寵物與人類的心靈感應 失蹤的貓咪透過夢境告知自己的位置？

心靈感應

我半睡半醒地坐在家裡的扶手椅上，突然感覺椅子在搖晃，我彷彿從自己的身體中被抬離。當我低頭看著扶手椅上的自己時，第一眼看到的是我的紅色塞特犬萊西，接著我置身於一片像有很多雉雞出沒的田野景色中，一大群動物從丘陵上湧來，就像寶路狗飼料的廣告畫面，你能想到的每一種動物都有。我有一種奇妙的感覺，我不害怕這些動物，牠們也不害怕我，感覺像是一場盛大的團聚。我無法以其他方式來形容這種驚人的感覺。這樣的場景令人嘆為觀止，感覺完全真實，彷彿我真的身在那片充滿雉雞的田野中。更神奇的是，我們都能直接互相溝通—就像迪士尼電影之類的，我就站在中間扮演著杜立德醫生！

我認為如果那次體驗讓我學到什麼，那就是溝通其實並不一定需要言語。儘管我和動物幾乎沒有發出聲音，但在那種沉默中，我所能聽到和理解的，遠超過我們人類不斷設法以手機和電子郵件交流的內容。

我談過許多關於心靈感應的主題，那是一種突然湧現的感知，不僅能在人與動物的意識之間傳遞，甚至可以跨越時間。但實際上體驗這種訊息是什麼樣的感受？我靈魂出竅的經驗讓我對此有一些概念，但你不需要進入某種出神狀態才能感受到，不過當這種情況發生時，那是一種讓人心生謙卑的體驗。

幾年前，我和兒子保羅前往南非旅行，參觀了一座野生動物保護區。這次旅行中最精彩的行程是有機會與保護區內的一隻獵豹近距離接觸。圍欄內有兩隻這種華麗的貓科動物，飼育員詢問是否有人想撫摸其中一隻。那隻公獵豹體型巨大，比靈緹犬還高，細長而扁平的尾巴末端有一撮絨毛，小巧的獵豹頭高高昂起。牠的名字叫拜倫勳爵。飼育員說，如果要接近牠，千萬不要緊張，無論如何都要避免直視牠的眼睛，因為牠會認為你在挑戰牠。「從後方接近牠，」飼育員說，「如果你從正面走向牠，牠會認為你在挑釁牠，然後牠會撲上來，一切就完蛋了。」

我低著頭，與保羅一起緩緩移步進入圍欄，站在獵豹旁邊。我站在牠的耳朵附近，但沒有靠得太近。飼育員鼓勵著說：「摸摸牠，撫摸牠的背。」於是我試探著伸出手，沿著牠瘦削的脊背輕輕撫過。獵豹慢慢轉過頭，我則保持低頭不直視。牠繼續盯著我，仔細觀察著我，而飼育員提醒道：「做點反應！做點什麼，但保持低頭。」最後獵豹轉過頭，不再盯著我，允許我繼續撫摸牠。接著牠開始像巨型小貓般發出呼嚕聲，可憐的保羅則嚇壞了！

但那隻獵豹真是不可思議，牠散發出一種強烈的自我意識，如果你靠近牠時，絕對是你進入了牠的領域，而不是牠進入你的領域。對於牠的野性與純真，我只有無限的敬意。

對我來說，牠所散發出的力量與自我意識就是純粹的心靈感應，我也回應牠，設法向牠傳遞美好的念頭──「你真美，你如此平靜」──因為我知道牠能感知我的情緒。動物能對各種細微的情感變化做出反應，而身為靈媒，我長期以來也習慣檢視自己的感受──例如我想哭時，那是我自己的情緒，還是來自靈界的訊息？

要如何與動物發展心靈感應的連結？首先，你需要忘記這與思考有關，不要只是想著「過來」，因為這沒有用。你必須真心渴望狗或貓來到你身邊，牠們能感受到你的情緒──你的快樂、你的恐懼。這就是牠們「知道」你需要牠們的方式，這也是心靈感應最純粹的形式。就連「心靈感應」（telepathy）這個詞的英文也是結合了兩個字根，「遠方或遙遠」（telos），以及「受影響或體驗」（patheia），而非「思考」。我們絕對有心靈感應的能力，例如，想想看，我們經常能直覺感受到對方是否心煩意亂，就算對方內心想否認自己的情緒，這種情緒仍然會流露而出。

儘管我們都有這種心靈感應的能力，不過我們往往會想用邏輯去解釋自己所接收到的訊息，而這樣是行不通的。我曾在義大利巡迴演講時，剛進旅館房間，頭才剛躺上枕頭，就突然聽到一陣狗吠和嗚咽聲。我猛然坐起身來，那聲音簡直和查理一模一樣。我困惑到差點想去床尾處找牠。那聲音如此響亮又真實，聽起來根本不像是從我的腦袋裡傳來的。我又躺回去，內心納悶那是什麼聲音，然後聲音又開始響起。我立刻拿起床邊的電話，打電話給吉姆，他有點驚訝我在午夜時分打電話給他。

書名：《毛小孩神奇靈感事件簿：心電感應、共時性，和牠們深愛人類的證明》 作者：戈登．史密斯（Gordon Smith） 出版社：生命潛能 出版時間：2025年10月5日

「查理還好嗎？」

「嗯，牠沒吃晚餐，看起來有點不舒服。」

「聽著，你必須儘快帶牠去看獸醫。」我告訴他，我聽到嗚咽聲和尖銳的吠叫聲，我確定小狗真的出了問題。

吉姆不太相信情況有這麼緊急。「我確定牠真的沒事。我猜牠在散步時吃錯了東西，牠會吐出來的，很快就會沒事的。今晚先這樣，明天早上再看看情況如何。」

我勉強放下這件事，想睡一下。但早上醒來時，我感到一陣劇烈的胃痛，我知道這與昨晚的晚餐無關！這是一種可怕的感覺，十分不祥的預感。我再次打電話給吉姆。

「查理怎麼樣了？」

「牠雖然沒有活蹦亂跳，但看起來還不算太糟。」

「聽著，你必須帶牠去看獸醫。」

「我有很多事要忙，而且你應該看牠一眼，牠真的沒什麼大礙。不管有什麼問題，牠的身體應該會自癒，牠很快就會好起來的。」

我不能讓這種事發生，「說真的，我是認真的，牠在告訴我出問題了，也許從外表看不出來，但情況真的很糟。」

最後吉姆說他會帶查理去看獸醫。原來查理是在散步時吃到不該吃的東西──兩顆大石頭。牠老是撿石頭來咬，這次吞下兩顆完整的石頭，Ｘ光片上可以看到，石頭像炸彈一樣躺在牠的胃裡。其中一顆更尖的石頭割破了胃壁，胃酸開始滲出。獸醫立即將查理送進手術室取出石頭。手術後，獸醫告訴我們，如果當時不立刻動手術，查理會在短時間內因劇烈疼痛而死，他還很驚訝牠能吞下這麼大顆的石頭。我們把取出的石頭保存了好幾年，沒有人能理解查理到底是怎麼吞下去的！

我和查理距離這麼遠，怎麼知道牠出問題呢？我們和寵物之間的心靈連結非常強大，這和我們與人類至親之間的連結並沒有差別。如果一個人正處於痛苦或困境中，即使他們不在我們的視線範圍內，只要我們之間有愛的連結，就能讓我們在情緒波動或痛苦的時刻感應到對方。

查理成功傳遞出自己真實的聲音，讓我能清楚聽見牠的嗚咽，然而動物的心靈感應不僅能觸及你內心的聽覺。蘇格蘭道格拉斯堡（Castle Douglas）的伊萊妮．巴貝西．貝利養了一隻珍貴的白貓，這隻貓非常擅長與人溝通，當牠遇到麻煩時，竟然可以直接與主人溝通！

我在雅典長大時，養了一隻可愛的白色公貓，名叫吉吉科。我從小就認識牠的媽媽走走，因為走走的主人就住在我們的舊公寓大樓，而牠的個性絕對是獨一無二的。牠也是白色的，有一隻藍眼睛和一隻綠眼睛。我們家搬走時，走走的主人答應送給我姊姊和我一隻幼貓，因為我和走走十分親近，於是我們得到吉吉科，牠來我家的時候還非常、非常小。

每隻貓都是獨一無二的，你必須與每一隻貓建立不同的關係。牠們就像人一樣，無法相互比較，每一隻都是無可替代的。吉吉科對我的依戀比對我姊姊更深，或者說是牠自己選擇更親近我。牠對我完全信任，甚至在全身弄得髒兮兮後會讓我幫牠洗澡，由於牠的毛是白色的，所以更需要經常清洗。

我上床睡覺時，牠會先躲起來，等到一切安靜下來，確定我媽媽已經入睡後，才會跳到被子上，甚至在冬天時鑽進被窩裡取暖。

牠知道我媽媽不允許貓上床！我上大學時，每天早上牠喜歡陪我一起走到公車站。我可以跟牠說話，甚至進行完整的對話。牠的喵聲各有不同的涵義──一種是要食物，一種是撒嬌，還有其他各種涵義。

牠一向非常善於溝通，也能積極回應他人的關注。我教會牠跳圈圈，還能跳到我伸出的手臂上，像猴子一樣掛在上面盪來盪去。牠喜歡在我們家陽臺狹窄的壁架上保持平衡，只為了向我炫耀：「看我多厲害！」牠還能察覺家裡每個人的情緒，做出相應的反應。如果我那不喜歡牠的哥哥心情不好，牠就會調整自己的行為，或是跑來找我尋求保護。我們之間的感情非常深厚。

一九八一年秋天，我們一家搬到距離舊家幾英里外的新公寓三樓。吉吉科在那裡似乎過得很開心，但有一天，就像貓咪常做的事，牠自己決定離開，然後消失了。我當時還在上大學，我清楚記得，在我的小白毛孩失蹤後，我根本無法好好休息，也無法專心學業，我唯一在乎的就是想知道牠去了哪裡。

在一座有五百萬人口的城市裡，要怎麼找到一隻貓？任何事情都有可能發生在牠身上，也許是遇到車禍。但吉吉科是在大城市中通曉街頭生存之道的貓，所以我不停尋找，四處打聽，在街坊鄰里和更遠的地方找人詢問。牠是我的家人，與我的生活密不可分。

大概兩星期後的某天，我醒來時淚流滿面，因為我作了一個震撼人心的夢。我把這個夢完完整整地告訴我的姊姊，在夢中，我看到一面巨大的牆，而吉吉科在牆的另一邊，牠舉起爪子向我伸來，求我把牠救出來，牠喵喵叫得很大聲。

我的夢對我來說一向意義重大，我常常運用夢境指引我在現實生活中的行動。而那天夜裡，夢中的畫面彷彿被放大了。我也認出了那面牆，那是我們舊家與隔壁鄰居家之間的隔牆，吉吉科是在設法告訴我牠的位置。

我毫不猶豫，立刻趕到舊家。當我在兩棟建築之間的隔牆處低頭往下尋找時，眼前的景象與我夢中所見一模一樣：吉吉科一邊舉起爪子向我伸來，一邊喵喵叫著。顯然牠是回去舊家找我，卻因為沒看到我而感到困惑，然後牠用自己的方式告訴我牠在哪裡，好讓我去找牠。

從那以後，我們變得更加親密。遺憾的是，吉吉科沒有機會壽終正寢，因為大約一年後，牠被當地一名仇恨動物的女人殺害，她在肉裡摻入碎玻璃，餵給我們街坊鄰里的幾隻貓狗。那天我和姊姊回到家時，發現吉吉科在門口等著我們，但牠已經傷得很重，鮮血直流。我把牠像嬰兒一樣抱在懷裡，就在那一刻，牠嚥下最後一口氣，離開了這個世界。即使二十多年過去了，那種痛楚仍然歷歷在目。但我內心深處知道，吉吉科的靈魂依然與我同在。

伊萊妮和吉吉科之間的連結顯然十分強烈，即使牠走失了，也能在她的心中留下印記，讓她感應到牠的存在。

如果現在伊萊妮需要吉吉科，牠一定能很快從彼岸與她心靈相通。但我認為，正因為他們在現實生活中如此緊密相連，這種連結會幫助牠的靈魂在彼岸提升。身為貓的吉吉科不會憂心不已，牠已經完成自己的使命，不會一再回來報平安，因為伊萊妮的信念讓牠無需這麼做。讓我感觸最深的是，他們的友誼從一開始就是完整的──他們真的是天生相契的靈魂。

