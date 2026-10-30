北故宮、南故宮之外，最早的故宮卻是在臺中霧峰誕生

文／每日一冷

北故宮、南故宮，最早的故宮卻是在臺中誕生

你去過臺灣的博物館 嗎？相信多數人立刻都會聯想到坐落於外雙溪的國立故宮博物院 （National Palace Museum），也應該都曉得在嘉義有個故宮南院 ，但是在民國五十四年故宮復院前，其實在臺中霧峰也曾經有過另一個鮮為人知的故宮博物院。

進入本篇主題前，先跟大家解說一下故宮博物院名稱的由來。這間博物館之所以會被稱作「故宮」是因為中華民國成立後，位於北京的紫禁城不再具有皇城地位而成了座「故宮」而得名。在當時中華民國政府的主導下，故宮也被開放成了故宮博物院。收歸國有並開放的故宮，在不久之後便因為日本在東北的侵略而開始南遷到南京與四川兩地。雖然在二戰結束後文物曾一度搬遷回北京重新開放參觀，但又因為隨之而來的國共內戰與國民政府的大敗而在一九四八年緊急安置到臺灣，目前為世界所熟知的國立故宮博物院，其實是在一九六五年在外雙溪重新復院的，那麼霧峰的故宮又是怎麼一回事？

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書名：《臺灣 沒說你不知道：生活在這塊土地的你可以拿來說嘴的七十則冷知識》 作者：每日一冷 出版社：尖端出版 出版時間：2016年4月27日

故事是這樣開始的……隨著國民政府撤退到臺灣的故宮文物們，撤退之初並不是安置在外雙溪，而是在遠離北臺灣的臺中糖廠，但糖廠廠房並不是適合長久安放文物的地方，因此在民國三十九年，政府於在霧峰吉峰村北溝挖了個大型的山洞以便保存收藏文物。到了民國四十四年政治局勢稍穩後，由霧峰林家捐地設立了「北溝文物陳列室」以供陳列與參觀，在外雙溪故宮正式興建完成前這座霧峰故宮也成了國內外學者研究中國文物以及接待各國元首重要的場所。但是陳列室規模畢竟遠遜於專業級的博物館，當初臨時挖的山洞與興建的館舍也常常受到潮濕與漏雨之苦，加上當時的時空背景下，霧峰畢竟不是個交通容易抵達的地方，因此政府便決定在外雙溪重新興建一個新的博物館。經過多年的興建後，霧峰故宮在民國五十四年功成身退，臺北國立故宮博物院也正式復院。

現在如果到故宮本館可以清楚看到「中山博物院」的名牌高掛在大門口，但為何不是掛著「故宮博物院」的名牌呢？這是因為，在民國五十四年臺北故宮復院時，對岸的中共政權正在進行破壞文物的文化大革命，為了強調守護中華文化的正統地位，中華民國政府推動了中華文化復興運動，該年又正好是孫中山的一百歲冥誕，因此便將故宮的館舍稱作「中山博物院」。但也有一種說法是，當時的政府認為總有一天可以反攻大陸將文物遷回北京故宮，基於此理由故宮館舍的名稱才不叫做「故宮」，就端看各位讀者朋友相信與否了。

●本文摘選自尖端出版 之《臺灣 沒說你不知道：生活在這塊土地的你可以拿來說嘴的七十則冷知識》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！