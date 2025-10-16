韓國都在聊的「MZ世代」：揭開社會對年輕世代的誤解與冷漠

文／林洪澤

當千禧世代遇上Z世代

「追求新生活的MZ世代……」

「只花一萬韓元的餐費？MZ世代的困境……」

「MZ世代終結政治罷工……」

「MZ世代」一詞結合了千禧世代與Z世代，如今已被廣泛用以指稱當前的年輕世代，出現在無數主流媒體與新聞報導中。他們曾是公平性議題的焦點，也被視為能夠左右選舉結果的關鍵少數，同時也作為敏感且精明的消費者群體而備受矚目。不過，世界上只有韓國會像這樣將年輕世代並稱為「MZ世代」。

千禧世代和Z世代，各自是如何被界定的？首先，千禧世代又稱為「Y世代」，是介於X世代和Z世代之間的群體。很多人會搞混「千禧年」（Millennium）和「千禧世代」（Millennial）這兩個意思完全不同的詞，前者指的是「一千年」，後者指的則是「二十一世紀初步入成年的年輕人」。

關於千禧世代涵蓋的範圍，有各式各樣的討論。美國人口普查局曾將出生於一九八○年至二○○○年間的人歸類為千禧世代，而《韋氏辭典》（Merriam-Webster Dictionary）的定義則是一九八○年代或一九九○年代出生的人。或許韓國媒體正是因為這樣，才普遍傾向將「一九八○年至二○○○年出生的人」視為千禧世代。

不過千禧世代目前最被廣泛接受的定義，是「一九八一年至一九九六年間出生的人」。為了終結這場爭議，長期研究美國世代觀念的皮尤研究中心（The Pew Research Center）於二○一八年宣布，將以「一九九六年出生的人」為千禧世代的分界線，一九九七年後出生的人則被歸類為「後千禧世代」。他們表示，之所以這樣區分，是因為一九九六年前出生的人，在二○○一年時年齡介於六歲至二十歲，因此對九一一事件有印象，同時在成長過程中適應了網路、行動裝置與社群媒體等新科技。而一九九七年後出生的人，則是在這些科技已經普及的環境中出生、成長。

千禧世代之後是「Z世代」，這個命名是從現有的「X世代」延續而來。從一九六五年至一九八○年出生的「X世代」以來，世代就按照「X｜Y｜Z」的順序來命名，在以「Y世代」命名的千禧世代之後出生的一代，就稱為「Z世代」。

二○一八年，《紐約時報》（New York Times）建議將Z世代重新命名為「家園世代」（Homeland Generation），以象徵美國在九一一事件後，國土安全已有所強化。美國心理學家珍．特溫格（Jean Twenge）則將一九九五年至二○一二年間出生的人定義為「I世代」（iGeneration）。不過這些名稱遠不如「Z世代」普及。

儘管美國針對不同世代提出了清晰的劃分方式，但在韓國，千禧世代與Z世代被統稱為「MZ世代」。專門研究二十幾歲年輕族群的「大學明日研究所」在二○一八年出版的《MZ二○一九趨勢》（暫譯，트렌드 MZ 2019）一書中，首次使用了「MZ世代」這個詞。由於該書出版當下，正值二十幾歲的是一九九○年至一九九九年間出生的人們，恰好橫跨了千禧世代後期與Z世代初期，因此使用「M＋Z世代」一詞。

然而，主流媒體在報導這群年輕世代時，往往將他們簡稱為「MZ世代」，並且將涵蓋的範圍擴大為「一九八○年至二○一○年間出生的人」。儘管這個劃分方式引來諸多批評，但仍因頻繁使用而積非成是。不過，其實在「MZ世代」出現之前，韓國主流媒體和政界就一直在尋找能夠指稱「現在這群年輕人」的詞彙。「回聲世代」（Echo Boomers）、「N世代」（N Generation）、「八十八萬韓元世代」（大約出生於一九七七到一九八六年）都是曾經出現的例子，而顯然「MZ世代」最對他們的胃口。

書名：《解鎖Z世代職場即戰力：掌握「超合理、超個人、超自主」三大特質，建立跨世代順暢溝通、高效共事的團隊文化》 作者：林洪澤 出版社：商周出版 出版時間：2025年9月4日

針對年輕世代的偏見未曾消失

幾年前，我曾在一場為企業舉辦的演講中提到，「MZ世代」一詞只有韓國在用。當時，一位企業相關人士篤定地說：「可是我聽說MZ世代在其他國家也經常使用？美國也常舉辦相關研討會。」為了確認這一點，我搜尋了二○○四年至二○二二年間有關「MZ世代」的資料，其中來自韓國的結果占了大多數。有時在國外以英文搜尋，會出現「MZ世代的定義」，也就是外國人想要了解這個詞的意思，而且大多是針對韓國人提出的疑問。

或許對我提出質疑的人，是因為用英文去搜尋「MZ世代」時看到了大量的網頁和資料，才誤以為其他國家也常用這個詞。不過，那些網頁大多來自《韓國先驅報》（The Korea Herald）、《商業韓國》（Business Korea）等以韓國為據點的英文媒體，或韓國人撰寫的英文論文。

當然有不少研究以時間軸分析千禧世代與Z世代並列的資料，然而不能因為這樣就認為這個詞在國際上也被廣泛使用。這些研究主要是為了區分千禧世代與Z世代，而非將兩者混為一談。即使「MZ世代」這個詞只在韓國使用，並不代表它本身有問題。但如果這個詞的用途，不是細緻地分析各世代在生命週期中的不同特徵，而只是用來取代像「二○三○世代」這種統稱，那麼對這兩個世代的混淆與誤解只會越來越深。

更何況，這個詞也不能代替「二○三○世代」，因為它涵蓋了截至二○二三年為止，十幾歲到四十幾歲的人。忽視現代社會的快速變化，而將過去三十年間出生的人歸納為同一類、將他們視為同個世代，並不恰當。總而言之，「MZ世代」似乎只是媒體或官方場合中用來描述「現在這群年輕人」的詞彙。

真正的問題，是對年輕世代「毫不關心」

事實上，問題不在於如何劃分世代，而在於為何使用「MZ」這個詞。有一個新詞彙叫做「MZ攻擊」，意思是不在乎年輕世代到底說了什麼，只是一味地嘲諷他們是「囂張的年輕人」。

二○二二年，小說家金英夏（김영하）作為tvN《劉Quiz on the Block》（유 퀴즈 온 더 블럭）的節目嘉賓，談論了韓國社會對「創造力」的態度：假如公司老闆叫新人「想點有創意的點子來看看」，最後通常會以老闆怒吼著「你懂什麼！」收場。如果新進員工提出批判性觀點，通常會被暗示「該好好上新人訓練課囉」，或被用「喔～你就是那個MZ世代吧？」來敷衍，將年輕世代的熱忱貶低為沒規矩、愛說空話、態度草率。

隨著主流媒體和老一輩的推波助瀾，一九九○年代和二○○○年代出生的年輕人，已經將「MZ世代」一詞視為韓國特有的「強制迷因」（forced meme）。他們不但無法引起共鳴，甚至成了被嘲諷的對象。

一九九三年生的年輕政治家朴敏英（박민영）在其著作《所謂MZ世代的謊言》（暫譯，MZ세대라는 거짓말）中，也明言認定「MZ世代是個謊言」。他指出，媒體與政界為了搏眼球而濫用「MZ世代」一詞，使其失去了原先的定義和實質的意義。不過在韓國，與其說「MZ世代」這個詞是「謊言」（lie），不如說是「屁話」（bullshit）。

美國普林斯頓大學（Princeton University）哲學榮譽教授哈里．法蘭克福（Harry G. Frankfurt）在著作《放屁！名利雙收的詭話》（On Bullshit）中指出，「謊言」與「屁話」最核心的差異，在於「是否在乎真相」。「謊言」是以假亂真的一種話術，要達到這個效果，說謊的人必須先弄清何謂真相，因此至少會對事實抱持一定程度的關注；而講屁話的人則根本不在乎真相。法蘭克福因此認為，屁話比謊言更加危險，更能摧毀一個重視真相的社會。

由此可見，「MZ世代」一詞在韓國儼然已不是謊言，而是一種屁話。這個社會盲目使用這個詞，主要的原因就是「不在乎」。主流媒體只在意自己的報導能吸引多少關注，根本不在意定義、由來或實際事例。輿論與媒體無論是否屬實都隨意散播，這些「隨口說出」的話，就都是屁話。況且，將MZ世代定義為「出生於一九八○年初期至二○○○年代的人」，其實和十幾年前韓國對千禧世代的定義一模一樣，只是把「千禧世代」一詞改為「MZ世代」。這一切其實更強烈地顯示，老一輩對年輕世代根本不感興趣。

●本文摘選自天下文化出版之《解鎖Z世代職場即戰力：掌握「超合理、超個人、超自主」三大特質，建立跨世代順暢溝通、高效共事的團隊文化》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡