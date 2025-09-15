琅讀金句／談到利用複利建立財富，我們都應該向巴菲特學習：時間才是最重要的因素，而不是平均年報酬率。

創造了歷史上最偉大的複利機器，然後啟動它，讓它為他工作。談到利用複利建立財富，我們都應該向巴菲特學習：時間才是最重要的因素，而不是平均年報酬率。

暢銷書《致富心態》和《一如既往》的作者摩根．豪瑟為此做了進一步闡述：「所有複利，是報酬的時間次方，但時間是指數。所以，對我來說，這才是要最大化的目標。」

書名：《人生的五種財富：設計你的夢想人生，時間、社會、心理、身體、金錢財富都豐收》
作者：薩希．布魯姆
出版社：商業周刊
電子書出版時間：2025年7月9日

★2025橫掃《紐約時報》、《今日美國》、亞馬遜暢銷榜

原來，你以為的財富可能錯了?!

徹底顛覆對財富的狹隘認知，

活出更全面、更富足、不留遺憾的人生

★幫你做財富健檢——

計算「新・財富分數」，擁有五種財富才是真財富

● 擁抱人生的五大財富

1.時間財富：指的是你對時間的掌控感與自由度——能按照自己的意願安排時間，投入重要的人和事。

2.社會財富：指的是你與他人的連結品質與深度。

3.心理財富：指的是持續學習、成長和擁抱好奇心的能力，以及你的人生目標與使命感。

4.身體財富：指的是你的健康、活力和身體機能。

5.金錢財富：指的是你擁有的財務資源以及對金錢的理解與掌控能力。

薩希在書中坦誠地分享自己的人生轉折——從一心追求傳統定義的成功，最終透過重新審視「財富」的定義，找到了更真實、更豐盛的生活。《人生的五種財富》引導你重新思考人生的優先順序，透過書中的練習和工具，校準人生的方向，積極累積財富，並逐步實現你理想的生活。

【編輯推薦】

本書一出版便橫掃《紐約時報》等榜單，並獲蘋果執行長提姆．庫克與知名神經科學家安德魯．胡伯曼讚譽。作者薩希挑戰你對財富的既定想像，揭示金錢之外還有時間、社會、心理與健康等「真財富」，並提出完整的「財富記分板」，助你檢視人生全貌。書中更提供「生活剃刀」、「目標與反目標」、「高槓桿方法」等實用工具，協助你釐清抉擇、校準方向，打造理想人生。

