不論是信仰或感情，比起真相我們更需要一個說法自我說服

文／陳夏民

只是需要一個說法

在我印象中，榮華街老家一樓曾經掛著一幅黑白畫像，圖的正中央是稍顯模糊的觀世音菩薩站在龍上，周身雲霧繚繞，隱隱透漏著神威。畫像旁留白處則有毛筆字寫著「觀世音菩薩顯聖真影」，小學生時期的我每次經過都會盯著看，腦袋裡充滿疑問。

是誰站在雲上幫觀世音菩薩拍照呢？站在飛機上拍的嗎？當然，我也曾覺得那畫是假的，但畫中模糊的身影反而讓人越看越覺得真實。看久了，我也不再懷疑，就當是真的了。說也奇怪，不再懷疑的那一刻起，我好像就失去好奇心，鮮少再盯著這幅畫像查看細節。不知道這是好事還是壞事。後來，我才知道原來〈觀世音菩薩顯聖真影〉並不是老照片，而是日本藝術家原田直次郎一八九零年的作品〈騎龍觀音像〉（騎竜観音）。

我們搬到新家之後，那幅〈觀世音菩薩顯聖真影〉被留在舊家。但這幅畫像並未就此消失，我依舊在其他地方見到它。當我年紀漸長，反而也好奇眾人是怎麼看待這一幅實質是翻拍繪像的假照片。問了幾個長輩或是朋友，原來他們都知道那不是真的。

「不是真的，那為什麼要掛在家裡？」我實在不懂。

「就算是假的照片，也是觀世音菩薩啊。」他們多半這樣回答。

我那時不太懂，為什麼大家那麼隨便，這不是信仰嗎？明明知道不是真的照片，為什麼還要張貼？等我長大，回過頭思考，才理解他們在意的不是照片真偽，而是圖像中的觀世音菩薩。他們需要的是家裡有觀世音菩薩的肖像，管它是照片、繪像或是雕像都沒關係，就這麼簡單。在某種程度上，這也解釋了萬物皆有靈的概念，而判定的依據則是信仰者心目中「我說他是真的，他就是真的」這個觀念。

我在別的地方看過類似的狀況。

讀書時，我曾認識一個別系的朋友，她每天看起來都有些憂鬱，因為愛人似乎沒那麼愛她，在這段關係裡，愛的流動並非雙向，兩人都心知肚明但還是住在一起，沒有分開。我看她一臉愁容實在不像是青春洋溢的大學生，額頭上彷彿刺了一個慘字，便質問她為什麼不乾脆分手就好，她慢慢思考之後告訴我：「他說他很愛我，我就相信他。」

當時的我氣炸，覺得這傢伙沒救了，暗自發誓不要跟這種人做朋友，因為她太糟蹋自己。誰知道，沒隔幾年我就遭遇了類似的狀況，深陷憂鬱狀態難以自拔，真的是愛到卡慘死。我猜，在旁人眼中，我看起來可能更糟糕、更白痴吧。

再怎麼精明的人，在面對一段關係（管它是感情、親情、信仰、職業等）的時候，往往不是需要規則，而是需要一個說法。這個「說法」可以想就自己想，想不到就從別人口中借，試個幾輪下來，如果找到適合的，就每天複誦，說久也就成真，自然變成生存信念，無法撼動。這看來很不嚴謹，但非常符合人性。

小時候，我很喜歡看日本特攝影片《假面騎士》（仮面ライダー）系列，故事描述主角本鄉猛慘遭怪人組織修卡（ショッカー）改造，變成了半人半蚱蜢的假面騎士一號，他決定對組織展開復仇，守護人類的未來。每一集，他都要打爆一隻怪人，外加無數的小兵，可以想見，假面騎士是慘遭怪人蹂躪的人們心目中的救世主吧。但如果換個角度思考，他也是殺人無數的恐怖片魔王啊。透過一次次的騎士踢，他踢爆無數人造怪人，讓他們的身體開出血花，地上滿是肉屑殘骸。更不用說，有些改造怪人或許也有家人吧。千禧年間的日本漫畫、遊戲市場有太多相關作品，討論著怪人也是生命、怪人也有自身親族關係……這代表，怪人們會感受到家人被殺的痛楚，天啊，真是血淋淋的暴力故事。

我猜，本鄉猛每天起床、在浴室盥洗的時候，應該很困擾吧。畢竟他殺敵無數，就算用光無數罐沐浴乳也洗不掉那雙拳頭上的血腥味；刷牙的時候，不小心動作太大，手臂上剛縫好的傷口可能就會滲血；更不用提全身貼滿痠痛貼布，撕下來的時候應該很痛。說不定，他其實也頂著黑眼圈，因為在夜裡他可能都在作惡夢，雙手皮膚始終泛著鐵拳穿透怪人身體時的觸感，腥臭的體液噴在他身上，滿滿的血，血，血。

書名：《迷信的無神論者》 作者：陳夏民 出版社：逗點 出版時間：2025年1月1日

擁有高智商、原本身為科學家的他，會不能理解弱肉強食的道理嗎？會不知道生物之間互相傷害、吞食，也是一種自然界的平衡嗎？他都懂，可是一旦選邊站，就沒有辦法置身事外了。於是，假面騎士被人類視作英雄的同時，也成為了怪人世界的大魔王。想要讓人類得到幸福，就必須把怪人推入地獄──這樣的殘酷，我們不也在戰爭新聞上看過嗎？

我假想的本鄉猛的遭遇，其實近似莎翁名劇《馬克白》（Macbeth）中馬克白與馬克白夫人兩人所經歷的：一旦覺察自己傷害了其他人，無論是為了私欲或是基於正大光明的理由，終究躲不過良心的譴責。也就在這一刻，觀眾才能同理英雄，並在他們的掙扎中看見自己。

當然，一定有很多人看完《馬克白》，就豎起道德大旗高喊不要做壞事會有報應，他們看不懂主角的內心掙扎，有可能也不會明白自己對他人造成的損傷，甚至會把過往爭奪資源時動用的小聰明掛在嘴邊反覆炫耀。他們想必活得比較快樂。

但我不是這樣的人。

我像是《綠野仙蹤》（The Wonderful Wizard of Oz）的錫人（The Tin Woodman）那般小心翼翼，一邊為踩到小蟲子滿懷歉疚而流淚，一邊為保護桃樂絲（Dorothy）與夥伴而揮舞手中鐵斧，毫不遲疑砍下野狼的頭。

這太雙標了吧！但我懂。

生而為人，總是矛盾，我喜歡研究那種為難。會寫下這本書，或許也是想要記錄一個普通人的矛盾，以及他在成為成熟的大人之前，所必須經過的各種試煉。我相信，本鄉猛一定曾經對著鏡子進行過無數的自我說服：「我在做的，是正確的事情。我是正義的英雄。」不這樣做，他會垮掉的。

雖然我有心理準備，早已是別人眼中的大魔王了，但在我的故事版本，我會說服自己是英雄。

●本文摘選自逗點出版之《迷信的無神論者》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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