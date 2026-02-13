當技術被淘汰後，我們還剩什麼？中年失業是一種負重前行

文／姜泰宇（敷米漿）

〈老大哥〉

老大哥經常在店外徘徊，額頭很高，身高也高，方方的臉頰總是感覺咬牙切齒，咀嚼肌很發達。那時候師仔總是會笑，說老大哥可能檳榔吃了四十年，所以咬合力道很強。

最開始，老大哥在店門口走來走去，我們總以為他是在等人。後來覺得有點不對，開店做生意最怕就是無法掌控的風險，總會派一個人靠近店門口，看看那個老大哥大概要做些什麼，是拿放置在門口的回收物呢？還是要詢問我們的服務呢？但每一次想湊上前去，老大哥就會笑笑地揮手，然後離開。

洗車場門口的地板總是濕，偶爾會積水。老大哥站在那裡，感覺不違和，彷彿那太陽照射之後會反射陽光的地板，就是他的舞台，來回的腳步如同貓步。直到我後來問起，老大哥才跟我說，他實在不好意思為難我們，知道自己年紀較大，但就想碰碰運氣，也想先看看這店裡做事的方法，自己能否適應。

老大哥那時做汽車美容快二十年了，一身傳統汽車美容的功夫或許就是他賴以為生的本錢。「我有兩個小孩，老婆身體不好沒辦法工作，原本做的店又收起來了，想找一個可以發揮所長的地方。」老大哥這樣說。

我問了老大哥，原本的店怎麼會收起來，想要以此警惕自己，居安思危。「這幾年洗車場不一樣了，」老大哥幽幽地嘆了口氣，「本來很穩定，附近卻開了很多新的店，噱頭也多。跟老闆說要改進設備，老闆也不想。最後客人都跑掉，老闆要扣薪水，我也認了，最後還是支撐不下去。」

超過十年了，老大哥說。大約是自己最青春、最有精力的歲月，都耗在那個只有兩個車位的小洗車場，日復一日，好像自己扎了根一樣。我明白這種感覺，好像我們身軀是自由的，在這個世界漫無目的地走啊走，實際上卻被綁在小小的一方園地，走的、想的、做的，也都是黏著在這潮濕陰暗的地方。

看著老大哥，我已經想像得出自己多年後的樣貌，好想踏步離開，但地板極黏，踏出一步都千難萬難。老大哥是怎麼鼓起勇氣走進來的呢？我並沒有開口詢問。

對於新的鍍膜產品，老大哥也是一知半解，以為就是傳統的大美容。那一天下著雨，老大哥可能覺得下雨過來比較不會打擾我們，我親自在老大哥面前，示範我們的施工方式。換上新的拋光綿，老大哥好奇地低下頭仔細看。

「想摸摸看嗎？」我說。

「可以嗎？」老大哥伸出手，仔細搓揉著新款海綿，如同我們，習慣性地去感受海綿的粗細、角度。

我說，傳統的拋光方式，跟我們如今做法不大相同，海綿不可以斜置，必須與漆面平行，才能避免金油層推擠。

老大哥眉頭一皺，不多說話，靜靜看著我施工、解說。

「這……有點麻煩啊。」老大哥說。傳統習慣斜放海綿，所以很多車子鈑件的轉折處可以直接帶過去，現在必須平放，就得在一個小部分慢慢拋光。

我果斷地把拋光機遞給老大哥，讓他親手嘗試一下。不到五分鐘，他的眉頭更加糾結了。

「老闆，這跟我會的方式，差別有點大。唉……」他說。

我點頭，沒有多說什麼。差別很大可以重新學習，但又有幾個人，可以打破自己擅長的溫暖世界，重新面對嶄新的技術？那彷彿否定了過往自己的生存價值，如同那麼多年在那洗車場的時光，瞬間變得毫無意義。

我是很想讓他來我這裡試試看的。但我或者低估了那種世界毀滅一般的新知，對於這種老師傅帶來的衝擊。老大哥跟我聊了很多，這幾年面對過的客人、自己現在的經濟壓力、乍看到新技術的衝擊。

「變化太快了，太快了。」老大哥離開前，跟我道謝，眉頭糾結。

我不知道該怎麼安慰他，面對變化，我自己也經常手足無措，唯有接受，唯有改變自己。但，這談何容易。

中年失業是一種負重前行。

重量除了來自於生活那莫大的壓力，還有過往自己背負的一切驕傲。也因為這驕傲，讓前行步履蹣跚。我真的懂，所以不想再失去一次。但也因為不想再失去，於是綁手綁腳，於是裹足不前。終於困在這一畝三分地，打滾在泥濘中，再也脫離不了。

再次看見他，那堅毅咀嚼肌，是在一個工地的門口。老大哥頭戴工地白色安全帽，拿著指揮棒引導水泥車。我沒有停下車跟老大哥打招呼，因為我們都不容易，遠遠看著老大哥，一個紅燈的時間，也足夠我與他在時空之外敘舊了。

老大哥拋下了過往引以為傲的技術。

我想著，接下來我應該何去何從？這一塊地面太潮濕也太黏膩，不知道能不能離開。而離開了，耗費了人生十多年在這個行業的我，還有哪裡可以去呢？

到頭來，我以為自己是有用的人，其實是很容易被取代的，無用的人。

我想我完全理解老大哥。

那一年離開寫作的我，已經死過一次了。

我還有地方想去，即使負重前行。

