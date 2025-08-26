拜拜不用複雜！只需三樣東西就能傳達心意給神明

文／宇色Osel

拜拜其實只需三樣東西？

我到各地仙山廟宇拜拜，從未為某尊神明準備過專屬供品，多年過去了，也沒有因為少放哪樣供品、香和特殊的金紙，那一年的生活就特別不順遂。可是民間對於拜拜，人人各有一套意見，拜愈多種東西愈虔誠、拜不同神還要有不同的供品……到底什麼才是必備的呢？九天母娘的回答出乎意料地簡單：「拜神，有三樣東西是基本──香、供品和明確的膜拜對象。」

穿越時空、連結意念的一柱清香

「第一項，香，」九天母娘是這麼說的，「香味是一種很神奇的東西，足以引導人們喜悅、莊重與肅靜的心。走進一個陌生的場所，初次聞到的氣息就足以讓人對環境產生好惡心。香能帶給人們情緒及內在的感受，也能讓原本紛亂的心瞬間平靜下來。」點燃香後產生的氣味，會使人的內心對環境產生共鳴，還能讓人不敢亂講話喔！你看過有人手拿著香、嘴上卻還在罵人的嗎？老一輩的人都說：「拿香就不要亂說話。」由此可見，香的確有某種心理學層面的作用存在。

書名：《透視靈驗．我從拜拜背後發現改變命運的祕密（暢銷紀念版）：仙佛菩薩看如何求神拜佛的滿願心法！》 作者：宇色Osel 出版社：柿子文化 出版時間：2024年7月15日

「香散發出的味道還能穿越時空，這是許多人想像不到的。」有聽過往生的親人在頭七時回家見陽間親人最後一面的故事吧？親人在睡夢中會聞到往生親人在世時的體味、喜好的香水味等｜氣味可以穿越靈界與人間界。我教塔羅牌與靈修的教室從來不點香，也不放置任何神像、畫、精油等宗教性的物品，卻有不少學員表示在上課時聞到一股清香，有時是檀香，有時甚至是人間很少聞到的氣味，某些靈修學員則表示，在聞到香味後隨即看見一股強大的能量體降臨。此外，也有個案在問事過程中表示聞到不同的香氣。這種現象大多是靈界的仙佛菩薩降臨，祂們身上各有不同的特殊香味，因此，當祂們來到人間，香味也會隨之到來。

正因為氣味可以穿越時空，所以燃香能夠傳達人的心念給神佛。香的氣味意念具有安神的能量，九天母娘說：「人心不安定，如何在拜拜時以意念傳達心中的想法給神明？點香能夠收攝心，心平靜了，才能將心念告訴神明。」學習靈修時，前輩不斷地叮嚀我：「靈修路上，對於鬼魅仙佛的到來，要保持平靜心，靜靜地觀察祂（它）們，影像會矇騙人心，但是說話神態和身上的香味騙不了人，這得靠細細觀察才能得知。」

祂接著又說：「拿起香時，一心不亂。透過香，全神貫注，想著要告訴神明的事情，人們的心聲會更容易穿越時空傳達給神明。」九天母娘這席話點明：持香拜拜重點在於意念，透過香與意念傳遞人們想跟神明說的話，可不要把手上的香當成手機，喃喃自語對神明說個不停。

香拿幾支不重要，心誠、專注才會靈。

我到廟宇拜拜，習慣一爐一清香，不一定要拿三支、五支，更不需要材質講究、包裝精美、某某大師祈福加持。這些人為包裝下的產物，對於「傳遞心聲給神明」的幫助並不大，拿起一柱香，帶著一顆樸實、虔誠的心，就足以與神明溝通了。

有形的供品，無形的肅敬心

一般人拜拜大多在年節，有些人每月初一、十五都拜拜，已經很了不起了。但靈修派拜拜還要加上代表神祇的壽誕，例如瑤池金母、無極老母（祂老人家一年就有四次生日）、九天母娘、虛空地母、驪山老母、準提佛母等，為這麼多神尊聖誕準備祝壽供品並不如外界所想的繁瑣，一切以自己想吃的食物為主。九天母娘說：「人畢竟著重外相，祭祀儀式中如無有形物品，人心就會對神明產生動搖及不確定感。」說到底，供品是拜給人看、拜心安的。九天母娘的話指出了一個值得深思的重點：如果一場宗教儀式少了有形的物品，如鮮花素果、供桌香案，人們還會起恭敬心嗎？

辦法會若沒有供品、法船、金紙、祝壽宮燈、八仙彩、供杯、幢幡寶蓋、佛幡等科儀道具，你覺得神明會來嗎？一場法會花了幾百萬精心佈置，就算看不到神明降臨，至少也會讓人覺得有那麼一回事──拜拜用的供品、儀式，最終還是給人看的！假如拜拜的物品都不是人們印象中適合擺放在供桌的東西，而是衛生紙、電風扇、iPhone5、漫畫書，你會對神明產生堅定的虔誠心嗎？很難吧！一定會大笑說：「誰會拜這種東西啊？」那麼，你確定自己平常拜拜的供品是神明真正想要的嗎？還是別人說什麼就準備什麼呢？老一輩的阿公阿媽拜拜，不太會拜泡麵、罐頭，現代人卻習以為常。年輕一輩拜拜很隨性，還有人拿麥當勞放上供桌，會很奇怪嗎？

供品代表人們的心意，不用多但不可少，不需華麗但肅敬為要。

其實，供品只是人們向仙佛、祖先呈上的一份敬意，對於內容與份量，祂們並不是那麼在意。至於拜拜時用的壽金、法船、金元寶等因應不同用途的物品，絕沒有準備多少才能夠獲得神明青睞的道理，這些都是後人想像出來幫助我們「進入狀況」的儀式罷了──供品和金紙想準備多少，隨喜就好。拜拜多年，至今我還不曾遇過神明開口表示想吃什麼、想喝什麼。

聽過不少晚輩為了拜拜應該準備何種食品、多少份量而與長輩爭執，九天母娘說：「供品的慎重幫助人們快速進入『儀式』，令人們起肅敬心。」準備多少份量、何種食品都是出自於長輩對仙佛菩薩的心意，我們有自己的想法，長輩也有他們的看法，只要不會浪費、鋪張，可以多順著長輩。帶著尊敬心看待祭祀用的供品與儀式，我們的心當下就與神明的精神同在。

在腦海裡塑金身，在心念中繪神像

很多人在廟宇拜拜，連神尊的尊號都不知道，拿起香一股腦地就念一大串：「神明啊！我是某某某%^＄##@＄……」一大把香一殿拜過一殿，還搞不清楚堂上坐著哪尊神明就匆匆離開……假設有一天你可以和神明以意念溝通，或許會聽到祂們說：「仁兄啊！你哪位？我還來不及認識你，你就急著要走啦？」

拜拜需具備的第三項東西就是「對象」，這點非常重要，九天母娘說：「有了祭祀膜拜的神尊，才能傳遞心念。」

有了膜拜的對象，人們的心才會收攝，拜關聖帝君時心中就要有關聖帝君的形象、拜媽祖時心中就要有媽祖的樣子……一個人的心念與神明相通，神明靈識就會跨越空間傳遞而來。

神明是一團強大、高頻率的能量體，我們起心動念，祂們就會與我們有所相應，無需本尊降臨。換言之，心中無神明、心中無所想，人與神明間的連繫感應就會斷掉。因此，拜拜時若心中被個人的所求所欲或繁瑣雜事塞滿，容不下一丁點兒神明的形象，也難怪拜拜不靈驗、得不到庇佑了。

《禮記•祭義》提到：「致齊於內，散齊於外，齊之日，思其居處，思其笑語，思其志意，思其所樂，思其所嗜。齊三日，乃見其所為齊者。」這段話的意思是，祭祀者在祭祀前，內心須恭敬與禮敬；專心思念祭祀的對象，包括生前的起居飲食、樣貌聲音和志趣嗜好等，音容神貌重現在祭祀者腦海中，才算達到恭敬的祭祀精神。

拜拜其實是一種修心的儀式

九天母娘所言拜神的三項基本用品──香、供品和明確的膜拜對象，其意義緊扣在人的身上，能夠收攝人們在拜拜時的專注力、虔誠心與對儀式的尊敬心。只是有心人將拜拜的儀式過度包裝，刻意宗教化、個人化，反而變得鋪張浪費，讓人垢病並產生反彈。拜拜其實是一種修心的儀式，愈能夠從「心」出發，拜神的力量就愈強大。

