8000萬業績怎麼做？從0到品牌化全攻略，直播小白必讀聖經

做好內容規畫

很多人以為直播就是開鏡頭講講話、順便賣賣東西；但真正的好直播，其實都像一場精心編排的演出。

每分鐘的節奏、每段話的情緒、甚至每個呼吸的節拍，都在影響觀眾的停留率與購買行為。我常說：「即興表演的前提，是你已經準備好一切。」

一場看起來自然流暢的直播，背後一定有完整的內容規畫與節奏設計。

節奏就是你的節拍器

我習慣在每場直播前，做一份「排程表」，把整場分成四個階段，每一段都有明確目標。

圖／布克文化

這個結構表簡單卻實用，它讓你在鏡頭前不會慌亂、能穩定輸出能量。

注意事項：

不要讓觀眾覺得你在「撐時間」。每個階段都要有節奏、有亮點、有收尾。

讓觀眾想聽、想信、想買的話術設計

話術不是背台詞，而是「引導觀眾思考」的技巧。我在設計話術時，會先釐清三個層次：

1. 開場話術（引起注意）：例如：「你知道嗎？這個東西，我自己第一次用就嚇到了！」用驚訝、好奇或情緒引起關注。

2. 中段話術（轉換思維）：例如：「如果你跟我一樣常熬夜，這款真的會救你一命。」讓觀眾對照自身經驗。

3. 收尾話術（行動呼籲）：例如：「這一檔結束就沒有這個價格，現在下單我幫你加碼一份贈品。」給理由、給期限、給動機。

注意事項：

重點不是說服，而是陪觀眾做決定。

書名：《直播流量變現聖經：單檔8000萬業績的商業邏輯――不拚長相更長銷！品牌直播顧問凱特揭密5000場帶貨實戰的成交密碼》 作者：陳亦萲（凱特） 出版社：布克文化／城邦文化 出版時間：2025年04月07日

讓觀眾「參與」互動而不是「旁觀」

直播不是單向輸出，而是雙向互動。觀眾的留言、按讚、表情符號，其實都是「行為信號」。

我會在整場設計「節奏性互動點」──讓觀眾有機會在特定時刻參與，

像是：

• 「留言+1我幫你抽折扣！」

• 「看到這邊留言『我要變美』我就送試用品！」

• 「你們猜我這個用了幾天？猜中我加碼！」

這些小互動會讓觀眾感覺：「我參與其中」，而不是「我只是看別人講」。

商品腳本是直播的靈魂筆記

商品腳本不是台詞稿，而是「轉換邏輯」。我會幫每一個商品都設計一份「腳本表」，包含以下內容：

圖／布克文化

除此之外，我也會補充一些延伸資訊：【如何使用／注意事項】、【適合族群／禁忌】、【保存方法／搭配建議】，這樣不但能幫助觀眾理解，也讓你講起來更有信心。

用「不推薦」創造信任的反向話術

有時候，「不推薦」反而更有說服力。我稱這個技巧為反向話術鎖定。

例如：

• 「如果你是體重低於45公斤的女生，這款不太適合。」

• 「這罐洗衣精不適合只追求便宜的人，它追求的是香味跟質感。」

• 「這支酒專給懂喝的人，喜歡甜的不要買」。

反向話術能讓觀眾覺得──你不是為了賣，而是為了幫他選。信任，就在這時誕生。

凱特爆單語錄

• 直播不是「即興發揮」，而是「有計畫的自然」。

• 即興表演的前提，是你已經準備好一切。

• 直播不是單向輸出，而是雙向互動。

• 商品腳本不是台詞稿，而是「轉換邏輯」。

●本文摘選自布克文化／城邦文化出版之《直播流量變現聖經：單檔8000萬業績的商業邏輯――不拚長相更長銷！品牌直播顧問凱特揭密5000場帶貨實戰的成交密碼》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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