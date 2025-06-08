有些人看似正常，其實內在情緒極不穩定，FBI教你快速識別潛在危險信號

文／大衛．李柏曼

偽裝的自尊

評估一個人的自尊程度並不困難，但如果我們不知道該關注哪些特點、忽略哪些表象，就會找不到解析的頭緒。以下是五個關於自尊的迷思以及相對應的仿冒表現，幫助我們辨別哪些行為值得關注，哪些則可能只是誤導。

書名：《看人要準，防人要快：FBI資深顧問教你一眼認出危險人物，避開身邊的隱形炸彈》 作者：大衛．李柏曼 出版社：啟示出版 出版時間：2025年5月13日

◆仿冒自尊的一號表現：自尊vs.自負

不要誤以為一個過度自負（過度膨脹的自我）的人真正喜歡他自己。如果一個人過度自負，也就是自我意識過度膨脹，那麼不管他的行為表現看起來有多滿意他自己，其內心都不會趨近滿足狀態。這是一條人性基本法則，也是一個不論在何種情況下，結果都恆常不變的心理定律。

◆仿冒自尊的二號表現：自尊vs.自信

很多人常常混淆自尊與自信，其實這兩者截然不同，區分這兩者的不同，在進行評估時極為重要。「自信」是我們在特定領域或情況中，感覺自己能有效發揮能力的程度。「自尊」則是我們對自己的喜愛程度，以及認為自己值得擁有生命中美好事物的程度。

一個情緒狀態健康的人可能會對自己感到滿意，但不會認為自己面對任何情況都能遊刃有餘（一個人在特定情境下的自信高低，取決於多種因素，包括過往表現、經驗、他人回饋以及與他人表現的比較等）。例如，一個擁有高度自尊的人，本身雖然棋藝不精，但這並不妨礙她喜歡自己。當她和棋藝高超的對手對弈時，或許會表現出自信心下降的跡象，但整體上的自我價值感並不會因此動搖。

一個人之所以會變得過度以自我為中心，不會是她非常喜愛自己，反而更多是來自於深層的自我厭惡。在不熟悉心理領域的人看來，一個想用強調某種特定的特徵或屬性（例如高調立志要成為社團裡最強的網球好手）來提升自我價值感的人，好像看起來擁有高度自尊。然而，事情並不這麼簡單，這通常是誤導人的假象。比起頭銜、能力等她所擁有的資產，一個人的自我價值感，受自由意志做出的選擇影響更大。因此，那些看似高自尊的表現，實際上可能只是在某個特定領域內過度膨脹的自信。

◆仿冒自尊的三號表現：「成功人士」的假象

我們無法透過一個人表面上看起來有多成功來判斷他的自尊高低。例如，一位大型律師事務所的合夥人，在一般人眼中或許是成功的典範，但如果他原本的畢生夢想是成為音樂家，而他為了取悅某個人或獲得旁人的關注與尊重，放棄了真正的夢想，那麼他多半並不具有較高的自尊，因為他的決定是出自於恐懼。

相反地，一位生活拮据、經濟狀況不佳的藝術家，或許並不符合傳統社會對「成功」的定義，但如果他正在實現自己的夢想，滿足了內心真實的意願，那麼他反而更有機會能體驗到較高的自尊。如果一個人在做選擇時，仍然取決於外界是否認可或接受，那麼就永遠需要向外在世界尋求情感上的支持與肯定。

◆仿冒自尊的四號表現：是謙遜還是懦弱？

謙遜的態度很容易被誤解為懦弱的表現，事實上正好相反，真正的謙遜是心理強大的象徵，也代表了高度自尊。展現謙遜特質的人多半擁有更高的自律能力，過著更為充實的生活。

而另一方面，自負的人則持續不斷地對外索取。就像一個情緒上的癮君子—被自己無法克服的衝動所奴役，永遠依賴他人來餵養自身脆弱的自尊。

在後面的章節中我們將會了解到，在檢視謙遜這項特質時必須更加仔細，注意避免「假性的表現」造成誤判。我們觀察的目標對象選擇順從他人，是出於內心真正的意願，還是因為害怕說「不」、覺得自己不夠好、沒有資格堅持自己的立場？我們必須區分出一個人是因為擁有高度自尊而態度謙遜，或者是任由自己受人剝削？後者只是在表現出謙遜的態度，好換取旁人的喜愛，或用來減輕內心的罪惡感與自卑感。

◆仿冒自尊的五號表現：自尊與情緒

一般來說，擁有高自尊的人在待人處事上，態度通常令人愉悅且積極正向；但我們不能僅憑單次的情況，就輕易地對他的自尊程度做出判定，因為當下的情緒也會影響自尊的狀態。某個人可能看起來情緒狀態良好，態度開朗、熱情且友善—但實際上，他可能過度自戀、以自我為中心，只是他能短暫地偽裝出親切的模樣。

自尊是我們內在心理狀態的「設定值」，它貫穿了我們整個日常生活。就像空調的溫度設定，自尊的「設定值」有相當的穩定度，無論是溫度設定在稍冷、舒適，還是偏熱，一旦設定好，就不會那麼容易劇烈變動。

與此相對，情緒卻是瞬息萬變的，它可能隨時隨地、每分鐘、每小時、每天都在變化。情緒還會受到外部因素（例如聽到好消息或壞消息）或內部因素（如飢餓或暴飲暴食）而波動。

擁有高自尊的人，如果遭到老闆責罵、車子爆胎，或者在重要的下午會議前等午餐等太久，心情當然不可能太好。但這些負面情況並不會拉低他的自尊，不愉快的情緒也會很快消散。在後續探討「視野」的章節裡，就能詳細了解到高自尊者比較不那麼常陷入惡劣情緒中，即便有，持續的時間也比低自尊的人短暫。

總結來說，我們不能因為某人一時心情低落的表現，就認定他缺乏自尊。也不能因為一個人面帶微笑或者幫助老太太過馬路，就斷定他擁有高自尊。

●本文摘選自啟示出版之《看人要準，防人要快：FBI資深顧問教你一眼認出危險人物，避開身邊的隱形炸彈》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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