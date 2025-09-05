閱讀如何改變職涯與財富？讀書讓你擁有不怕時代變遷的底氣

文／千田琢哉

只要讀書，不管時代如何改變都能靠著智慧活下去

０１因為閱讀所以能夠騰出寬裕的時間

我看過許許多多的公司，在此想要公布一項驚人的發現。

那就是大家忙得不可開交，工時盲目增加的公司，其實正朝著倒閉直奔而去。

這樣的公司在高峰過後，只會從斜坡滾落。所以必須小心忙碌的公司。

人也是同樣的道理。

剛起步的時候，誰都會因為對工作不熟悉而顯得忙碌，但這樣的狀態如果持續下去，就會變成沒有任何長進的證據。

總是處在忙碌狀態的人無法擁有長期的財富。

就算現在忙於工作，看似賺得很多，總有一天也必定會變得貧窮。因為你有多忙碌，就代表你有多常被他人使喚。

一個人如果擁有盡情閱讀的充裕時間，就能獲得良好的智慧，財富也會滾滾來。

而我說的不只是閱讀。

「我忙到沒時間做○○事情」，如果有人將這句話當成口頭禪，請注意不要離他太近。

時間的貧困，就和金錢的貧困一樣，是一種傳染病。

如果○○是你真正喜歡的事情，應該排除萬難優先進行。

只要把○○視為第一優先，就能創造出無限的時間。

若是有人說他忙到沒時間閱讀，就代表他對閱讀不是那麼感興趣。

★與其把財富自由當成目標，更應該把時間自由當成目標。★

★有時間閱讀的人，也更容易變成富有的人。★

（圖/unsplash）

０２總是在閱讀的人越能與有趣的書邂逅

有些人很常把「最近沒什麼有趣的作品」當成口頭禪，不只書本，電影也是。

仔細觀察這些人，他們全都沒讀過最新出版的書籍，也沒有看最新上映的電影。

大量閱讀，或是大量觀影的人，絕對不會說「最近沒什麼有趣的作品」。

任何人都有同樣的機會邂逅值得反覆閱讀的書籍，或是能夠反覆欣賞的電影。

只要在一百本書裡遇到一本，或是在一百部電影裡遇到一部能夠反覆品味的作品，就已經值得慶幸。

換句話說，必須征服數量如此龐大的作品，才能遇到這一％的有趣佳作。

或許你會擔心「這麼一來，剩下的九十九％不是在浪費時間嗎？」其實沒有必要。

當你遇到那一％的瞬間，就會發現其餘的九十九％完全不是浪費。

遇到這「一％」的捷徑，就是把九十九％的路徑全部繞過一遍。

沒有充足的量，只想輕鬆追求品質，就無法充分品味人生。

因為這就像在推理小說的第一行就公布犯人是誰一樣。

繞遠路、大量體驗，在人生當中比什麼都更重要。

★先體驗龐大的量，就能獲得高檔的品質。★

★而得到品質之後，就會想要體驗更多的量。★

（圖/unsplash）

０３閱讀比加班更能增加薪水

我從來沒有看過貧窮的閱讀家。

閱讀家總而言之就是經常買書。

但我的意思並不是為了購買大量書籍，需要一定程度的財力，所以當然不會貧窮。

我的意思是，當我與這些閱讀家熟稔起來，仔細聽他們說話之後，就會發現他們從年輕、不出名而且貧窮的時候，就已經把全身上下的積蓄拿去買書來讀。

書名：《去書店買個好人生：日本百萬暢銷作家，教你從閱讀養成8大能力，解決職場煩惱、關係焦慮、未來迷茫》 作者：千田琢哉 出版社：今周刊出版 出版時間：2022年11月24日

持續閱讀大量的書籍，滿溢而出的知識就會在某個時間點進化成智慧。

知識只是片段。知識本身不會成為財富，頂多只能讓你在學生時代的考卷上寫下正確答案。

出社會之後就像開書考試，能夠盡情查詢免費的知識。

而智慧則是知識 × 知識。

多種知識產生化學反應，創造出另一種新的觀點。「這件事情也可以從這個角度看」，這就是智慧。

擁有智慧的人會帶給周圍快感，所以能夠獲得地位、募集金錢作為回報，這個社會就是如此運作。

無論古今東西皆然。

比起關在公司裡無止盡地加班，讀書學習更有機會出人頭地，獲得更多的薪水。

★我唯一可以確定的是沒有貧窮的閱讀家。★

★貧窮的時候更應該買書投資智慧。★

●本文摘選自今周刊出版之《去書店買個好人生：日本百萬暢銷作家，教你從閱讀養成8大能力，解決職場煩惱、關係焦慮、未來迷茫》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

