盜版暗流／電子書發展與台灣出版業的轉型挑戰

2025年1月中旬，台北市雜誌商業同業公會於華山1914園區召開記者會，公開一宗侵權訴訟的結果。訟案由雜誌公會聯合《商業周刊》、《天下雜誌》及《今周刊》共同提起；然而，相較出版業者的大動作，事件始末卻十分平淡——事件主角，只是名普通的里長。

該名里長於2023年在LINE群組中轉發多家雜誌的PDF內容，經檢舉後仍辯稱此舉屬於「里民服務」。經一年纏訟，法院最終於2024年11月做出定讞判決，裁定被告拘役30天，並駁回其上訴。

案件雖已落幕，卻揭露了台灣電子書市場的深層危機。這場危機固然是由技術進步所引起，卻也涉及法律、社會觀念、商業模式等多重挑戰。台灣出版業如何在數位時代突圍？今次專題報導，將從出版社（聯經出版、城邦文化、時報出版、天下雜誌、逗點文創）、公會（獨立出版聯盟、台灣電子書協會）、平台、法界四個角度，剖析出版業遭遇到的困境，以及可能的出路。

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡