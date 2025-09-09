行銷教授變身「偽網紅」：買保時捷和愛馬仕，揭開社群真相

文／陳安妮、彭諾曼

生活中許多事物都是短暫的——物質財富可能煙消雲散，甚至一夕之間被奪走，但深刻的「體驗」卻是真正屬於你，誰也無法剝奪的資產。無論是留學、移民，或是海外壯遊，還是像我一樣嘗試成為「偽」網紅，每一次的選擇或經驗都是一場獨特的冒險。

然而，要放下既有的安穩生活、工作或責任去追尋新體驗，從來不是件容易的事。因此，這本書想做的一件事，就是讓你能在沙發上、通勤途中，或是睡前放鬆的片刻，輕鬆跟隨我這位行銷教授兼地球資深觀察員（叫我安妮阿姨也可以）的腳步，一同見證我過去幾年以「偽」網紅身分，在社群媒體世界進行的「臥底」觀察。

書名：《爆紅、成癮、愛馬仕：一位英國教授的社群媒體臥底觀察》 作者：陳安妮、彭諾曼 出版社：商周出版 出版時間：2025年8月12日

在這趟旅程中，我踏遍了上百家倫敦的五星級飯店，數不清的豪華餐廳，添購了許多的拍攝道具（包含一輛保時捷、幾個愛馬仕包包、空拍機，以及多件有七十年以上歷史的古裝衣服與配飾），差點落入詐騙陷阱，甚至因為過度投入而數次進出醫院。這些經歷，有些光鮮亮麗得不太真實，有些則充滿了現實的殘酷。我將這些經歷一一記錄下來，衷心希望你會喜歡。雖然這是一個關於在英國倫敦和社交平台Instagram的故事，但我想揭示的卻是我們這個時代共通的數位生活樣貌。因為網路世界將各個城市角落緊密地連接了起來。書中探討的社群經營邏輯、演算法的影響與使用者的心態，早已跨越了平台的界線。無論是Facebook、TikTok，還是台灣大家最近常用的脆（Threads）；世界各地的使用者與數位內容創作者其實都在上演著這個故事的不同版本。我甚至期待，透過我的「倫敦偽網紅經驗」，能為你的生活體驗增添更多思考的色彩。當然，社群網路的世界既深又廣，我所能觸及以及呈現的不過是冰山一角，也可以說滄海一粟。這個領域日新月異，每個內容創作者的策略也各有千秋。我只是透過自己的方式，試圖拆解其中一小部分的運作邏輯，並分享這段旅程中的真實所見所聞。

每個人投身網路社群媒體的初衷不盡相同。如果你已是檯面上知名的網紅（或者你更喜歡「自媒體」、「內容創作者」、KOC、KOL這類稱呼），那麼書中某些內容或許顯得班門弄斧，還請多包涵。但我猜想，我的某些經歷或觀察也許仍能讓你莞爾一笑，或者在心底悄悄共鳴：「啊，終於有人懂我了！」

對許多旁觀者而言（我也聽過蠻多人說），經營網路社群媒體似乎不難：發幾支影片、累積些粉絲，說不定哪天運氣好就爆紅了，甚至搖身變成一份正式的職業可以養家糊口。他們或許相信，只要肯投入時間總有成功的一天——畢竟，這世上哪有什麼事是真的遙不可及的呢？但身在其中的你我或許都更清楚，現實往往並非如此。這條路其實與求職、升學，乃至人生諸多挑戰相似，單憑一腔熱情是遠遠不夠的，還必須付出超乎想像的努力。而更殘酷的現實是，即使拚盡全力，成功也從來不是必然的保證。而且，你可能還要常常面對身邊的人經常問你：「什麼時候要找份『真正』的工作啊？」

（圖/unsplash）

如果你的目標是成為一名數位內容創作者，或者想將其發展成為副業，那麼我可以很有把握地說：這確實是一份值得投入，甚至潛力無限的事業選擇。然而，請務必理解，經營社群媒體從來沒有放諸四海皆準的成功公式，也沒有哪本教科書能保證你一躍成為頂尖的網路KOL或影響者（Influencer）。這條路所需耗費的心力、對細節的琢磨、策略的布局，其複雜與強度恐怕不亞於任何高壓力的專業工作；它對經營者的自律、應變能力，甚至抗壓性的要求，可能遠超過許多人的想像。

我希望透過分享這段親身經歷能讓你稍微少走一些冤枉路。但同時，我也想對所有年輕（以及心態年輕）的朋友們說：不必因此就畏首畏尾。有想法，就勇敢去嘗試吧！畢竟人生只有一次，不是嗎？Life is too short. We only live once!

幾年前我在IG上認識了一位來自菲律賓的「小」朋友。因為共同的興趣以及我們喜歡創作的內容，我們倆從網路交流成為了現實中的朋友。他曾熱情地到機場接我，帶我探索馬尼拉。然而去年得知他因突發性中風而離世的消息，才二十二歲！這件事令人深刻體悟到，人生無論長短，重要的是活在當下，珍惜每一刻，讓這趟人生旅程不留遺憾。

如果你經營社群媒體只是為了存放照片，記錄生活，這本書同樣能帶給你啟發。社群媒體不只是發布內容的平台，更是數位時代記錄生活的一種方式。你將學會如何整理與呈現照片，讓個人頁面更有質感，並掌握一些簡單實用的方法，讓你的貼文更具影響力，吸引志同道合的朋友在你的個人平台與你互動交流。此外，本書也會探討如何避開常見的社群陷阱，並分享在享受分享樂趣的同時，如何不被演算法綁架。如果你只是單純想記錄生活，這本書能幫助你更輕鬆地做到這一點，同時保有對社群媒體的主導權，而不被數據與流量牽著走。

如果你很少使用社群媒體，但對這個網路世界充滿好奇，或是像我當初一樣抱持著懷疑的態度，你更應該繼續讀下去。從一個英國大學教授的親身觀察與趣味經歷，能幫助你理解這個時代的社交遊戲規則。或許你曾經納悶：「為什麼有人吃完飯沒付錢就離開，像是吃了霸王餐，而老闆卻毫不在意？」或「為什麼一個普通上班族能天天穿新衣服上班？」這本書將以深入淺出的方式，為你揭開其中的部分奧祕，帶你一探這個看似光鮮亮麗，實則暗潮洶湧的網路世界。

如果你自己很少使用社群媒體，但身邊有親友是重度使用者，那麼這本書或許能讓你更理解他們的世界，甚至幫助你與他們產生更多共鳴。你會發現，經營社群媒體並不只是「發發照片、滑滑影片」這麼簡單，而是一個需要投入心力的過程。這也許能讓你更理解，為什麼你的朋友或家人會如此專注於數據、演算法，甚至為了一則貼文花費數小時精心編輯。透過這本書，你可以站在更理解的角度，與身邊的社群媒體使用者交流，甚至在需要時給予適當的建議與支持。

接下來，就請你跟著我進入「微」網紅的世界吧！

●本文摘選自商周出版之《爆紅、成癮、愛馬仕：一位英國教授的社群媒體臥底觀察》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡