╳農民曆」，就會有不只一種的書目出現！

根據二○○一年某一家業者的出版情報，臺灣一年的《農民曆》銷售量約有二十萬本；而編撰《農民曆》的專業或非專業擇日師與印刷業者則表示，應該有更多印刷品提供索取或贈閱。因此，臺灣一年的《農民曆》印製量約可達二千萬本，版本多達十幾種，可說是臺灣最暢銷、長銷的書。

隨著電腦與網路的發展，紙本的農民曆也跟著轉型，電腦上有可使用的軟體程式或網路上可供查詢的「電子農民曆」，是e世代網路族的新選擇。

什麼時候需要看農民曆？

雖然臺灣已經脫離了農業時代，進入工商業時代，但農民曆仍潛伏在現代人的生活中，只不過常常是隱而不察罷了。除了大家熟知的二十四節氣與行事宜忌之外，還有許多生活上的小問題，不少人依舊習慣在這本薄薄的《農民曆》當中找答案：

1.以二十四節氣應對季節變換：例如夏至是一年中白天最長的一天，寒冷的天氣已經完全遠離，要迎接炙熱的夏季；大寒是一年中最冷的階段，厚重的棉被、外套要提早準備好；冬至時適合全家團圓喝碗湯圓補冬一下；清明前後多半都會掃墓等等。

2.行事宜忌的參考：無論是婚喪喜慶的大事，還是剃頭整容的個人行為，到你搬新家的入厝時間、廟宇神明的開光點睛儀式、適合交新車、宴請賓客的日子，都可以在農民曆上找到答案。

3.吃素的參考：「老欸啊！明阿在愛呷菜喔！」的聲音，總在初一、十五前響起。有的民眾會在每月的初一或十五日吃素，另外有的商家也會在初二、十六拜門口的過路遊神，這些日子都要看農民曆。

4.判斷五行生剋的依據：今天是農曆干支的幾月幾日？子月庚戌日？申月丙午日？可以用來判斷五行生剋的依據。

5.挑選黃道吉日：想要博得好彩頭，找個黃道吉時來開店？農民曆首頁會有今年適合營商、開市、開工

的日子，還有新春適合出遊出國的日子，也都可以找到。

6.提前防曬準備：一年中最熱的日子到底是哪天？看春社三伏日就能提前防曬準備啦！

7.漁農業指引：農夫看「種植」、漁人看「漁撈」一欄，可以知道什麼時候要種什麼菜、在哪裡捕什麼魚。

8.看虛歲：尤其談到婚姻嫁娶時，因為歲數沖剋的問題，一般都會避開男女相差三、六、九歲的組合，這時候就需要看虛歲來評斷了。

9.神明生日記事本：天上那麼多神，祂的生日到底是哪天？「當日紀要」裡頭都會記錄，這樣你就不會漏掉神明的聖誕、千秋啦！想要酬神、祈福就可以知道在哪天要準備了。

10.安胎的心理需求：懷有身孕的媽咪也可以看看胎神今天在哪邊停留，做個行事參考。

11.行事動靜的參考：今天是適合我的日子嗎？每天可以看沖煞年齡，要是今天輪到你，出門行事宜冷靜勿躁動啦！

12.流年運勢判斷：想知道今年的運勢到底怎麼樣？不必求人，農民曆也有十二生肖的每月運勢表。

13.算命的基礎：看自己的出生年月日來算出自己的命幾兩重，作為算命的參考。

在農民曆中還可以查到每日吉時、喜財神方位等，有的農民曆還會增加一些生活小智慧、公司行號和姓名筆畫的吉凶參考、男女配婚的吉凶等等，可說是家家必備的全方位生活工具書。

我手上沒有農民曆？

可別急著撇清說你手上沒有農民曆，現在的農民曆很多都以化整為零的模式悄悄滲入現代人的日誌本、行事曆或月曆當中。因為就算中華民國政府早在西元一九一二年就宣布廢舊式的曆法，實施世界通行的陽曆（西曆，即格勒哥里曆），但中國人以農立國，幾千年來早已習慣按照舊曆上附記的節氣表進行農漁獵牧等百業的行事作息參考，國民政府也依著民情，按舊曆中的節氣來訂定公休，所以現在的春節、清明、端午、中秋等都是國定假日，即使是冬至這類沒放假的節氣日，現在的月曆上依舊看得到，由此可見，農民曆仍舊有著非凡的影響力。

●本文摘選自柿子文化 出版之《挑日子！結婚、搬家、開市、生小孩，你需要的擇日與農民曆常識（暢銷新修）》。