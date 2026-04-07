煮爛就好吞？醫師揭照護食危險盲區，用IDDSI守護長輩健康

在診所裡，我的工作是處理蛀牙、牙周病，協助病人維持牙齒的健全、恢復咀嚼的功能，因此常目睹另一種更棘手、也更讓人心疼的課題——有些人即使牙齒狀況並不差，卻因年邁、疾病或神經系統退化，而逐漸失去了吞嚥的能力。

從此以後，「吃」對照護者而言，不再只是日常生活的一部分，而成了一場需要高度警覺的守護。身兼醫療專業人士與照護者的我深知，一口再平常不過的餐飲，都可能因為太碎、太乾或太稀而引發嗆咳；若反覆發生，甚至可能演變成吸入性肺炎，讓本就艱辛的照護之路更加崎嶇。這樣可怕的風險，竟藏在每日三餐裡，讓人光想到就不寒而慄。

書名：《一口幸福：牙醫師為愛而煮的照護食筆記》 作者：林芝蕙、吳貞瑩、蔡怡真、許凱婷、蔡逸群 編 出版社：聯合報健康事業部 出版時間：2026年04月02日

然而，讓家人吃得安全，就必須放棄享用美食的樂趣、把人生縮小成一杯糊狀的營養補充品嗎？翻轉照護食於是成為我鑽研的目標，希望在安全的前提下，順應四季節奏，運用天然食材，將食物原有的色、香、味與營養重新帶回餐桌，讓每一口料理都能成為陪伴、尊嚴與幸福的延伸。

這本書集結我的專業知識及多年研究、嘗試的精華，希望幫助每一位照護者，不用熟記艱深的理論，也不需要購買昂貴的設備，只要學會一套全世界共通、且可以在家中實際運用的安全語言——國際吞嚥障礙飲食標準IDDSI（International Dysphagia Diet Standardisation Initiative）。

許多照護者在備餐時，習慣用「很爛、很碎、糊糊的」來形容食物，看似好懂，卻是照護路上最危險的盲區。「爛」可能仍然偏硬；「碎」可能是乾散、容易卡喉的碎屑；「糊糊的」常出現上層是水、下層是渣的分離狀態，入口時液體在前、固體隨後，反而更容易嗆咳。只憑感覺猜測，可能讓風險不降反升。IDDSI的重要性，正是把「感覺」轉化成可以檢查、確認的標準，讓照護者在自家廚房，也能為所愛的人把關吞嚥安全。

先理解「為什麼會嗆」：照護食最常見的三個陷阱

第一個常見陷阱，是過度依賴視覺判斷。食物看起來軟、切得細、甚至入口即化，卻忽略了口中實際發生的事。吞嚥不是單點動作，而是一連串精細協調的過程；當食物的質地不穩定，即使看起來再「安全」，都可能在關鍵瞬間失控。

第二個陷阱，是誤以為「多喝水、多加湯」就好。許多照護者直覺認為，乾的食物加點湯、硬的食物配點水，就會比較好吞。但對吞嚥功能下降的人來說，液體往往比固體更危險。當液體的流速太快，虛弱的口咽肌肉來不及關閉會厭軟骨，就會誤入氣管而引起嗆咳。

第三個陷阱，是把「一次沒事」視為「永遠安全」。吞嚥能力會隨著體力、姿勢、情緒與健康狀態而變化。早上吃得順，不代表晚上也沒問題；今天沒有嗆，不代表明天不會發生。照護最怕的，是失去對風險的敏感度。

理解這三個陷阱之後，我們能真正明白，吞嚥的風險，問題往往不在食材，而在於食物的「質地」是否符合當下的吞嚥能力。質地，指的是食物在口中、咽喉與食道移動時的物理狀態，它流得快不快？會不會分離？能不能聚成一團？需要多少咀嚼力量？是否會留下殘渣？這些細節，才是決定安全與否的關鍵。

許多看似健康的食物，反因質地不穩而成為高風險選項，例如，乾鬆的肉絲容易散開卡喉，混合顆粒的濃湯可能在吞嚥時湯先跑、料後到，黏性過高的食物則可能附著在咽壁上。IDDSI便是用一套通用的檢測方式，將食物與飲品的質地，依吞嚥能力分成不同等級，搭配簡易的檢測方式，讓照護者不必憑感覺猜測，而能進一步確認過再上桌，幫助照護者與家人在安全的範圍內，重新找回飲食的樂趣及共餐的幸福。

學會在廚房裡「看見質地」，親自為安全把關

IDDSI之所以能在世界各地被廣泛使用，正是因為它運用我們熟悉的餐具及器材，協助大家判斷安全與否。備餐前請先準備市售合格廠商生產的針筒（0~10ml，刻度間距6.15公分）、金屬湯匙及金屬餐叉（建議餐叉的間隙0.4公分、寬度1.5公分）。

本書最常使用的第一個方法，就是「壓力測試」：將食物放在餐盤上，用餐叉的根部輕輕往下壓，力道只需要到「拇指指甲微微泛白」即可。安全的食物在這個力道下應該會被壓扁、變形，且不會立刻彈回原狀；如果必須用很大的力氣才能壓下去，或食物一壓就碎裂成乾散的顆粒，代表質地需要再調整。

這個測試，對於容易咀嚼的Level 7EC食物尤其重要。所謂「容易咀嚼」，是指食物在入口後，能夠輕易被牙齒或舌頭處理，不需要長時間咬合，也不會在口中留下難以控制的殘渣。若用叉子或湯匙的側面就能輕鬆切斷，並且在輕壓後不回彈，通常已經符合安全的基本條件。

進入Level 6「軟質與一口量」時，務必要留意尺寸。這個等級的食物，重點不只是軟，還必須控制在「一口可以處理的大小」，食物的長、寬、高度都盡量不要超過1.5公分，讓食團在口腔中，不會因為過大而難以移動或集中。搭配壓力測試，能在指甲泛白的力道下被壓扁、不回彈，通常就讓人比較安心。

再往下進入Level 5「細碎及濕軟」時，這個階段的食物已經不再是單純的塊狀，而是由許多細小顆粒組成，因此「顆粒大小」與「凝聚力」變得格外重要。當顆粒小於0.4公分，並且能被濕潤的基底牢牢包覆，舌頭才有足夠的控制力，讓食物形成一個整體，而不是在口中四散。

這時候，需要使用「湯匙測試」來幫助判斷。舀起滿滿一湯匙食物，輕輕傾斜湯匙，甚至用手腕小幅度地甩動一下，安全的Level 5食物應該會以「成團」的方式滑落，而不是黏在湯匙上，或分離出水與顆粒。同時，用餐叉輕壓時，顆粒應該在很小的力道下就能被壓碎，而不需要過度施力。

當食物再進一步變成Level 4糊狀時，最重要的不是顆粒，而是「是否均質」。這個層級的食物幾乎不會自行流動，卻仍然保持濕潤與滑順。用湯匙舀起後傾斜，食物會整團滑落，湯匙表面只留下極少的殘留；用「餐叉測試」輕壓表面會殘留叉痕，撈起時，能夠堆成形，而不是從叉縫中滴落。當你看到液體不斷從叉子間隙流下，那通常意味著質地還需要再調整。

●本文摘選自聯合報健康事業部出版之《一口幸福：牙醫師為愛而煮的照護食筆記》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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