是什麼阻止你變有錢？美股航海王教你從日常習慣看財務差距

分享富人學一個很重要的概念： 這世界沒有甚麼是真正想要、卻得不到的東西， 若你想要卻得不到，往往只有一個原因：那就是你「不夠想要」。（編按）

文／美股航海王 傑克．史派羅

犒賞自己的消費習慣，是致富毒藥

在此分享我熟悉的生活圈──竹科工程師的態度，以及我認識許多上班族朋友他們的生活經驗。請注意，我這裡舉竹科工程師，不是說他們很有錢，但至少對比許多上班族，他們的生活優渥許多。而如果生活心態跟竹科工程師有落差，更何況是和真正的富人呢？

以竹科工程師來說（當然，人有各式各樣，這裡指的只是一個典型），我有一個好友，他算科技業收入偏少的，說少，年收也是一兩百萬，比一般上班族年收七八十萬多。但他平日沒甚麼花錢習慣，主因除了工作忙之外，也因為他的錢越存越多，就會更加重視理財這件事。

書名：《航海王的富人學：富人蛋糕上的草莓，10堂重建財商思維的必修課（上架3天登教育類PODCAST排行榜冠軍）》 作者：美股航海王 傑克．史派羅 出版社：布克文化／城邦文化 電子書出版時間：2025年12月09日

反觀許多上班族朋友，月薪可能三四萬，但他們的日常習慣：週一到週五工作很累，所以假日要「犒賞」自己，因此每週跟男女友吃一次大餐，或者三五好友聚聚狂歡（每次花費千元起跳），應該不為過吧？其實說到犒賞，不只每週，每日也有小小犒賞，拜廣告宣傳之賜，可能除了正餐外，去星巴克買杯（不便宜的）咖啡，甚至告訴自己，正在「品味」人生，這也不為過吧？

於是，這也不為過，那也不為過，一件件消費習慣養成了，但因為是習慣，所以大家可能平常不特別去想這件事（就好像我們每天刷牙，也不用特別去思考刷牙這件事）。只是怎麼到了月底，「莫名其妙」地戶頭又快沒錢了，然後不斷抱怨靠薪水永遠買不起房。

上面舉的是比較普通的習慣，有些人還習慣性地跑夜店酒吧，一晚加上車錢就破千元，為了顧面子裝逼還塞一大疊小費給司機，或者有個甚麼嗜好，常態收集甚麼潮流公仔之類的。反正不偷不搶，這樣有甚麼不對嗎？我只是把薪水變成喜歡的樣子啊，快樂無價啊。而就是這樣一個個因長期為之、已經變成習慣的生活大小事，吃掉原本就不算多的薪酬。

至於富人呢？很多讀者可能要說，不是看到電視都在演，富人有多豪奢，怎樣名酒跑車、怎樣豪宅轟趴等等，其實那只是某些頂級貴族的生活，卻不能代表一般富人的思維。

真正的富人，就算每月收入金額比你月薪後面多一兩個零，他們還是「習慣」精打細算。以我為例，我生活過得還可以，拜我長年養成的記帳習慣所賜（是的，重點是習慣），我很輕易地就能掌握每月的消費；我沒當過卡奴，我不分期付款，分期付款會讓我難以正確計算購買力；買奢侈品我儘量不貸款，以降低超額消費的機率。我知道很多竹科工程師以及高收入的專業人士，都是如此。

他們可能看似穿得好、吃得好，其實他們算很精，不會為花錢而花錢，每月消費多少，內心總有一本帳。像我很清楚知道，我每月有多少預算要陪家人吃飯、要旅行購買書本等等，包含添購家具也都有規劃在預算中。透過記帳，我保證自己，整體的財務總是處在收入大於支出（且比例差很多），我也因此可以擘劃藍圖，追求更高遠的財務目標。

相對來說，動不動就被廣告誘惑「對自己好一點」，養成平日東買西買習慣的上班族朋友，這樣連月收平衡都不容易，更何況想理財致富？

拖越久，越難改變習慣

最終，無論一個人想不想要建立習慣，可能因為懶惰，或因為習以為常，而不去改變舊習慣，但其實每個人一定處在一個習慣裡，包括你起床的動作、穿衣服是先左手還是先右手，都是習慣。更進階來說，平日生活如何與人應對進退，以及怎樣消費？怎樣工作？乃至於下班後回家往沙發一躺開始耍廢，開始追劇，這些都是習慣。

人總是處在習慣中，重點只是，你是否願意用富人的習慣，取代自己原本每月存不了錢的習慣？

人總是處在習慣中，就好比若身為一個學生，可能大家都不自覺，但其實每個學生都長期被設計在一個框框中學習，最典型的就是以期中考、期末考以及寒暑假切割學習歷程，也養成學生讀書衝刺以及放假放鬆的習慣。這些習慣如此深入及普及，一代代的父母及孩子也都不會覺得有甚麼不對。包括平日教育，父母也會搭配學校的期中考和寒暑假，督促孩子念書及追蹤課業。這種由大環境刻意建立的習慣，形成眾人的模式，非常難改。

還有一種習慣很難改，就是自己長年累積的積習，可能大家怎麼勸說當事人，就是改不了，並且是年紀越大就越難改。所謂「江山易改，本性難移」，指的就是習慣的力量。好比說若要我們七八十歲的爺爺改變習慣，那簡直比登天還難。而放諸生活中許多事情，例如抽菸超過三十年的老菸槍，若想要戒菸，真的要有天大的外部刺激（極端的例如被醫生宣判身體有嚴重健康狀況），才可能做到；還有身材過重的人，拖越久年紀越大，越不可能改變。

試問自己，是否有甚麼習慣，已經累積經年、阻止你成為富人（例如過度犒賞消費已成習慣）？如果是這樣，想要致富真的很難。畢竟我們都知道，我們無法走在原本的老路上，卻希冀明天會有截然不同的結果。

畢竟，如果我們每天都做一樣的事，卻期望明天暴富，那跟瘋子有何差別？

關於如何變成富人這件事，改變陋習，是一定要做的事，因為今天不改變，明天只會更艱難。當拖延越久，你就會發現，到後來只有發生很大的刺激，才能讓你改變舊習慣。但所謂大刺激，通常都是負面的事，諸如心愛的人離世、或者遭逢破產離婚等重大打擊。難道一定要碰到這類事情發生，才願意改變嗎？

這是想要追求財富的人，都應該深思的課題。

習慣建立，就從此刻開始

讓我們先設法為自己建立一個正向循環吧！就好像很多人的家中也擺設招財的風水池，一天24小時，那個水不斷地流動，可是不用擔心浪費水，因為那個水會一直循環；同樣地 ，一個好的習慣，可以讓人生持續有活水，源源不斷運轉。

習慣建立很簡單，通常沒有技術門檻，只有心理門檻。就好像前面我們舉過晨跑這個例子，當我們確定這件事對健康有益，就可以設法養成這件事的習慣。執行上有困難嗎？需要大花費嗎？都不需要，就只要穿著簡單的慢跑服裝，選在附近的學校或公園，規定自己幾點開始，然後……往前跑就對了。又不是要去參加比賽，就只是鍛鍊自己身體。

重點是，先確認這件事對自己有益。以理財來說，我建議每個人要養成記帳的習慣。不要藉口說甚麼數學不好，或者以為這不是需要會計專業嗎？都不用，就只要會簡單的加減乘除，去文具行買個記帳冊就好，或者現在也有很多記帳軟體。若還是嫌麻煩，拿一支筆、一張紙記東西不難吧？就從「此刻」起，記下每天你的錢都花到哪裡去了。

做好這件最基本的事，再來思考其他的習慣建立。以我前面所提過的竹科工程師朋友來說，他有設定財務目標，計畫投資置產，置產之後，也有長遠的人生規劃。這裡不談那麼遠，只談做好理財規劃這件事就好。

不論你月薪三萬還是五萬，當你記帳，最終你就會發現金錢都流去哪裡了，這時你就要進入下一步，去改變舊的習慣。例如每月你的餐費就超過一萬（想想這沒甚麼奇怪的，每週吃大餐，每天喝星巴克，經常性的「犒賞」，加上原本正常的三餐及宵夜，一個月肯定消費超過一萬元，這還不包括你去夜店當大爺丟小費），這一定要調整，可以設定新的飲食消費習慣嗎？繼續檢視帳本，你會發現更多需要改變的習慣，一一揪出來，認真去改變吧！

這樣就可以變成富人嗎？當然不是，這只是節流，後面還要開源，這有賴每個人的目標設定。假定你現在25歲，希望30歲前可以存夠頭期款買房（先不去管五年後的房價），透過帳本，你知道現在的收入扣掉每月支出是多少，真的做不到，那就代表需要開源，要兼差或者乾脆轉換職場跑道都行。總之，最終你一定必須因應未來，建立一套新習慣。

所以要變成富人很難嗎？知道背後的道理，其實也沒那麼難。 我覺得人生到最後境界的高低，就是看誰的習慣比較好。

一個願意養成比較好習慣的人，長期下來，透過時間的累積，成就一定可以比其他人高很多。這裡指的不單單是財富，也包括生活中各個領域：諸如職涯更高的境界、更佳的體魄，也包括更好的人際關係、家庭關係等等。

所以，養成新習慣，就從此刻開始吧。

●本文摘選自布克文化／城邦文化之《航海王的富人學：富人蛋糕上的草莓，10堂重建財商思維的必修課（上架3天登教育類PODCAST排行榜冠軍）》。

