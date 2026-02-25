這輩子能離成功有多近？設立明確目標，讓意念更容易實踐

文／拿破崙‧希爾

意念顯化實相

沒騙你，「意念顯化實相」是千真萬確的！尤其當意念結合明確的目標，加上毅力與熱切的渴望，它的威力就會更加強大，足以轉化成財富或其他物質。

「流浪漢」如何成為發明家的合夥人？

約莫在三十幾年前，愛迪生的事業合夥人愛德溫．巴恩斯，發現了一個人能以思考致富的真理。他的成就並非一蹴可幾，而是一點一滴逐漸實現，就是從「一定要成為愛迪生的事業合夥人」的強烈渴望開始。

書名：《365天思考致富:啟動意念的力量，活出自己的人生(忠實原著無刪減，最新全譯本)》 作者：拿破崙‧希爾 出版社：好人出版 出版時間：2022年7月27日

巴恩斯的渴望有個主要的特色，就是明確。巴恩斯很清楚知道自己要的是與愛迪生共事，而非只是為他工作。仔細觀察巴恩斯如何將他的渴望化為實相，你將更能明白本書十三個成功致富法則的箇中道理。

當這樣的渴望或意念的衝動首次在巴恩斯心中出現時，他其實還沒有實現它的能力。當時巴恩斯面臨了兩個難題：第一，他根本不認識愛迪生；其次，他連去新澤西州橘郡拜訪愛迪生的火車票錢都沒有。

想必這樣的阻礙就足以讓大部分人打了退堂鼓，但巴恩斯的渴望是那麼不同凡響，可沒那麼容易放棄！他最後搭上了密不通風、不見天日的「貨運列車」通往橘郡。（這種列車是載貨用的，意味著沒有窗戶，只有一個車門，可想而知是相當不舒服的。）

巴恩斯想盡辦法來到了愛迪生的實驗室，一見面就信誓旦旦地表明自己是來跟偉大的發明家愛迪生合作的。多年後，愛迪生在談到與巴恩斯第一次見面的情景時，說道：「他站在我面前，看起來就跟個流浪漢沒兩樣，但他臉上的神情傳達了一種志在必得的決心。我從多年來與人交流的經驗發現，當一個人內心真正渴望一件事，願意孤注一擲賭上自己的人生，那麼不論他想要的是什麼，都必定能成功。於是我答應給他機會，因為我看出他的心意相當堅定，是不達到目的絕對不會罷手的。後來事實證明了我的眼光沒錯。」

顯然，年輕的巴恩斯事業得以有了好的開端，靠的不是外表，而是他表現的意念。愛迪生自己也這麼說過！年輕人的模樣並不是進入愛迪生公司的加分條件，反而對他不利。重要的是，巴恩斯展現的意念。

要是上面這句話的意義能妥善傳達到每個讀者心中，那麼這本書的後續就可以不用再寫了。

巴恩斯並不是與愛迪生第一次見面時，就馬上成為他的合夥人。他得到的是在愛迪生公司任職的機會，領著微薄的薪水，做著對愛迪生來說是無關緊要的低等職位，不過這份工作卻為巴恩斯帶來大好機會，得以向他夢想的「合夥人」展現他得的「銷售能力」。

幾個月過去了。顯然巴恩斯朝著他心中的明確主要目標並沒有太多的進展。但他的心中有了重要的變化，他更加堅定自己想要成為愛迪生事業夥伴人的渴望。

心理學家說得沒錯，「當一個人真的準備好要做一件事時，這件事就會自然地來到他的面前。」巴恩斯已經準備好要成為愛迪生的合夥人，不止如此，他還下定決心堅持到底，直到獲得他想追求的事情為止。

他並沒有對自己說：「算了，這樣有什麼用呢？我還不如改變主意，去找份業務的工作來做。」而是對自己喊話：「我來這裡就是為了要與愛迪生共事，就算要付出我的餘生也在所不惜。」他是玩真的！一個人若能有這樣明確的目標，並且為了目標誓死不休，那麼他的人生光景必定截然不同。

或許當時年少的巴恩斯還不知道這番道理，但他過人的決心以及堅守唯一渴望的毅力必定能為他突破萬難，迎來他夢寐以求的機會。

當機會來臨時，卻和巴恩斯預期的形式和方向截然不同。這是機會捉弄人的招數之一。機會往往是從後面溜進來，更常常加以偽裝，以遭逢不幸或一時挫折的樣子出現。或許就是這樣，許多人都認不清機會的真面目，以致擦肩而過。

那時，愛迪生剛剛設計了一款最新的辨公室設備，起初叫做「愛迪生口述機」，現在改名為「愛迪風」。他公司的業務員都對銷售這台機器表現出興趣缺缺的樣子，覺得這東西肯定不好賣。但巴恩斯看出他的機會了，這個機會就悄悄地躲在這台只有巴恩斯和愛迪生感興趣的奇怪機器裡。

巴恩斯篤定自己能讓這台機器大賣，於是向愛迪生毛遂自薦，並且很快抓住機會。結果，這台機器果然賣出去了。事實上，因為賣得太好了，愛迪生就與巴恩斯簽訂總代理合約，讓他將這台機器行銷全美。這段事業合夥流傳成了這段佳話：「生於愛迪生之手，興於巴恩斯之手。」

他們的合夥關係就這樣維持了三十多年。不僅為巴恩斯帶來了許多財富，更讓巴恩斯得以印證某件更偉大的事：他證明了一個人真的能「思考致富」。

這個為巴恩斯帶來巨大成功的原始渴望，究竟後來值多少錢呢？我認為價值是無法精確估算的。或許這為他帶來了兩、三百萬的金錢財富，但是龐大及無法估計的是他獲得的知識資產：他實際運用了已知的法則，知道一個無形的意念衝動可以轉化為實質的報酬。

巴恩斯確實憑著自己的意念，使他成為偉大發明家愛迪生的合夥人！他是憑著意念致富的。巴恩斯起初一無所有，只是清楚知道自己想要的是什麼，以及堅守這份渴望直到實現為止。

他一開始時身無分文，只受過一點教育，毫無人脈可言，唯一憑藉的就是心中有明確的目標，以及信念和堅持到底的意志。靠著這些無形資產的力量，就讓自己成為了有史以來最偉大的發明家的王牌合夥人。

