台灣教育現場如何溫柔堅定地回應全球環境危機？從不塑行動開始

●本文摘選自知田出版之《不塑島上的守護者：大手牽小手，師生減塑GO！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／陳璟儷 (台北市葫蘆國小老師）

拉近孩子與自然的距離

「來，一人一支夾子一個袋子，我們一起來撿垃圾！接下來這五個禮拜，我們來看看，學校裡有多少藏在角落的垃圾！撿到拿回來，可以換集點卡。」我向四年級的學生宣布「追查角落怪塑」正式開始。

「如果在校外有撿垃圾，也可以請爸爸媽媽拍照傳給老師喔！你們想撿就撿，多撿老師會很開心，但不撿也沒關係，老師不會處罰。」我向學生強調，這是自主學習 活動，在課堂時間外，依照自己的意願進行。台下學生半是興奮，半是猶疑地接下「消滅角落怪塑」的「武器」。我從學生眼中，看出他們心中的問號。其實對我來說，這次的活動，我也懷著問號，因為這是我從沒嘗試過的形式——「先行動，再教理念」。

先行動、再理念的豐碩成果

以往帶學生做環境教育，我都會先幫他們上完整的理念課，從觀念到實例，一一講解，再帶他們體驗設計的活動。這一套教學流程，我實行了超過五年。但這一年，由於時間不夠，只能「先做再說」。我只上了一堂核心課程，就把夾子發了下去。這次只上了一堂課，還沒完整跟他們介紹塑膠垃圾對海洋的危害，他們會不會沒有動力？

我的種種擔憂，在活動推行的第二天，就煙消雲散了。

書名：《不塑島上的守護者：大手牽小手，師生減塑GO！》

作者：知田出版編輯室, 慈心有機農業發展基金會

出版社：知田出版

出版時間：2025年8月5日



「老師老師，你看我撿了這麼多！」第二天午休時間剛過，就有學生得意地拿著滿滿一袋垃圾來找我。「才一天你就撿了這麼多，很厲害耶！」學生回答：「不是我一個人撿的啦，我們覺得很好玩，就三四個人下課一起去探險，老師你知道嗎，圍牆旁邊的樹叢，垃圾超多的！」

又過了幾天，我開始收到家長傳的LINE訊息，孩子們回到家或是假日出遊，依然熱衷於撿垃圾的照片記錄，如雪片般飛來，讓我非常振奮。我才發現「先行動、再理念」，對孩子們來說更加容易。回想我收到畢業生寫的卡片，超過十張談到我帶他們做的減塑行動。我只教他們兩年，減塑也只是其中一部分。我很驚訝他們是如此印象深刻。

環保是從小深植內心的記憶

再仔細回顧這幾年推廣環境教育的種種，我突然發現，原來我也是「先行動、再理念」的人呀！

小時候，我和爺爺奶奶住在基隆，40幾年前的基隆，還是個鄉下地方。我每天就在基隆河畔玩耍，抓魚、抓蝦、爬樹⋯⋯可以說是在大自然包圍的環境中成長。所以我對大自然的感情，不用刻意學習，而是從小就深植在我的身體與心靈記憶中。

也是因著這份對自然環境的親近感，我大學就讀景觀設計科系，學習與環境相關的課程，例如國家公園規劃、都市規劃等等。攜帶環保餐具這件事，早在30年前大學時期就開始做了。畢業後我選擇投入教職，認定這是我一生的志業。我將熱愛的環境議題、減塑，融入我教的各門小學課程中，國語、數學、社會、綜合科⋯⋯都可以相互融合。我到台北市葫蘆國小任教後，遇見一群生命教育工作坊的夥伴。我從以往一個人埋頭設計教案，變成工作坊的一份子。

「點亮台灣．點亮海洋」計畫第一屆開辦時，我就是其中的一員。但那幾年間，我因為家庭因素留職停薪，沒辦法全力投入。暫別職場的時光，我也沒有停止關注推廣減塑教育的發展，我感受到參與計畫最棒的是：「真的是有一群人的力量，有師長的教導，這是最大的差別！」所以當我整頓好重回職場時，我已經準備好，要積極投入點亮計畫。

感動他人，形成善的迴圈

在環境教育領域可以說是「科班出身」的我，觀察學生後得出一個相當重要的結論：減塑議題要從家裡開始。

校園生活中，學生其實不太有機會製造垃圾。中午就是營養午餐，下課也就一間福利社，那塑膠垃圾又都是從哪裡產生呢？這是因為「有塑」行為，多半是在校外、在家庭生活中，這就是推廣減塑的困難之處。

於是我教導學生，希望他們把減塑的概念帶回家。我曾經在上完理念課後，推廣吃「不塑早餐」，我請家長幫孩子們準備不會用到塑膠包材及塑膠餐具的早餐。校外教學時，我希望家長能讓孩子帶「不塑午餐」。坦白說，家長們並不是全都樂於接受，曾有家長對我說：「我們平常工作、照顧小孩就已經很忙，可以不要再給我們出這麼麻煩的作業嗎？」家長的反彈，像是一桶冷水，潑在我一片熱忱的心上。但同時，也讓我靜下來反思。

在校園外的落實，確實很重要，但如果因為家長不願全力配合，就停止推廣，對環境能有什麼改變嗎？孩子回到家又打回原樣，這樣真的能將減塑理念深植在孩子心中嗎？而時機就是這麼剛好，因緣際會之下，沒時間上理念課的這一屆，我直接啟動「追查角落怪塑」夾垃圾活動，這次我特別強調自主學習：「不是一定要參加，有參加就鼓勵。」在比較輕鬆的情況下，孩子們更樂於分享，更願意積極主動，家長也比較沒有壓力。

這項幾乎沒有門檻的活動還有一個好處：讓所有的學生都有公平參與的機會。不管成績好壞、家長支不支持，只要在學校，都可以參加夾垃圾活動，感受一分耕耘一分收穫的成就感。

「能夠在學科上真正有成就的，往往是優異的孩子，但對減塑教育的課程有體驗跟感受，卻是每一個孩子都可以有的。」我想起一些成績好又認真的學生，透過努力練習，獲得國語文朗讀比賽第一名，這當然可喜可賀，但這是他個人的成就，班上其他同學無法一同感受。減塑就不一樣了，全班一起做活動，即使是學業表現沒那麼亮眼的孩子，也可以在積極投入減塑中被鼓舞：「原來我是一個好棒的孩子，我也有很厲害的地方！」我發現孩子不同的亮點，而善良就是他的優勢，這個正向的增強會帶動身邊的同學，讓孩子更有自信，形成善的迴圈。

其中有一個特殊生小宇，讓我特別感動。小宇是有亞斯的孩子，對事物特別執著。有一次我們到動物園校外教學，中間穿插20分鐘撿垃圾的活動。小宇的阿嬤帶著他，特別準備了桶子來裝垃圾。但那天下著滂沱大雨，我看場地太濕了，正猶豫要不要取消撿垃圾的活動之際，活動組的志工媽媽傳照片給我，原來當大雨暫歇，小宇就穿著雨衣跑去夾垃圾了！

執著的小宇，認定夾垃圾是自己的任務，做起來不喊苦不喊累，也把減塑的理念帶回家，爸媽和阿嬤都很配合。

減塑，啟動愛與同理的心

藉由一次次的體驗活動，我和學生的距離、學生和自然環境的距離，都拉近了許多。我曾帶著孩子們到學校附近的河堤看燕子遷徙，「你們看，不是只有人類，還有好多的動物跟我們在一起。我們要小心一點，或者，要用牠們覺得好的方式去靠近。」

平常總是吵吵鬧鬧的孩子們，靜悄悄地看著燕子。

從河堤離開後，我對他們說：「有人不小心把垃圾留在這裡了，我們趕快把它撿乾淨，這樣小燕子才可以一直在這邊生活，我們明年才可以再來看到牠們。」孩子們馬上動起來，撿起河堤四周被前人隨意棄置的垃圾。

孩子們的可塑性是很大的，我記得我帶過一個特別調皮的班，看到他們因為「覺得好玩」便故意傷害小動物。我一有機會，就教育他們愛護生命。到後來，有時教室出現小螞蟻，原本孩子們會起哄把牠踩死，轉變成某同學跳出來阻止：「老師有教，牠們進來一定很害怕。」接著拿出紙張，小心翼翼地對小昆蟲說：「你走錯地方了，我把你帶出教室。」當學生把昆蟲移出教室後，我會大力表揚：「你們做得很好，給同學拍拍手，也給自己拍拍手！」

愛護環境、同理心、垃圾減量⋯⋯這些理念，上起課來說得容易，但真正能讓學生發心去做，甚至內化成自動自發的行為，需要的不只是時間。我相信，透過親身體驗，能讓孩子學到更多。而我也不執著於既定課程，而是帶他們去認識、感受自然。做得好的學生，我有獎勵機制，但比起換獎品、換食物，我更喜歡他們「換體驗」，作為獎勵帶他們去騎腳踏車、爬山，孩子們最後都留下深刻的印象，「對了，每次出遊一定都要撿垃圾！」

「種子就是得種下，不管最後感動他，啟動他的是哪一個事件、哪一個畫面、哪一個行為，不知道。但是就是給、給、給嘛！」因為我跟孩子一起努力過，感受到我們擁有的美好，所以我願意再去堅持守護這些生命，守護我們的環境。

●本文摘選自知田出版之《不塑島上的守護者：大手牽小手，師生減塑GO！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡