一場墓園約會改變她的人生！墓碑的「破折號」不只代表生命長短，而是活著的意義

文／羅琳．萊丁格 Loren Ridinger

破折號的起點

生命中，總有一些時刻定義了我們，塑造了我們的本質和成為怎樣的人。那些時刻，就是鐫刻在墓碑上出生和死亡日期之間的那一道「破折號」——簡單一個符號，卻承載了我們的人生故事。這道「破折號」代表我們活著的時間、累積的歷程，以及我們所做出的無數選擇。如今回首，我終於明白，那些舉足輕重或無關緊要的時刻，如何推動我走向命中注定的人生。

我16歲那年夏天，意外在西爾斯百貨獲得一個好工作，從那時起我就明白，人生總會用自己的方式帶來驚喜。那不僅僅是一份打工，是我第一次嘗到「成功」的滋味，並點燃我內心的一把火，至今仍未熄滅。

改變人生的18歲

18歲的我遇見了JR。當JR走進我的生命時，我正處於人生的十字路口。我的父親向來務實，某天早上他叫醒我，堅持要我去應徵東方航空的空服員工作。

想到每年可以賺2萬8千美元，而且每個月還有7天休假的工作條件，讓我覺得很荒謬，更何況我其實很怕搭飛機。但我還是照做了，也去面試，甚至故意給出「錯誤答案」，只希望自己不要被錄取。結果事與願違，我竟然錄取了，並咬牙撐過為期四週、密集又艱辛的培訓課程。

我每天晚上都哭著打電話給媽媽，覺得自己格格不入。當時我和JR才剛開始約會，他成為我的精神支柱，還鼓勵我辭職，「如果你不告訴你父親，你拒絕做這份工作，最終你會成為一個連自己都不認識的人。」他的話徹底打動我，我知道他說得對。有時候，你能做的最勇敢的事情，就是放棄那些不屬於你的東西。

破折號之間的人生

這些年來，我遇過無數人，全都因為別人的期望而被迫從事某些職業，他們變成自己不想成為的樣子。如果我當初沒有聽從JR的建議，很可能會成為他們的其中一員，至今過著由別人的夢想所支配的生活，而不是追求自己真正想要的人生。

有天晚上，JR帶我去約會，那個約會地點讓我永生難忘。我們開車到一個墓園，我很困惑，甚至有點害怕。「為什麼要來墓園？」我好奇地看著他問道。

他笑了，眼中倒映著車內昏暗的燈光。「我想給你看一些重要的東西。」他神秘地回答。

我當時心想，他該不會是個心理變態、瘋子，一個徹頭徹尾的神經病吧？但是，當我們走在墓碑之間，月光投下長長的影子，我開始感到一種平和的感覺。

最後，JR停下腳步，指著一塊墓碑說：「看看這些日期，這個人出生、活過，然後死去。而中間的那一道『破折號』，就是他們的一生。」

我凝視著那塊墓碑，日期簡潔得讓人震撼。「活在那道破折號之間，」他繼續說，「那才是最重要的。你在活著的時間做了什麼，定義了你是誰。」

第二天，我獨自面對父親，「爸爸，我要和JR一起離開，」我宣布，儘管內心百感交集，但我的語氣卻很堅定，「我們要去建立一些不可思議的東西。」

父親看著我，一臉困惑。「離開？和JR？要去做什麼？」

「建立一個讓人們可以在網路上購物的方式。」聽到我的回答後，父親搖了搖頭。「那根本不是一件真實存在的事情，你正在犯下一個錯誤。」

但我堅持自己的立場，「我相信他，而且我相信我們。我們會成功的！」

這是我一生中最複雜的決定之一，但也是最自由的決定。當我決定和JR一起離開，追求我們共同的願景時，我們沒有太多東西，但我們擁有彼此——這就足夠了。這個決定不僅改變了我的人生，更激勵了我，甚至引領我們攜手走到今天。

書名：《炒蛋還是太陽蛋？》 作者：羅琳．萊丁格 Loren Ridinger 出版社：商業周刊 出版時間：2025年8月28日

夢中的貴客們

我記得自己置身在一個令人毛骨悚然的房間裡，就像是電影《陰間大法師》裡的那間等候室，死者在那裡等待被分配到他們的「來世」。

我環顧屋內，認出金寶湯公司（Campbell Soup Company）前總裁兼執行長丹妮絲．莫里森（Denise Morrison），她曾帶領公司轉型並卓越成長。備受尊敬的《華盛頓郵報》發行人凱瑟琳．葛蘭姆（Katharine Graham）也在那裡，她因為在水門事件期間的領導能力聞名於世，也奠定她作為女性在媒體行業先驅的歷史地位。還有勞倫娜．鮑威爾．賈伯斯（Laurene Powell Jobs）也在場，這位慈善家、蘋果公司創辦人史蒂夫．賈伯斯（Steven Jobs）的遺孀，她在教育和社會正義方面的工作產生深遠影響。

丹妮絲．莫里森笑著說，並調整了一下她那復古貓眼造型的單片眼鏡。「那麼，羅琳，你最近在想些什麼呢？」

我猶豫了一下，既感到受寵若驚，又感到脆弱不安。「嗯，你們可能聽說了，大約兩年前我失去了JR，這件事上了新聞版面。也許吧？」

她們也曾面臨的失去

勞倫娜．鮑威爾．賈伯斯漫不經心地重新排列著一個漂浮在半空中的太陽系模型。「我明白那種感受。史蒂夫過世後，我感覺自己快要被各種期望淹沒了。蘋果公司是一個龐大的公司，就像美安公司一樣，有無數人依賴著它的成功。我失去了史蒂夫，卻要對成千上萬的人負責。」

凱瑟琳．葛蘭姆，正在玩弄一台在她頭頂上盤旋的微型打字機，迅速補充道：「是的，沒錯！當我丈夫去世時，我被迫在《華盛頓郵報》最艱難的時刻接手領導工作。五角大廈的文件和水門事件都是巨大的壓力。我依靠自己的直覺和周圍人們的支持，就像你和美安公司一樣，我必須在洶湧的波濤中航行，但在那片混亂中，我找到自己的力量。」

「只是……這一切都太令人難以承受。有時候，我覺得自己快要撐不下去。」我承認道。

丹妮絲點了點頭，一邊穩住她頂在頭上的湯罐頭，「這完全正常。接手金寶湯後，我面臨巨大的壓力與懷疑。但我利用那種壓力轉化為創新的力量，並推動公司前進。這與你在SHOP.COM的情況類似——持續創新和擴展是你可以走出困境的道路。」

「後來我開始把注意力轉向有意義的行動，並延續他的遺志。記住，關鍵在於在混亂中找到意義與目標。」勞倫娜補充說。

當夢境逐漸消散時，凱瑟琳．葛蘭姆用一種理解一切的眼神望著我，嘴角帶著微笑。「你會好起來的，羅琳，你擁有內在的力量，只要繼續努力、不放棄就好。」

活在「破折號」之間

我猛然從夢中驚醒，凱瑟琳的那句話，在我腦海中迴盪，無法散去。晨光穿過窗簾灑進房間，一個深刻的體悟也隨之在我心中沉澱下來。

這些傑出的女性都好好地活在她們的「破折號」之間——正如同多年前JR在墓園裡跟我說的那樣。她們讓每一刻都充滿意義，把自己的悲傷轉化為成長和成功的強大動力。

如果說這一路走來，在我夢境中那些傑出女性的分享，以及JR所留下的智慧中，我領悟到的一件事，那就是：

我們的人生，並非由我們的生命長短來定義，而是取決於出生與死亡之間的這段時間——也就是墓碑上的那道「破折號」。

那道「破折號」代表著每一個選擇、每一次挑戰，以及我們用來創造意義的每一刻——不僅僅是為我們自己，也是為我們所愛的人，以及我們身後留下的世界。

悲傷會吞噬一切，讓我們的視野變得狹隘，讓我們覺得世界彷彿靜止了。但事實是，即使在最黑暗的時刻，人生仍在繼續。正是在這些痛苦得難以承受的時刻，我們才真正有機會做出選擇，決定自己想要如何活出自己人生的「破折號」。

對我而言，這代表著：我要重拾JR教我的一切，帶領美安公司度過最艱難的時刻。同時也代表著：陪伴我的家人和團隊。最重要的是，重新學會為自己而活。我明白了，有目標的活著並不等於忘卻痛苦；而是學會在這些傷痛之中，找到繼續前行的力量和理由。

所以，我希望你能銘記於心：無論你失去誰，或者心中的悲傷有多深，你都可以塑造屬於自己的「破折號」。你可以感受痛苦，哀悼逝去的一切，但不要讓它定義你的餘生。你可以選擇讓那些失去阻礙你，也可以選擇讓它推動你進入另一個充滿意義和目標的人生。

這段旅程充滿挑戰——總會有些日子，你會覺得肩上的擔子太重了，難以承受。甚至覺得快要撐不下去，沒關係的，這些都是必經之路，但要明白：即使身處最黑暗的地方，只要繼續前進並尋找光明，就會發現生活中仍然有很多東西值得期待，仍然有喜悅、愛和目標，等著你去發現。

這是屬於你的時刻，你的「破折號」。這是你的機會，創造一個屬於你的人生，反映出最好的你以及想要成為的人。不要著急，也不要強迫自己馬上就明白一切。一步一步來，因為每一個前進的步伐，無論多麼微小，都是一場勝利。

即使在經歷失去之後，你的內心仍然擁有充實生活的力量。你的「破折號」仍在繼續書寫中，而這個故事要如何展開，完全取決於你。讓它成為一個值得講述的故事——一個關於堅韌、勇氣和希望的故事。

●本文摘選自商業周刊出版之《炒蛋還是太陽蛋？》。

琅琅悅讀 Google News

