BTS將於2026年完整體回歸！十年走來，他們如何一次次突破自我極限？

文／姜明錫、防彈少年團

如奶油般絲滑，如BTS般堅實

〈Dynamite〉、〈Butter〉、〈Permission to Dance〉相繼成功，反而使防彈少年團在這個過程中遇到了新課題。首先，他們開始煩惱的是唱歌與跳舞的方式。Jimin說道：

——在錄〈Permission to Dance〉的時候，我感覺到要完整表達出我的感受並不容易。雖然歌曲真的出來的時候，我覺得非常棒，但我也很擔心用英文唱歌時，傳達出去的意思會跟我想的不一樣。

〈Permission to Dance〉最後的成品，是一首能讓大家開心聆聽的歌曲，但如果想依照自己期望的標準消化這首歌，成員們需要付出許多努力。例如他們要用英文唱歌，以及RM、SUGA與j-hope的歌唱比重高過饒舌比重等等，所有成員都需要做出改變。

書名：《BEYOND THE STORY：10-YEAR RECORD OF BTS》 作者：姜明錫、防彈少年團 出版社：高寶書版 電子書出版時間：2023年11月10日

尤其在錄製〈Butter〉時，歌曲修正的過程中，防彈少年團透露了他們在演唱這三首英文歌曲時，必須專注於哪些部分。

〈Butter〉剛完成的時候，歌曲的後半段並沒有饒舌的段落。但在錄音過程中，RM在這個部分加了一些饒舌，完成了現在聽到的版本。RM在「Weverse Magazine」中說明他這麼做的緣由：

如果沒有（那部分），我會覺得很難過。我覺得這首歌很需要這個饒舌的段落。我們跟美國的流行歌手有點不一樣，我們的DNA也跟他們不同。

RM加入的歌詞中，也有這一段內容。

Got ARMY right behind us when we say so / Let' s go

透過新增的歌詞，〈Butter〉唱出了在疫情期間，能一起在外頭跳舞的夏日喜悅，也包含了演唱這首歌曲的幾位帥氣男人現在能在全球矚目之下站上舞臺的原因。此刻，〈Butter〉不僅僅是融入了夏日某一剎那的歌曲，更明確地透露這首歌在團體的歷史與改變中，是防彈少年團抵達的另一個目的地。此外，透過新增的饒舌段落，防彈少年團獨有的強悍「如奶油般絲滑」Smooth like butter地自然加入歌曲中。

從2013年至2021年，防彈少年團的地位攀升得極快，就連不斷流逝的時間都追不上。從某一刻起，他們面對著這劇烈的改變，同時也努力不遺失自我的認同。j-hope、Jimin、JungKook，所謂的「3J」在〈Butter〉Feat Megan Thee Stallion中，配合梅根．西．斯塔莉安的饒舌跳舞，帶來特別表演的影片就是他們努力之一。Jimin說，這個表演是源自j-hope的點子。

──是j-hope說：「如果弄個驚喜給歌迷應該很不錯吧?」，然後來向我跟Jung Kook提議。他說：「久違地跳得『激烈』一點，讓歌迷看看最近很少有機會看到的表演。」我們兩個也很同意他的提議。

接著，Jung Kook說起會有這段表演的契機。

——j-hope提議的時候，我就覺得滿想這麼做的。一方面是因為我們在自己想去做的時候，呈現出來的結果都會是最帥氣的，也因為這個表演的立意很好，我覺得會很有趣。在我們練習的時候，我也感覺到了以前還是練習生時的心情，以前練舞、學舞步時感受到的心情跟準備專輯的感覺截然不同。

因為想做，所以撥出額外的時間來推動這個企畫，因此在表演完成之前，他們沒有太多時間。但三人認真練習的程度超越以往，可以說是練習得非常「激烈」。j-hope回想起當時練習的氣氛：

——當時我們才練習不到一個星期,可是就……我想每件事情都是這樣，越做就會越想把它做好嘛，所以我們一直說「再一次」、「再一次」，最後決定額外多拍一天。畢竟是三個人一起跳舞，（影片裡）一個人看起來很帥，另一個人卻不怎麼樣的話，那當然只能重拍。還有某個段落的舞步很好看，但下一個段落的舞步跳不好的話，也必須重拍。

雖然這個表演是他們自己提議要拍攝的短影片，但這對他們來說，可不只是為了樂趣而拍。Jimin說，練習、拍攝這段表演的過程，幫助他解決了疫情開始後的煩惱。

——疫情期間，我有點擔心自己不是在跟歌迷相互交流情感……而是單方面地輸出自己的感情，畢竟我們是在舞臺上唱歌、拍成影片之後，單方面地展現給歌迷看，所以我很珍視這樣的機會，也很感謝j-hope。如果他沒有提議要做這件事，我肯定會跟平時一樣，就這樣讓時間慢慢過去。但在準備這段表演的時候，我又燃起了熱情。

不斷重新拍攝，三人也越來越專注於舞蹈，並且找到他們理想的方向。Jung Kook甚至在準備這個表演時，具體分析出了自己的能力。

——我是覺得很有趣啦，但一方面又覺得：「啊……我只有這點程度嗎？」哈哈！熟悉舞步之後，要立刻串連起來真的很不容易。我的腦袋可以理解，但看著鏡子又覺得自己的動作很不順暢，哈哈！所以我就告訴自己：「真的要多練練舞了。」一直以來我學過很多舞步，不過我不會特別專注地學習某種類型的舞蹈。可是在準備這個表演的過程中，我感覺到自己真的得去學跳舞了。因為平時就一直在跳我們團體的舞，我的身體已經很習慣了，所以我覺得我應該要努力，讓自己的身體能一下子就熟悉、跟上新舞步才行。

Jimin也有相同的想法，不過他反而稱讚著Jung Kook的優點，點出自己在這段表演中有待加強的部分。

——在準備這段表演的時候，我真的很難過。基本上，j-hope對很多類型的舞蹈能夠跳出超越平均的水準，Jung Kook也很擅長這種類型的舞。我練了三天的東西，Jung Kook當天來才學,結果轉頭一看，他已經全部都學會了……哈哈！畢竟我原本跳的舞蹈類型就不一樣，所以我覺得滿難過的，甚至對自己的表現非常不滿意。這是一支柔軟、輕盈又必須適度用力的舞……真的很不容易。

Jung Kook說明了三人為何會如此投入這支不到一分鐘的舞。他的這一段話，也象徵性地展現出了防彈少年團作為藝人的高度。

——我們當時整支舞都定案，影片也已經拍完了，但不管怎麼想，我都覺得這好像不太對。就是(表演)好像有一些地方不對勁，覺得「不可以這樣公開」。所以我們調整了一下行程，再多練習幾次後重拍了一次。如果沒這麼做，我應該會覺得很遺憾，因為我們只要再努力一點，就能拍出更好的東西。

防彈少年團已經不會為了外在結果，或是為了透過那個結果證明自己而去做任何事了。他們會判斷自己身處的地位，專注於把事情做到好，直到自己滿意。

這也是唯一的方法，使他們能突破當時經歷到的困難。新冠疫情不僅奪走了透過演唱會與歌迷交流的機會，更使他們無從得知自己的表演究竟引起了什麼樣的迴響。

