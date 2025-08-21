狗狗追尋的幸福是什麼？對牠們而言，沒有比「當下」更重要的時刻

被狗狗需要的那一刻，我們再次找回了自己被愛的能力。獻給所有曾經、正在或即將，迎接狗狗進入生命的你。（編按）

文／三浦健太

重要的，只是此刻

狗狗的壽命不到二十年。有個說法是，「狗的一年，相當於人類的六年」。而在幼犬時期，狗狗的成長速度更是人類的十二倍。拜獸醫學及適當飲食的研究日漸進步所賜，狗的壽命逐漸增長，但依然只有我們的五分之一左右。牠們長得快，也老得快。所以從我們的角度來看，不免會覺得「狗的一生如此短暫」吧。然而與我們不同的是，狗狗並不害怕變老。更準確地說，牠們根本不會去思考那麼久以後的事。

書名：《狗狗想傳達的事：儘管如此，狗狗還是只想和你在一起。》 作者：三浦健太 出版社：奇光出版 出版時間：2025年8月6日

另一方面，過去曾體驗過的任何事情，牠們幾乎都會記得，只是也不會刻意去回憶。狗狗啊，對將來或過去都不是很在意，心裡想著的，只是「現在」。對狗狗來說，「現在」或說「當下」的重要性，遠遠超乎我們人類所能想像到的程度。如果硬要解釋的話，大概就是：「沒有任何『將來』，會比『現在』更重要。」

因此，牠們不會為了期待將來而在當下有所隱忍，也不會刻意回想過去而感到悲傷，反而忘記了重要的「當下」。

狗狗的腦中永遠只有一件事情，就是：「該如何在這當下獲得幸福？」

那麼，狗狗不斷追尋的幸福，又是什麼呢？當然啦，能得到美味的點心與正餐，或者有趣的玩具，都非常幸福。但是對狗兒來說，最棒的幸福，就是能在自己最愛的主人身邊好好地放鬆。緊靠在主人身上，讓主人輕撫自己，然後看主人笑著對自己說話。

正是狗狗們的這般姿態，讓我們得以重新意識到：「沒有比『當下』更重要的時刻了。」

光是活著，就值得驕傲

──飼養十歲法國鬥牛犬（♀）的三十五歲男性

我任職於一家生產電子產品的大型企業。在確定能進入這家公司工作的當下，我真的壓根兒沒有想到，自己居然也會有這麼一天。

由於公司的液晶電視、手機、半導體等產品，面臨全球市占率低迷的問題，在此影響下，公司業績一路下滑，沒過多久就開始整頓人事。跟我同時期進入公司的人，將近一半都已離開了公司。

而我除了同齡的妻子外，還有個剛要六歲的女兒。為了家人，我絕不能讓自己就這樣斷了生計，所以相當焦急，想著要盡快安排好下一份工作。只是我太容易受到壓力影響，健康狀況很快出了問題；再加上，我也不認為自己這把年紀，還能找到用相同薪資福利雇用我的公司，所以始終沒有好好起身行動。另一方面，我一直沒有開口告訴妻子自己目前身處什麼狀況，因為我覺得，要是一提起這件事，肯定會讓整個家都愁雲慘霧。

結果就是，我只能獨自抱著這煩惱，在家裡假裝一如往常，卻每天都痛苦得要命。我甚至曾經想著，要是我能消失在世界上的某個角落，那該有多好；或者選擇拋棄家人、到某個不知名的小鎮上重新來過之類的。明明腦袋裡也很清楚，都已經走入如此的死胡同了，乾脆跟家人坦白不就好了嗎？然而，一看見開朗且笑容明媚的妻子和女兒，我就是沒辦法開口談這件事。

偏偏就在現狀如此嚴苛的時候，又發生了雪上加霜的糟糕事。

我們家的法國鬥牛犬開始有些不對勁。那天，貝兒悠悠哉哉地走進我的書房。貝兒出生以來，我就有規定牠不許進入書房，所以本以為牠只是偶然闖入，就把牠拎回了客廳，結果沒多久後牠又走了進來。這樣的情況，一天之內發生了好幾次。就在我們夫妻開始覺得這實在不太對勁以後，貝兒開始做出一些讓人難以理解的行為，像是朝著牆壁吠叫、隨地大便、在原地一直繞圈圈等。

最確定有問題的，是某天女兒在摸貝兒的頭時，牠卻突然對著牠在家裡本來最親近的女兒齜牙咧嘴。後來我才曉得，狗狗也會有失智症，也就是俗稱的老年痴呆。貝兒和女兒一同長大，所以總讓我們覺得牠還年輕，但不知不覺間，牠其實已經是十歲的老狗了。自從遭貝兒威嚇，女兒可能受到驚嚇，在我上班時間，她也會一直傳訊息給我，說「我被貝兒咬了」、「貝兒跑出去外面了」、「貝兒尿尿在床上」之類的。

然而貝兒是如此拚命地想活下去。走到牠身邊時，牠即使躺著，還是會對我們搖尾巴；手捧飼料到牠面前，牠也會抬起頭來慢慢地、有些艱難地吃下去。但隨著貝兒的失智症越來越嚴重，牠的身體也日漸虛弱。牠的毛髮變得乾枯毛躁，所有行動都非常遲緩。大多數的時間裡，牠只是用那混濁、半睜著的雙眼望著半空中，躺在那裡度過一整天。

看見貝兒這副模樣，我們夫妻倆也下定決心，彼此商量好：「就趁現在，盡可能讓貝兒做牠想做的事吧。」同時我們也討論起，要如何照顧我們那每天哭著說「貝兒不是貝兒了」的女兒的心情。

這天，很難得女兒一整天都沒有傳任何訊息給我。所以在下班前收到女兒的訊息時，心裡總有種不是很好的預感。我擠出了所有勇氣，才打開那封訊息。

結果居然是……

「貝兒便便了♪」

怎麼是這種內容。訊息裡還附了三張照片給我。

第一張是貝兒用一種彷彿相撲選手上場的姿勢，站在清潔墊上。

第二張的貝兒高舉前腳，跟笑咪咪的女兒擊掌。

第三張則是一臉驕傲、看著鏡頭的貝兒。

我忍不住脫口而出：「這是怎樣？」大個便而已，這狗怎麼一副自己多了不起的樣子啊？說著，我不禁打從心底笑了出來。只為了這點小事，為什麼牠能這麼努力呢？看著這幾張貝兒的照片，我逐漸覺得，一切都無所謂了，先前我獨自煩惱的那些事，根本算不得什麼，心上的負擔轉眼間就變得雲淡風輕。

一旁的前輩問我：「是有什麼好事嗎？」我下意識收拾好神情，一臉嚴肅地回答他：「貝兒大便了。」對方錯愕地回應：「什麼鬼？」他也笑了。辦公室裡，忽然一片開朗。

訊息還沒完，後面是：

「爸爸也不要輸了喔！」

還有一個碰拳的貼圖。

想來在家人面前，我的臉色一直都很難看吧。我看著手機螢幕，眼前一片模糊。

●本文摘選自奇光出版／讀書共和國出版之《狗狗想傳達的事：儘管如此，狗狗還是只想和你在一起。 》。

琅琅書店周年慶 轉出你的命定書！ 📚 登入抽命定書 即有機會獲家樂福禮券500元 🪄 輸入【udnhb2025】贈50元購書金、每逢週末六日三本79折 🎊 購書再抽抗噪藍芽耳機、浮世繪展門票！ 👉 前往登入抽選命定書，把好禮帶回家！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡