科技變革浪潮襲來，如何掌握 AI 時代的思維與機會？

文／萬維鋼

書名：《拐點：站在AI顛覆世界的前夜》 作者：萬維鋼 出版社：先覺／圓神出版 出版時間：2025年8月1日

◎拐點已至

2024年1月，OpenAI總裁格雷格．布羅克曼在X上分享了一段經歷。他的妻子5年前一腳踩空導致骨折，從此身上開始出現各種疼痛──先是偏頭痛，又是慢性疲勞，接著是關節痛……他們看了很多醫生，骨科、神經科、腸胃科、皮膚科都看遍了，也沒治好。最近遇到了一個專門治療過敏症的醫生，把她的所有症狀匯總在一起綜合考慮，才找到了病根。原來這是一種叫做「過動埃勒斯－當洛斯症候群」（Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome, hEDS）的遺傳性疾病。

我關心的不是這個病，而是為什麼這個診斷整整用了5年才等到。因為醫院本質上是個頭痛醫頭、腳痛醫腳的系統。醫生都是各管一科的專才，很難全面考慮患者的問題，他們接受的訓練都是追求某個領域的深度，而犧牲了廣度。

布羅克曼一家可以說擁有最好的醫療條件，他們都尚且如此，那普通人豈不是更難？很多時候你到醫院都不知道該看哪一科，而這個科的醫生往往不知道，也不在乎你的病情屬不屬於這個科的診療範疇。理想的治病方式應該是做個會診，把各科醫生都請來為你一個人看診，然後大家商量一個綜合的治療方案。可是這意味著每個醫生的工作量都得增加很多倍。

布羅克曼的論點是，AGI可以解決這個問題。我看這就是AGI最好的應用案例。

AGI不需要在每個領域都超過人類最好的水準，它只要能達到人類最好的水準，就已經能做諸如「為每個病人都來個專家會診」之類現在我們根本做不到的事情。

如果你覺得AI的智慧還很有限，我要提醒你的是，人的智慧本來就非常有限。GPT-4剛出來就有人用它正確診斷了醫生沒診斷出來的病情。如果你去過偏遠地區的醫院，你只會恨那裡的醫生沒用上GPT。

有些業界人士認為，AI必須達到像愛因斯坦創造相對論那樣的水準，才能叫AGI，我認為不必如此。只要能普遍提供專家水準的智慧，就已經可以深刻改變世界。

AGI意味著你隨時都能請教高水準專家，你可以針對任何問題發起一場會診。AGI首先解決的是智慧的規模化。

如果立即就能得到高品質答案，你會問更多的問題。我現在用ChatGPT的主要方法是，拿起手機來隨便說一段話，語音輸入，它以文字形式輸出。你會不厭其煩地詳細描述一個問題或一個觀點，然後迅速從ChatGPT的輸出中找到有價值的點。這比跟真人對話都方便。你不但會更願意問問題，也會更願意思考。你會對疑問和靈感非常敏感，因為它們隨時都可能發生。你的思維會變敏銳。

就如同撓癢癢一樣。

對學者來說，這意味著他們會有個貼身的討論夥伴。學者可以對任何問題發起調研，對任何觀點尋求回饋。這個持續的「表達─回饋」過程能大大強化他們的思考。有研究顯示，一對一的、互相信任的討論效果是最好的。如果愛因斯坦在世，他一定很愛跟AI聊。

而對老百姓來說，這意味著人人都有個忠誠的軍師。我在微博經常看到有人會說一些很愚蠢的話。我經常想，如果這幫人發文之前先問問ChatGPT這話該不該說，說出來對自己的形象有好的影響還是壞的影響，他們的發言品質會高很多。那我們能不能再進一步，生活中的一言一行都先參考一下AI的意見呢？甚至能不能不用你問，AI自動就會跟你說話呢？

2023年年底，已經有公司推出佩戴在胸前的AI設備，它可以聽到你的話、看見你看到的東西。那我們能不能把AI和AR（擴增實境）眼鏡結合，為每個人創造一個或幾個能長期陪伴身邊的虛擬助手呢？它會以真人或卡通形象一直待在你身邊，看你做事，跟你說話。

你做的每件事，它都看在眼裡，並隨時給出建議和點評。當你感到毛躁、憤怒，做蠢事和說傻話時，它會設法糾正。當你展現善意、做了好事時，它會表示讚賞。你工作時，它給你出主意；你情緒低落，它給你打氣；你累了，它提醒你休息；你看太多電視，它要求你出去跑步──並且在旁邊給你加油。因為它的形象和個性被設計成你很喜歡的樣子，你不會反感它的指手畫腳。

結果是，你辦錯事、說錯話的次數大大減少。每個人都變得更好。科技會把人人都變成君子──而且是中國春秋時代，孔子那個意義上的君子。

要知道，古代的「君子」「小人」是身分標籤，而不是道德標籤。有貴族血統、有權力、有地位、從事文化活動的叫「君子」，從事底層體力勞動的叫「小人」。是孔子主張了君子的道德責任，中國社會才把「君子」「小人」做為道德評價標準。道德和身分很多時候是矛盾的。這位兄弟有修養、講情懷、志趣高雅，可是沒考上研究所，現在是個服務員，每天就盼著能多收點小費，這是君子嗎？

AI將讓每個人都可以踏踏實實做真正的君子，因為AI將接管一切小人的工作。現在大型語言模型的一個熱門應用是「Agent」，也就是「代理人」，它能代表你，相當自主地去調用工具、執行任務和安排事情。當然大權必須掌握在你手裡，但你可以把跟自己相關的各種資訊都告訴AI代理人，把所有不重要的事都交給它去做，而它不必事事請示你。從哪家店買什麼菜、哪天理髮、孩子生日送什麼禮物、家裡有東西壞了找誰來修，甚至薪資到帳後怎麼安排，這些最好都不要問我，反正我這個人、我的日程表和帳戶就在這裡，AI代理人看著辦吧！

甚至有人想像了找對象相親的場景。有了AI代理人，你既不需要填表說明自己是個什麼人，也不必上網站一個個找人。你可以讓你的AI代理人去相親社區跟其他人的AI代理人對話交流。你也不需要設定什麼相貌、學歷、收入之類的硬指標，你的AI代理人會幫你綜合判斷。代理人之間的交流會非常充分且迅速。你的代理人可以同時和很多個代理人聊天，可能它1個小時就談了10,000個代理人，並且幫你選定一個人──當然，談判的結果是這個人的代理人也選定了你。然後你倆再親自出面。想想，你在這種情況下出場，那會有一種什麼樣的儀式感？

但我們再想想，何必非得是相親呢？任何兩個人的交流都可以先交給AI代理人。這意味著我們在社會上接觸任何人都會是一見如故。AI代理人的普及會把整個世界變成一個熟人社會。那麼人的信譽和聲望就會無比重要。

如果阿特曼主張的「全民基本收入」能夠實現，你不就可以專門研究精神生活嗎？如果你能從各種日常瑣事中抽身出來，不就可以思考哲學嗎？如果你衣食無憂，還愛琢磨哲學，你的一言一行都處在AI驅動的社會評價體系之中，你必然會講道德、講禮儀，你不就是君子嗎？

何其幸運，我們這一代人正處在通往那個世界的拐點上。

