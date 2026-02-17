因敏感性牙齒經常刺痛痠軟？檢視4生活習慣是否中標

文／林惠君、陳培思、黃筱珮

「真羨慕能大口吃冰的人，我的敏感性牙齒真是折磨，別說吃冰，吹到冷風都不舒服！」在酷熱炎夏吃喝透心涼的冰品飲料是莫大享受，但對敏感性牙齒病人來說，卻像是接受酷刑一般，只要冰冷食物一接觸到牙齒，甚至僅接觸到冷空氣，不舒服的「酸軟感」立刻湧現，酸軟麻刺，甚至有像觸電的感覺，實在沒勇氣再吃第二口。

造成牙齒敏感的四大原因

書名：《全齡顧齒攻略：北醫大13位醫師聯手解答》

作者：林惠君、陳培思、黃筱珮

出版社：天下文化

出版日期：2023年2月24日

北醫大附設醫院牙周病科主治醫師王進瑋表示，造成牙齒敏感的原因很多，主要是因為刷牙不當、蛀牙或牙周病導致牙齦萎縮、牙根暴露，造成牙本質小管暴露，使得牙齒對冷或熱的溫度改變很敏感。敏感性牙齒雖不是嚴重的牙科疾病，但可視為牙齒健康亮紅燈，而且可能會嚴重影響生活品質，要多加留意。生活中可能導致牙齒敏感的原因有以下四個：

一、喜歡喝碳酸飲料、吃甜食

喜歡喝碳酸飲料、經常吃甜食的人，是敏感性牙齒的高危險群。因為碳酸飲料和甜食會造成牙齒酸蝕和牙菌斑堆積，使牙齒外層的琺瑯質遭到破壞，形成「去礦化」現象，導致內層較為敏感的牙本質暴露，進而出現對冷熱過度敏感的反應。

二、磨牙或喜歡吃堅硬的食物

喜歡咬硬物、吃堅硬食物，以及磨牙病人，因為容易磨耗齒質或造成牙裂，也比較容易出現牙齒敏感的情況。

三、刷牙方式錯誤導致牙齒不當磨耗

牙齒的不當磨耗也是牙敏感的常見原因，例如錯誤的刷牙方式和太過頻繁的刷牙，經年累月都可能造成齒質耗損，尤其是齒頸部磨耗時，牙根容易暴露，形成敏感牙齒。臨床上常見齒質耗損的牙齒敏感區，多在左邊齒排，尤其是犬齒和小臼齒這些位置，可能與多數人慣用右手刷牙，習慣不自覺的多清刷左邊牙齒，長期下來特別容易讓這幾顆牙齒磨損。

四、吃完酸性食物後立刻刷牙

吃酸性食物後立即刷牙，例如一吃完橘子、喝完檸檬汁馬上刷牙，也容易造成牙齒磨耗，進而導致牙本質暴露。這是因為酸性食物會軟化琺瑯質，如果不先喝水或漱口，直接刷牙，會對琺瑯質形成嚴重破壞，形同「軟土深掘」，久而久之牙本質就暴露出來。至於有些病人在洗牙、治療牙周病後會出現短暫性的牙齒敏感現象，主要是因為洗牙和牙周病治療，會將牙根表面的牙結石去除，使牙根露出，尤其是牙結石比較多的病人，洗完牙後，牙齒暴露在口腔外的面積會較多，可能會覺得有些不適，但這類敏感不適大部分都是暫時的，只要維持良好的口腔清潔，幾天後症狀就會消失。

不舒服即應就醫檢查

每個人對牙齒敏感的感受度不同，有人感受強烈，即便只是吹到冷風，就像被電到一樣，整個人跳起來。大多數人的感覺是「牙齒酸軟」，不適感從幾秒到十幾秒都有，還有人形容那種酸感，像鑽到骨頭裡一樣的不舒服。另外，也可能因為神經傳導較不敏感，口腔檢查時發現牙齦已萎縮、牙根暴露程度嚴重，卻沒有太多不適，由此可見個別感受度的差異很大。王進瑋建議，只要感覺牙齒不舒服，吃東西或刷牙碰觸到牙齒會產生不適感，都應該就醫檢查，即早介入有助於改善症狀，提高生活品質。千萬不要放任牙齒敏感卻不予理會，雖然不見得症狀會因此更惡化，但如果因為敏感疼痛而不敢好好刷牙清潔，可能使牙菌斑和牙結石快速攻城略地，讓蛀牙或牙周病更加惡化。

