冷戰初期東亞新秩序，談論共和國正統性與日本、臺灣、香港

日本地域文化研究學者中村元哉企圖從歷史的源頭切入，探尋東亞現實矛盾的深層根源，回答今日東亞局勢中那些揮之不去的問題。此叢書系列以最新的學術研究成果為基礎，聚焦日、中、韓三國如何在衝突與和解間反覆擺盪，並呈現「東亞如何成為今日的模樣」。作者從清末立憲運動、民國憲政實驗，到當代中國的政治走向，以外部觀察者的獨特視角，剖析中國百年來的政治變遷。

文／中村元哉

共和國的正統性與日本、臺灣、香港

一九四八年秋天以後，共產黨陸續取得了軍事方面的勝利，吸引了逃亡到香港的共產黨員和屬於第三勢力的知識分子返回東北，開始思考建立基於新民主主義的新政權。相對的，在北平的國軍於一九四九年1月21日向中共投降後，蔣介石宣布下野，由李宗仁成為代總統，繼續探索與共產黨和談的可能性。

毛澤東在〈中共中央毛澤東主席關於時局的聲明〉中，提出了八項和談條件，要求懲處國民黨戰犯，並廢除《中華民國憲法》及其法統。對戰犯的懲罰，無異於內戰勝利者對戰敗者的審判，這是國民黨最難接受的一點。然而，放棄自身的正統性，對國民黨來說也同程度的難以忍受。

因此，國民黨正式拒絕和平談判。國民黨認為經過長期努力而來憲政，是不可以被破壞的，更以此固執自己是擁有民國的正統性。

書名：《【東亞近現代史】系列第二冊：對立與共存的中日關係──共和國體制下的中國》

作者：中村元哉

出版社：臺灣商務印書館

出版時間：2026年1月1日



之後，人民解放軍占領中華民國首都南京，並於一九四九年10月1日，以新成立的共和國——中華人民共和國之名，將北平重新更名為北京，作為新共和國的首都。另一方面，蔣介石下台後，國民黨政府從廣州遷至重慶，並在同年月之前，將所有黨政軍的主要機關遷至臺北。

就這樣，中國的共和國從此分裂了，一個是以北京為中心，統治中國大陸的中華人民共和國，一個是以臺北為中心的中華民國——臺灣。當然，從雙方各自的角度來看，對方都變成了一個「偽」共和國。於是在一九五○年代以後的國際社會中，形成了西方的強國美國扶持的中華民國，與東方強國蘇聯扶持的中華人民共和國並存怪異現象。圍繞中國合法性歸屬的爭論，在東亞的美蘇冷戰期間，其緊張感一直持續存在。

中國大陸與臺灣的分裂，對戰後中日關係，也產生了深遠的影響。日本先是承認在臺灣的中華民國是正統的中國，並於一九五二年與中華民國簽訂放棄向日本求償的和平條約。日本的這一政治決定，自然意味著要與中國大陸推遲恢復外交關係。戰後的中日關係開始變得扭曲。

最後，我們必須提到仍然是英國殖民地的香港。

英國為了繼續統治香港這個殖民者，於一九五○年1月承認中華人民共和國。共產黨雖然一邊高反美反帝國主義的旗幟，但在亞洲陷於冷戰的局勢時，判斷香港具有成為溝通東西方的窗口的功能，所以並未立即要求英國歸還香港。所以自一九五年代起，香港就開始被賦予了特殊的意義。

另外，無論是在政治上或思想上，香港在國際社會中，都被賦予了特殊的地位。

在中國大陸反對建立社會主義政權的資本家和知識分子們，從上海等沿海地區移居到香港，進一步強化了廣大居住在東南亞和歐美世界的海外華人聯絡網。又，以尋求重建中華民族主義為目標，對共產黨的反傳統主義持反對立場，以錢穆為代表的現代儒家知識分子，也從中國大陸逃亡到香港，並形成一支重要力量。這個思想群體最初與臺灣的中華民族主義理論產生了共鳴。

此外，香港在一九四九年之前的反國民黨勢力，隨著中華人民共和國的成立，轉變為反共產黨勢力。同時，也聚集了支持中華民國但不支持蔣介石的派系。這些勢力包括：追隨赴美李宗仁的桂系、曾屬於汪精衛派系的舊國民黨左派及被視為漢奸的黨員，以及曾參與制定《中華民國憲法》的靑年黨和民社黨中，批判蔣介石在臺灣施行獨裁統治的政治人物。這些人一邊在持續在臺灣進行政治活動的同時，也在香港形成了一股力量。

換句話說，一九五○年代的香港，在美蘇冷戰時期，一邊作為反共、資本主義和自由主義的力量與臺灣合作，一邊同時也成為反對蔣介石及其領導中華民國（臺灣）獨裁化的據點。因此，香港的政治勢力隱藏著試圖在臺灣內部重塑中華民國，與反蔣或反國民黨的勢力合作的可能性。換句話說，這是一個強調自由與民主主義，集結了政治、經濟和思想力量的聯盟，它既反對共產黨，但也反對國民黨，卻比起對中華人民共和國，對中華民國更有共鳴。正因如此，對國民黨和共產黨來說，香港一直是一個進行文化活動的重要地區。此外，美國希望香港成為反共基地，而英國則警戒著香港，不讓香港過度反共，香港便在那樣的氛圍下，成為一個奇妙的國際都市。

當然，並非所有屬於那些勢力的人，都會繼續留在香港。有些人回去中國大陸了，也有人視香港視為臨時落腳點，之後移居到臺灣、美國等地方。但無論如何，二十世紀上半的中國自由主義思想，自一九四九年之後，便傳播到了中國大陸、臺灣和香港。正如中國大陸和臺灣的自由主義者開始強烈地批評共產黨和國民黨的一黨獨裁一樣，香港的自由主義者也提出了類似的主張。在香港，最具有代表性的政治雜誌是《自由陣線》，那是一份隸屬於靑年黨的刊物，自一九四九年月創刊後，發行了十年左右。《自由陣線》以政治民主、經濟公平和文化自由為理念，它一邊接受與美國關係密切美聯社和國民黨的資金支持，一邊也對國共兩黨、美蘇兩國進行批評，並開始尋求與強調自由民主的海外反共力量建立新的合作。這個新的合作聯盟，也包括了戰後的日本。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《【東亞近現代史】系列第二冊：對立與共存的中日關係──共和國體制下的中國》。

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