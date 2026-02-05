財富自由不能只是模糊願景！透過妥善計畫落實才可能實踐

文／蔡宇哲、郝旭烈

財富自由的定義

宇哲：

很多人在決定要不要買某件物品、左右為難時，會提到「真希望自己可以財富自由」。聽起來好像是，當你賺到足夠的錢，就可以隨便花，買什麼東西都不用考慮、不用皺眉、不用猶豫，從此過著幸福快樂的日子。真的是這樣嗎？我們該怎麼去理解所謂的「財富自由」呢？

郝哥：

財富自由這四個字，幾乎是每次我在財務思維課程中都會提到的話題。我通常會問大家：「你們想要財富自由嗎？」幾乎現場所有人都會舉手。但是當我接著問：「你們希望什麼時候達到財富自由呢？」這時候，大家就會開始沉默，沒有人知道具體的時間或標準。

書名：《財富自由心理學：療癒金錢焦慮，修練致富心態》

作者：蔡宇哲、郝旭烈

出版社：天下文化

出版時間：2026年1月27日



每個人都想要財富自由，卻對財富自由的具體定義模糊不清。然而，沒有明確的目標，就無法達標。例如，我提議我們一起去跑馬拉松，但如果你不知道馬拉松的距離是十公里、二十一公里，還是四十二公里，那麼你就不知道該如何訓練和準備。同樣的，對於財富自由，如果你沒有設定具體的財富目標和標準，你也很難知道自己要做什麼才能達成。

很多人以為，只要賺到一筆足夠的錢就能達成財富自由。實際上，這個想法是有問題的，因為賺錢並不等於財富自由。財富自由不僅跟錢有關，也跟如何管理這些錢、如何保全資產有關。比如說，你可能需要了解信託這類的工具，才能更好保護你的財產。

有趣的是，錢多不一定讓你更自由，反而可能帶來更多煩惱。有錢人會擔心如何分配財富、管理財富，甚至還會煩惱家庭繼承等問題。所以，財富自由不在於你今天賺了多少錢，而是你如何去定義和理解「自由」。

我認為談財富自由有個關鍵前提，那就是「沒有目標就無法達成」，而且這個目標必須是可操作的。就像減肥一樣，如果單純說「我要減肥」，這只是一個模糊的目標；但如果說「接下來八個月，每個月減一公斤」，那這就是一個具體、可執行的目標。

宇哲：

這麼說來，財富自由和心理學談的自律，也就是意志力，有很深的關聯。在談追求財富自由之前，你要先清楚知道，對你來說：什麼是財富自由？該如何具體去達成？這跟建立良好習慣的方法一樣，因為在任何情況下，我們都需要具體的操作方法，才能實現自己的目標。

也就是說，如果想建立一個好習慣，你首先要問自己幾個問題。例如，這個習慣的具體行為是什麼？需要做幾次？在哪裡做？這些問題會讓你接下來的行動有一個可執行的計畫和操作方法，這樣你才能清楚了解你的目標，並知道如何達成。

一項跟完成報告有關的研究中，研究人員把受試學生分成兩組。其中一組被要求先列出具體計畫，包括什麼時候、在哪裡完成報告；另一組則沒有任何計畫要求。結果顯示，有計畫的學生中，71%能在規定時間內完成並繳交報告；至於沒有計畫的那組，僅32%能在期限內完成。

類似研究也發現，成年人在面對工作任務時，事先設定具體的行動計畫，例如在何時開始、在哪裡進行、如何分階段完成等，會大幅提升任務完成的可能性。這些結果告訴我們，當人們為目標擬定具體計畫時，尤其是細節到「何時、何地、如何」這些具體層面，目標就會變得更容易實現，實際成果也更好。

對於學生或任何需要在期限內完成任務的人，上述研究的啟發是明確的。詳細的計畫不僅有助於增加效率，還能有效降低拖延。這個道理不僅適用於學業或工作，也適用於更宏大的目標，比如財富自由。假如我們希望實現財富自由，就必須先對這個目標有具體的想法，包括什麼時候達成、每年需要儲蓄多少、需要做哪些投資等等。愈具體的計劃，愈能幫助我們把抽象的願望一步步變成現實。

愈多欲望，愈少自由

宇哲：

郝哥前面提到，財富自由不在於賺了多少錢，而是如何去定義自由。在具體規劃財富自由的行動之前，我們應該先來具體定義這個概念才是。關於這點，郝哥你怎麼看？

郝哥：

關於財富自由，我很喜歡古典老師寫的書《拆掉思維裡的牆》，書裡談到一個關於自由的公式，就是「自由＝能力－欲望」。當你的能力不高時，最好的辦法是降低欲望；當你的欲望較低時，你就更容易感到自由。舉例來說，假如你每月賺三萬塊，但你只需要花兩萬塊，那你就會覺得自由。當你想要更多，就只能透過增加收入或提升能力來實現更多自由。

這個公式告訴我們，自由不僅取決於賺了多少錢，還取決於欲望和能力之間的平衡。如果你的欲望超過了能力，那你就不會感到自由；相反，如果你提升了自己的能力或降低了欲望，就可以找到屬於自己的財富自由。

所以真正的財富自由，核心在於自由，不僅僅是財富。自由來自於你對欲望和能力的掌控，當你能夠做到這一點，不僅能夠利己，還能夠利他，這就是人生中最美好的自由狀態。

宇哲：

能力與欲望的協調，在哲學與心理學也有非常生動的描述。早在兩千多年前，柏拉圖就以馬夫與兩匹馬，來比喻人如何面對欲望。他說，人就像手裡握著韁繩的馬夫，代表理性。駕馭的兩匹馬，其中一匹是代表理想、精神與榮譽；另一匹則是代表衝動、本能，只想往自己喜歡的方向狂奔。如果放任兩匹馬亂跑，馬夫就永遠到不了目的地，因此唯有學會駕馭和協調，才能讓整輛馬車朝著正確的方向前進。這個畫面，其實和我們談的自律、欲望管理，以及財富自由，有非常高度的相似性。

同樣的概念，佛洛伊德也有類似的觀點。他認為，人格結構有三個部分，分別是本我（Id）、自我（Ego）與超我（Superego）。三者在個體心理扮演不同的角色，共同影響一個人的行為與決策。

◆ 本我是個小惡魔，整天只想著吃喝玩樂，遵循「快樂原則」。愛怎樣就怎樣，立刻滿足所有欲望，完全不管後果。

◆ 超我就像小天使，代表理想和社會規範，總是告訴我們應該做的事，甚至會讓我們為任何不道德的念頭感到羞愧，遵循「道德原則」。

◆ 自我則是夾在中間的調解員，努力在惡魔和天使之間維持平衡，實現「現實原則」。既要讓本我的欲望得到滿足，又不能違背超我的道德標準，是保持我們心靈平和的關鍵。

雖然自我在本我和超我之間左右為難，但只要能取得平衡，我們就能滿足欲望又心安理得，自律就是在這個平衡中實現自由。當你能夠合理管理自己的欲望，並不斷提升自己的能力，就會獲得屬於你的自由。因為你能夠掌控自己的行為與決策，不會被欲望所驅使。

這也正是財富自由最關鍵的心理基礎。自由不是從賺到多少錢開始，而是從能不能管理自己的欲望開始。透過對自身能力和欲望的掌控，進一步找到屬於自己的平衡與自在。這才是財富自由的真正意義，也是一種超越金錢的內在自由。

【日常練習】 財富自由不能只是模糊的願望，你必須透過計畫將這件事落實到生活中。在此之前，請先釐清以下問題： (1) 設定具體目標：對我而言，一年後可以存下多少錢？五年後我希望達到什麼程度？ (2) 列出行動清單：目前有哪些方式可以讓我穩定累積金錢？還有哪些方式可以考慮？ (3) 檢視心理狀態：我的能力跟欲望是平衡的嗎？如果想變得自由，我可以降低哪些欲望，並提升哪些能力？

你可以隨時回頭檢視自己的目標與行動清單，針對實際狀況適時調整。如果你的答案很模糊，代表你仍然在想像階段；但如果你回答得很具體，才是真正走在實現財富自由的路上。

●本文摘選天下文化出版之《財富自由心理學：療癒金錢焦慮，修練致富心態》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡