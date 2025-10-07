為什麼孩子一直重複說同樣的話？5個提升語言與溝通的方法

文／王意中（臨床心理師）

〈當孩子出現重複語言〉

「防颱三步驟：一、堆沙包，二、封門窗，然後去全聯。抱歉，應該是先去全聯。」

「哇！你的兒子很厲害喲！這廣告很久了，都還背得起來！」站牌旁的歐吉桑對著柏叡爸爸說。「但是小朋友，現在是出太陽，沒有做颱風，這一句等颱風來再說喲。」歐吉桑趨前摸著柏叡的頭笑著說。此時，突然被碰觸的柏叡迅速縮回去，躲在爸爸的背後，不敢正視對方。

「你的兒子廣告背得這麼熟，以後可以去賣東西啦！」歐吉桑又補了一句。這讓爸爸有點尷尬，因為其實只要有人看他，柏叡就會馬上滾瓜爛熟地背出這一長串廣告詞。沒聽過的人，像這位歐吉桑可能還感到新鮮、有趣，但是對於每天聽、常常聽的家人，卻直呼受不了。

「柏叡！別再說了！安靜！爸爸，你叫柏叡閉嘴啦！」「真的是沒完沒了，以前是阿瘦皮鞋，現在是全聯廣告，你不要再讓他亂看YouTube廣告啦！」正在準備考試的哥哥，對於柏叡廣告式的疲勞轟炸已經氣得忍無可忍。

「柏叡爸爸，不好意思問一下，柏叡放學回家是不是都在看YouTube？現在只要是上數學課，他就會開口唸那防颱三步驟：一、堆沙包，二、封門窗，然後去全聯。抱歉，應該是先去全聯。

「每次只要他一唸這句廣告詞，全班就哈哈大笑，還有同學故意從家裡帶來全聯福利中心的塑膠袋，跟著做起模樣，你說這樣胡鬧叫我怎麼上課！」面對導師的不斷抱怨，來接柏叡放學的爸爸頓時臉紅，猛點頭地賠不是。

但爸爸也感到很無奈，「有一天在YouTube上，突然看見這則舊廣告，柏叡就像迴圈式的，一直倒帶再倒帶，重複又重複地看。叫柏叡不學、不背起來還真難。」只是，爸爸知道柏叡背歸背，但他其實完全不懂廣告裡的內容在講什麼。

書名：《自閉兒教養終極典藏（十年全新版）》 作者：王意中 出版社：寶瓶文化 出版時間：2024年9月30日

◆提升語言與溝通的祕訣指南◆

【祕訣115】詞彙是否受限？

你家裡的寶貝是否也曾經經歷這一段──不斷背誦著與情境不相符合的廣告詞？請仔細留意，孩子的語言表達詞彙是否受限，或只是模仿在YouTube上所注意、記憶的內容，並重複在該內容仿說、打轉。

你可以在平時觀察孩子的語言表達，特別是當他有所需求，或遇到一些情境狀況時，在第一時間，他所能使用的詞彙是否符合當下的情境，以及所能使用的詞彙量是否豐富。

當然，你可能也會發現，有些語言表達能力更薄弱的孩子，可能無法整句整串地仿說、背起來，只是幾句特定的話在那轉來轉去，例如「咖啡、奶茶、紅茶」、「帥帥」、「你不乖、壞壞」等，表現出極匱乏的語彙。

【祕訣116】訊息讀取錯誤

有時，你會發現一部分自閉兒總是擁有令人稱羡的超強記憶。無論是北歐童話、金庸武俠、哈利波特、日本動漫、大英百科、唐詩宋詞等，當然也包括像柏叡這樣的廣告達人。這些內容就像是復刻、拷貝一般，複製並留存在他們的記憶中。

但是，有時受限於聽覺理解能力較弱的關係，自閉兒總是容易將訊息錯誤解讀或扭曲，無法順利讀取及回應，使得塞滿記憶的內容無法順利應用在日常生活及人際對話中。

當你與這些孩子說話、聊天時，請仔細聆聽他們的回應內容是否答非所問，只是滔滔不絕地說出一長串上述所提及的記憶內容。例如，當你問他對於校外教學有什麼感受時，他卻可能回答你電視偶像劇的對白、抖音的內容，或者像柏叡一樣，又迸出那一句「防颱三步驟：一、堆沙包，二、封門窗，然後去全聯。抱歉，應該是先去全聯。」

【祕訣117】讓話題導回可以理解的軌道上

你可以試試，當發現孩子總是反覆說著不符合情境的語句時，試著以他能夠理解的問題將話題拉回來，讓他能夠順利地回應你的問題，避免因無法理解你所問的問題，而又將腦中這些記憶檔案開啟，劈里啪啦像迴圈般說個不停。

例如，當柏叡又說出「防颱三步驟：一、堆沙包，二、封門窗，然後去全聯。抱歉，應該是先去全聯」時，你可以馬上轉移話題，問他：「柏叡，晚餐你是要吃麵，還是吃飯？」這時請觀察他的反應，如果他回答你：「吃麵。」你就可以將話題繼續延伸地問：「是吃哪一種麵？大滷麵？肉燥麵？餛飩麵？」讓話題導回他可以理解的軌道上，多少可以轉移他對於原先廣告詞的注意力。

【祕訣118】注意聽者的反應

孩子喜歡反覆說同樣的話，有時原因可能來自於當他說了這些話，聽者在第一時間的反應，瞬時強化了他繼續說這些話的行為模式。無論是像柏叡在教室裡講話時，同學的哈哈大笑；或者站牌旁陌生歐吉桑對他友善的微笑與讚美；甚至於當家中九年級的哥哥受不了而被激怒的反應，對於柏叡來講，都是一種互動，而且是他可以掌握的互動。只要他一說，就可以預期這些反應會出來。

【祕訣119】理解溝通意圖

我們對於孩子總是反覆說著同樣的話，可能會感到力不從心，或者苦惱萬分。但是，如果試著從這些話中聽見他的溝通意圖，多少能夠強化我們的溝通動力。

試著幫孩子說出他心裡的感受，特別是當他沒有辦法在第一時間以適當的詞句表達出來，而讓你無法理解時。這時，你真的得要試著猜猜看，以你的細微觀察試著去揣摩孩子的心意，並幫他說出來。自閉兒不容易說，並不表示他就不容易懂。

當你說對了，心意近了，當孩子感受到了，你會發現他的非語言表現通常顯得較為柔軟、平穩或愉悅。沒錯，或許我們可能猜錯、猜偏了，但這總是一次次的機會。或許哪一天，他也學會你曾經同理、反映給他的這些話，運用在適當情境上。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《自閉兒教養終極典藏（十年全新版）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡