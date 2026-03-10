日本大學生成轉賣仔，揭露PS5缺貨背後的代購與轉賣產業鏈

文／奧窪優木

某天，手機收到一封訊息

「你能在九點前趕到秋葉原的家電量販店Yodobashi嗎？」

傳訊息來的，是一個多月前在網路聊天室LINE的社群中，不斷張貼徵人訊息的人。這個聊天室是相機相關的社群，S偶爾會點進去看看。

LINE社群是一種網路聊天室，使用者不需公開帳號或ID，便能以匿名的方式參與聊天，類似匿名留言板的功能。

「協助商品的採購，無需經驗，酬勞現金支付。」

這類跟社群性質毫無關係的貼文往往會被忽視，卻勾起了S的興趣。S打工的餐飲店因疫情縮短營業時間，S的班表被刪減而收入銳減。出於好奇，他點開了訊息裡的連結，加了對方自稱為「曹寶」的LINE。

S傳訊息過去：「我對打工有興趣。」對方馬上「已讀」。

幾分鐘後，S收到回覆：「你有Yodobashi的信用卡嗎？」

曹寶所說的Yodobashi信用卡，指的是Yodobashi集團發行的信用卡「GOLD POINT CARD+」。

S經常購買相機周邊商品，早已是這張免入會費、免年費信用卡的會員。曹寶之所以在相機社群徵人，或許正是看準了這個相機社群可能有不少這張信用卡的持有者。

S告訴曹寶自己為信用卡會員後， 立即收到回覆：「打工的內容是去Yodobashi Camera幫忙代購商品，工作大約一小時內就結束，報酬是一萬日圓。」

S心裡覺得有些可疑，便沒有再回訊息，他與曹寶的對話就此中斷。對方之後也沒有再傳任何訊息過來。

前往搶購第一線

大約一個月後的星期六早晨，曹寶突然傳了訊息過來，就是那封請他趕往秋葉原的訊息。

餐飲店的打工班表依舊少之又少，剛好這天沒有其他安排。從家裡騎腳踏車再轉電車，大約四十分鐘就能到秋葉原。

「我可以去。」他回覆了曹寶的LINE。

他匆忙地起床把亂翹的頭髮整理好、換好衣服，正準備踏出家門時，曹寶又傳了新的訊息。

「今天要請你代買的是PS5的一般版，價格為五萬四千九百七十八日圓。你可以用Yodobashi的信用卡刷嗎？」

索尼（Sony）於二○二○年十一月推出了PS5遊戲機。PS5引起搶購熱潮，再加上全球半導體短缺，PS5上市一年半後仍然供不應求，一機難求。（直到二○二三年一月三十日，索尼宣布大幅提升供貨量，缺貨問題才獲得緩解。）

因此，二○二二年三月當時，大型家電量販店販售PS5時，往往會加上「僅限以本公司發行的信用卡付款」的支付條件。這主要是為了留下購買紀錄，防止黃牛轉賣業者大量囤貨。

曹寶正是看準這一點，才會去網路上徵持有Yodobashi信用卡「GOLD POINT CARD+」的人去打工，用他們的名義代購PS5。

他傳訊息問「可以買嗎？」其實是在詢問S的信用卡額度是否足夠購買商品。身為學生的S，核定的信用卡額度為十萬日圓。他平常幾乎不用這張卡，因此當月額度完整。

雖說如此，PS5依然是一筆不小的開銷。S往公寓的自行車停車場走去，心中猶豫著：「要是買了，對方卻不願意收購的話該怎麼辦？」但他轉念一想，反正隨時可以退貨退款，於是回覆對方「可以買」，便騎上了腳踏車。

他抵達秋葉原「Yodobashi Camera Multimedia Akiba」的正門時，已經是早上八點四十五分左右。店鋪還沒到營業時間，入口的玻璃門已經打開，但店內一片昏暗，看不到客人的身影。

在前往店鋪的路上，他收到曹寶傳來的LINE訊息，上面寫著任務指令：「到店裡後，先去六樓的遊戲賣場排隊。」

「買到後，拿著商品和收據到B3停車場，找這臺車。」

訊息附上了一張練馬車牌、黑色廂型車的照片。

S還在猶豫不決時，眼前已經有人走進敞開的大門。他跟了上去，往賣場深處走去搭電梯。他發現其他一起搭乘電梯的人，目的地都是六樓。

電梯門一打開，就聽見店員反覆喊著：「PS5排隊隊伍的尾端在這裡！」

S循著聲音走去，映入眼簾的是從店面延伸過來的蜿蜒人龍，粗略地數了一數，至少有六、七十個人在排隊。當時，新冠疫情第六波剛趨於緩和，東京都內的賞櫻勝地睽違三年再次湧入人潮，S不久前在網路新聞上看到這樣的新聞，但是他很久沒親眼目睹排隊人潮，對他來說是久違的景象。

S在抵達前，原本以為排隊現場會更加混亂。因為他在搭電車前去秋葉原的途中，用手機搜尋「Yodobashi Camera 秋葉原PS5」，看到了約一年前在同一間店鋪發生的事件。

二○二一年一月，該店舉行PS5的現貨快閃銷售活動，結果大批的客人湧進，場面一度演變成肢體衝突。在這個騷動之後，店家便追加了「必須使用GOLD POINT CARD+信用卡結帳」的購買條件。

自此之後，類似的混亂狀況未再發生。從結果來看，這項措施確實發揮了一定的效果。但是從像S這種以轉賣目的的人混進賣場來說，作為防範轉賣仔的措施效果恐怕有限。

S跟著一起搭電梯的人加入了隊伍的尾端。上午九點整，收銀檯店員站定位，PS5正式開始販售。

當時，大型家電量販店的快閃販售活動，多半在週末或假日的早晨舉行。各店鋪快閃活動的消息，通常在前一晚或當天早晨才公布，相關網站或Twitter帳號會把資訊彙整起來。若沒有每天持續追蹤資訊的毅力，以及一得知消息就立即前往店鋪的行動力，根本不可能買得到PS5。

書名：《轉賣的地下經濟：從精準選品、大量囤貨到社群行銷，記錄轉賣仔如何嗅出商機，利用制度漏洞大量套利的買賣日常》 作者：奧窪優木 出版社：臉譜出版／城邦文化 出版時間：2026年1月28日

排隊的人潮以二、三十歲的男性為主，但也能看到零星中年男子和年輕女性的身影。

S一邊玩手機遊戲消磨時間，一邊等待隊伍前進。他抵達收銀檯時，距離開賣已經過了大約四十幾分鐘。

此刻，他心中浮現了一絲不安。他曾在網路上讀到一篇文章，有些店鋪在販賣稀有度高的集換式卡牌或模型時，會詢問只有真正的愛好者才答得出來的問題，藉此把轉賣仔排除在外。

然而，店員只問了他：「您要買標準版還是數位版（無光碟機的低價版本）？」並沒有詢問任何測試性的問題，考驗他是否有購買的資格。S用「GOLD POINT CARD+」信用卡結完帳後，很快就拿到裝著PS5的紙袋。

S鬆了口氣後，馬上想到任務還沒結束，於是搭電梯前往B3停車場。

他很快就找到指定的車輛，因為有兩個人比他早抵達，已經站在車子旁邊，手上提著和他相同的PS5紙袋。

他一靠上去，一名男子從副駕駛座走下來，從剛才先抵達的兩人手中收走紙袋和收據。S仿效他們，把自己的紙袋與收據交給那個男人。男子把三袋的箱子放到車廂上，一一拆封確認內容。車廂裡堆滿了數十臺PS5，非常壯觀。

檢查完畢後，男子拿出信封，遞給S和另外比他早到的兩個人，然後說道：「請確認金額。」那個男子講話帶著外國口音，很明顯不是日語母語者。

信封裡裝著六萬四千九百七十八日圓，除了PS5標準版的定價之外，還多了一萬日圓的打工報酬。就跟事先說好的一樣，這個代購任務一小時內就結束了。時薪等於是一萬日圓，薪資是餐飲業打工的八倍以上。對S來說，無疑是件輕鬆又好賺的差事。

●本文摘選自臉譜出版之《轉賣的地下經濟：從精準選品、大量囤貨到社群行銷，記錄轉賣仔如何嗅出商機，利用制度漏洞大量套利的買賣日常》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News