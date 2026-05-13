川習會登場：川普會把台灣當作籌碼嗎？讀懂狂人思維的 45 個關鍵QA

文／彼得．納瓦羅

干預還是退出？ ──美國在亞洲的戰略兩難

問題

你認為哪一項是美國在亞洲駐軍的合理理由？

① 美國的船艦、軍隊和先遣基地，有必要保護世界上最快速成長的交通航線安全，以利貿易，為美國創造新的工作機會。

② 美國先遣基地以及與澳洲、日本和南韓等國家組成的防禦聯盟，為美國本土提供了抵禦攻擊時重要的第一道防線。

③ 如果美國從亞洲撤離軍隊和船艦，中日、南北韓等死敵開戰的可能性會大幅上升。

④ 美國有重大的道義責任保護像日本、菲律賓、南韓和台灣等，簽訂長期防禦條約的繁榮民主國家。

⑤ 以上皆是。

⑥ 以上皆非。

如果你是新孤立主義者，或者也許只是厭戰的美國納稅人，以上的論點可能都不太能引起你的共鳴。反之，從新孤立主義者的角度來看，通往和平的直接道路，至少在中美之間，是從美國撤走船艦和軍隊開始，進而消除兩大超級強權之間升高的緊繃情緒。針對這一個觀點，美國企業研究院的學者奧斯林的觀察如下：

書名：《美中開戰的終極指南【川普欽點．白宮核心貿易顧問解密】：45個台灣必須掌握的地緣政治關鍵問答，從川普思維的底層邏輯，看懂世紀強權之爭的未來布局》 作者：彼得．納瓦羅 出版社：讀書共和國／野人 出版時間：2025年10月08日

最近的民調清楚顯示，大部分的美國人都希望美國減少參與全球事務，這是因為疲軟的金融與財政問題，同時也是十年來似乎懸而未決的反恐戰爭的結果。老實說，冷戰前前後後打了四十年，這個國家從一九四五年開始，就從未間斷地維持世界秩序，美國人已經達到了極限，他們覺得：「夠了，世界上有許多富裕國家，他們應該自我保護，自己去面對自家後院的惡棍，為什麼要由我們負責？」亞太地區特別棘手。它很遙遠，大部分美國人和它沒有血緣或文化上的連結。這個地區潛在的強權之爭，也是我們特別不想涉入的。284

事實上，採取新孤立主義比在亞洲維持強勢的美國軍事布局簡單得多。米爾斯海默對此觀點的歷史意義如是說：

孤立主義的存在不可小覷。這是我們決策機構中的干預主義者費盡心力打壓它的原因，因為它的邏輯非常有力。小羅斯福總統在對抗孤立主義時遭遇許多困難，直到珍珠港事變發生，孤立主義的言論才開始銷聲匿跡。因為這是一種很吸引人的意識形態。

請想想交通航線的例子。孤立主義者對此的回應是，中國比美國更倚賴貿易，它怎麼會想要破壞這些航線與商業的和平？

同樣地，一旦指出亞洲遠在半個世界以外，離美國七千英里遠，美國東西兩岸都受到大片海洋的保護，美國先遣基地保護美國本土的論點，聽起來似乎很空洞。

至於，多個亞洲國家相互交戰的論點，這不是它們自己的問題嗎？用亞洲爆發核子戰爭嚇唬人是沒有意義的，因為沒有國家會如此瘋狂，不是嗎？

最後，從道德的角度來看，許多美國人民和納稅人對美國試著扮演世界警察和十字軍，感到徹底厭倦。而美國外交政策的偽善面更是火上加油。也就是說，如果美國如此「高貴」和「獨特」，它為什麼會支持像巴林和沙烏地阿拉伯這樣高壓統治的政權？對了，因為我們需要他們的石油，並在該地駐軍。

在中東打了十年徒勞無功的仗之後，加上國內的高失業率、預算赤字和政治僵局，讓美國相當容易出現新孤立主義的思想。但實際的潛在問題是，美國從亞洲撤兵是否真的能夠促成和平與經濟，並有助於美國的國家安全？

為了回答這個問題，現在讓我們深入探討，美國繼續駐軍，甚至加強亞洲軍力的理由。現在先從就業和貿易問題開始。

事實上，在這個新世紀，亞洲很可能會成為世界上成長最快的區域，此地擁有全球六○％的人口，商業和貿易蓬勃發展。

事實上，美國如果要繁榮，貿易就必須成長，比起停滯不前的歐洲和相對貧窮的拉丁美洲，遙遠的亞洲似乎提供了最佳的機會。

除非美國真的從亞洲撤兵，否則我們永遠不知道撤兵能否促進經濟；然而，這背後顯而易見的風險是，中國也許不會給美國一個想要的答案。對此，普林斯頓大學的范亞倫特別提出警告：

中國也許想要建構一套打壓美國的區域體系，這將會傷害我們的經濟利益，還有我們其他策略上的考量。

至少從經濟的角度來看，這是個沒有疑問的論點。我們可以肯定地說，從歷史上來看，中國一直有重商主義傾向，如果亞洲沒有美國的強勢介入，中國的重商主義也許更能蓬勃發展。問題是，美國想要冒這個險嗎？

至於美國的先遣基地和其盟友，是否在美國國家安全前線上扮演重要角色，這一點則更為清楚，新孤立主義「半個世界遠」的論點，基本上站不住腳。事實上，這是超音速彈道飛彈的時代，而且顯然核彈會從中國的地下核長城或北韓的丘陵來襲，在數分鐘內抵達波特蘭、明尼斯波利斯和巴爾的摩。戰略與國際研究中心的麥可．葛林（Michael Green）提醒我們：

太平洋擋不住敵國對我們的威脅。北韓正在開發核子武器，也在開發彈道飛彈，在下一個十年，他們將把核子武器放置在彈道飛彈上，這不是用來攻擊歐洲，而是用來攻擊美國西岸的。

另一個事實正如作家章家敦所述，「美國的前線不是阿拉斯加和加州，而是南韓和日本」。重點是美國在南韓、日本、澳洲和關島的先遣基地，扮演了及早警告的角色，對美國飛彈防禦系統偵測威脅時幫助極大。

同樣重要的是，美國在亞洲基地受到第一波攻擊時迅速反擊的能力。有了這個阻力，中國或北韓發射飛彈的可能性會降低許多。珍珠港事變的前車之鑑，就是美國深入亞洲布局的原因。

七十多年來，美國軍隊在維持亞洲的和平上扮演了重要角色。新美國安全中心（Center for a New American Security）的派屈克．克羅寧（Patrick Cronin）博士強調這個要點：

當你思考美國撤軍的結果時，你必須以史為鑑。美國從二次大戰以來在亞太地區就扮演強勢的角色，確保各國間不會為歷史齟齬造成衝突。如果我們撤軍，我們保證會看到這些國家和人民間長期的舊恨、不信任、種族歧視和敵意，全部攤在檯面上。這就是為什麼日本和中國的關係會緊張，為什麼越南和中國的關係會緊張。這種緊張感無所遁形，目前是被壓抑住的。我們的存在避免了正面衝突的發生。

章家敦以美國經濟安全和國家安全密不可分，呼應這個主題：

你只能在和平時期蓬勃發展，而東亞能享有和平與繁榮正是因為美國。沒有美國，這些都不會存在。這就是他們要求我們在那裡的原因。我們美國人不能說：「喔，那我們和亞洲進行貿易就好。」卻不建立我們現有的軍事和安全關係。一切都是密不可分的，兩者息息相關。你無法把和平與繁榮區分開來。

●本文摘選自讀書共和國／野人出版之《美中開戰的終極指南【川普欽點．白宮核心貿易顧問解密】：45個台灣必須掌握的地緣政治關鍵問答，從川普思維的底層邏輯，看懂世紀強權之爭的未來布局》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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