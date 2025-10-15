當父母找到對教育的核心理念，就能更好落實家庭生命教育

文／劉桂光

若你不斷尋找幸福，那永遠不會快樂；但若你尋找的是生命真義，那將散發不一樣的光采。 ──阿爾貝．卡謬（Albert Camus）

因為孩子，所以我們變得更好

二○二五年三月左右，在不同的場合遇到的幾位朋友，都跟我推薦一部影集《混沌少年時》，沒多久社群媒體上就出現不少討論這部影集的文章。影集是描述一個少年殺人的故事，少年的個性看起來很好，是個聰明的孩子，在學校的成績也不錯，可是卻成了殺人犯。影片中可以看得出來，父母親非常努力、用心地教育兩個孩子，父親從自己成長的經驗中學習到自我約束，堅持不以暴力對待孩子；母親則專注成為一個家庭主婦，照顧好一對兒女。他們百思不得其解，為什麼同一個家庭、同樣的教養方式，女兒如此貼心，但兒子卻成了殺人犯，這樣強烈反差的劇情安排，讓人看了更揪心、更難過。

許多看過影集的人都感受到教育的沉重與艱難，也不免要問：這對用心努力的父母在孩子的教育上出了什麼問題嗎？我們該怎麼做呢？有可能避免這樣的情況發生嗎？

在一次朋友聚會中，大家開始談論教育孩子的甘苦與挫折。一位朋友說，他最不能接受的就是孩子說謊。他強調，平時孩子只要勇於認錯他都能包容，但一旦發現孩子說謊，就會立刻處罰，有時甚至是打罵。其他朋友雖然認同孩子應該誠實，但也提醒他，用暴力解決問題可能會讓孩子更害怕說實話，甚至變得更會隱瞞。還有朋友抱怨，孩子每天只想打電動，補習和家教都沒有效果，學習動機低落，考試成績也不理想。太太們在各自的聚會中，也常談到教養的壓力，甚至會抱怨丈夫像另一個需要教的孩子，一家子都需要管理，讓教育變得更加困難。這些分享看似在討論方法與技巧，但從中可以看出，許多父母其實缺乏對「教育的核心理念」的思考。大多數人在遇到問題時，只急著找出方法來解決，卻很少問自己：「我的教育理念是什麼？我最在意的是什麼？我希望孩子成為什麼樣的人？」

美國哈佛大學商學院教授亞瑟．布魯克斯（Arthur C. Brooks），曾經回憶起他與兒子互動的一段往事。當時，他常常嘮叨兒子的作業和成績，讓父子之間的關係變得很緊張，講話的氣氛變得越來越糟。他警覺到這樣的狀況，於是重新審視了自己的想法，他說：

「我意識到我其實不是真的很在意他的成績表現，只是希望他能長成一個有責任感、道德、忠誠、適應力強的人。」

布魯克斯的自我覺察，是很典型的把自己對孩子的教育，從「教養」轉成「教育」的例子。從那天起，他停止碎念，不再和孩子討論成績的事，而是開始談論他所在意的那些價值觀，討論如何成為那樣的人。

華人社會通常很重視孩子的教育，所以家庭中對孩子的關注度是非常高的，也因此經常出現父母嘮叨、碎念的情況，長期累積下來，輕則關係變得冷淡、極少互動，重則關係惡劣、衝突不斷。因此，如果我們自己沒有深刻的反思與學習，沒能覺察自己真正在意的是什麼？家庭教育的目標是什麼？便容易錯把孩子外在行為的好表現當成教育成功，誤將教養的方法當成解決問題的來源，那些看似很好的行為表現與有特色的教養方法，反而可能成為家長們困惑的來源。這就是為什麼很多爸媽會覺得：我也是很認真在教育孩子啊！為什麼還是一大堆的問題？為什麼別人家的孩子總是那麼乖？他們怎麼都沒有問題？難道不是學業成績好就可以了嗎？

行為中的情緒與想法

孩子的每一個行為背後，其實都藏著一種信念、一種價值觀。這些價值觀可能是他們自己意識到的，也可能是從大人那裡潛移默化學來的。以說謊這個行為來說，當孩子選擇說謊，很多父母會立刻指責，甚至懲罰。但如果我們只處理「說謊」這個行為，很可能會忽略了更重要的問題──為什麼孩子不願意說實話？

書名：《先別急著教孩子：破除教養迷思X 5個關鍵練習，寫給每一位在教養中努力的大人》 作者：劉桂光 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2025年10月1日

是因為害怕懲罰，或是曾經試著誠實卻換來責備與受罰；又或者，是我們自己在生活中不自覺地說了許多善意的謊言，孩子學習了這種「模糊標準」。這些背後的動機，才是教育該真正關心的核心。父母應學習從行為中看見訊號，並用耐心與關心來回應，協助孩子面對問題、理解價值，才是真正落實家庭生命教育的開始。

我們要注意的是，不論什麼年紀的孩子，我們應該要將他們呈現的各種行為視為成長的訊號，我們要用心解讀這些訊號背後的想法與需求，轉換成日常的家庭教育。例如孩子常常說謊，我們通常的處理方式是：告誡孩子甚至處罰他們，要求不可以說謊，把焦點放在孩子不可以說謊，然後以各種方式處理說謊這個行為。就是以「教養」的方式面對，只是急著解決我們認為的問題，卻忽略了孩子為什麼要說謊，這個可能牽涉到的是孩子的價值觀，是家庭教育的核心議題。

多數的大人也會說謊，可是我們卻告訴孩子不可以說謊，這樣的教育方式肯定就是不周全的。因此，家長要反省自己對孩子的教育是否有一致性？是否有掌握家庭教育的核心價值？這個問題的關鍵不在於孩子會不會說謊，而是為什麼不願意誠實？是我們的教育方式讓孩子對說實話感到害怕？還是家庭中缺乏心理安全感，讓孩子害怕面對問題？又或者我們自己就在說謊，用多元的標準在看待生活中的事情，讓孩子有樣學樣？這些才是我們需要特別關注的！

●本文摘選自臺灣商務印書館出版之《先別急著教孩子：破除教養迷思X 5個關鍵練習，寫給每一位在教養中努力的大人》。

