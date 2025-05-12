投資人如何判斷企業價值，等待市場出現便宜買進好時機？

每個投資人都知道長期投資才是正途，但要如何擺脫投機心態、讓自己不被股價的來回波動給甩出去呢？菲爾指出了4個M與雙十法則，來面對這個投資人長久以來的心態問題。4個M分別是：意義（meaning）、護城河（moat）、管理（management）、安全邊際（margin of safety）。雙十法則是另一種思考投資的方式：「除非我願意長期持有十年，否則我連十分鐘都不願意持有。」透過4個M與雙十法則來思考你的投資標的，自然建立長期投資心態，放眼長遠，不再輕易為股價的波動而煩惱。

文／菲爾．湯恩

第一守則與四個M（摘錄）

首先要知道，第一守則其實就是「不能虧損」，但在實務上的意思，是在有把握地投資。這個「把握」來源於：以理想的價格，買進優質企業的股票。請謹記：以理想價格買進優質企業，就能讓你賺到錢。

「理想」企業的定義，有三個簡單的條件，往後的章節會深入討論。第一，理想代表這家企業對你來說是有意義的：你對這家企業足夠了解，有能力的話你想把它全權買下，擁有它讓你感到自豪，而且這家企業也與你的價值觀相符。在第二個層面，理想的意思是，企業符合幾項財力與可預測性的標準，尤其是要有所謂的護城河。第三，企業必須有好的管理。如果你不懂何謂「護城河」、何謂「好的管理」，那也別擔心。我會向你細細說明什麼是護城河、如何辨識護城河，以及如何判斷管理是好是壞。我會告訴你企業需要符合哪些標準，才稱得上「理想」。

然而，光企業本身符合理想是不夠的。我們還要以理想的價格，買進這家企業的股票。所謂「理想的價格」，意思是我買進這家企業的股票，可以有很大的安全邊際。對我來說，理想的安全邊際，是以五毛錢買進價值一塊錢的東西。所以，只要我知道了企業的價值，我就想半價買進。很顯然，只要這樣做，往後就能發大財。

判斷企業的價值，要嘛很容易，要嘛不可能。「理想」的企業，當然就是可預測的。企業如果可預測，我們就能判斷它的價值。企業如果不可預測，我們就不可能知道它的價值。我會告訴你怎樣找到可預測、也因此可判斷價值的企業，也會告訴你怎樣快速計算企業的價值。第一守則投資法說穿了，就是四個明確的步驟：

一、找到理想的企業。 二、了解這家企業的價值。 三、以一半的價格買進。 四、重複上述步驟，直到自己非常富有。

看起來很簡單。那為什麼不是每個人都這樣做？對於這個問題，巴菲特的答案是：「我覺得很神奇，用五毛錢買一塊錢這個構想，大家要嘛是立刻欣然接受，要嘛就是全然不買單。這就像打疫苗。我發覺一個人如果不馬上接種，那你就算勸他好幾年，拿紀錄給他看，他也還是不肯接種。他們就是不能理解這個概念，就這麼簡單。」

我剛開始了解第一守則投資法的時候，第一個發現的真理是：一個東西的價格，不見得總是等於其價值。

舉個例子，我想買一輛新車，還沒走進經銷商，就很清楚新車的價值。我知道新車的標價，也知道售價的範圍，通常會低於標價。我不打算按照標價購買。但要是我不知道新車的價值怎麼辦？經銷商即使以遠高於實際價值的價格、以遠高於標價的價格賣給我，我也無能為力。一輛賓士汽車的價值或標價若是10萬美元，我卻以20萬美元購買，有朝一日我賣掉這輛車，我就會嚴重虧損。但我若能以5萬美元買下，日後賣出就能賺錢。買股票（亦即購買企業）也是同樣的道理，只是少了車窗上貼的標價。我們必須自行判斷標價，然後以低於標價的價格買進。

書名：《投資守則第一條：有錢人都在用的聰明買進法，找對「護城河」的價值投資策略！》 作者：菲爾．湯恩 出版社：奇光出版 出版時間：2025年5月7日

第一守則說穿了，就是聰明購物。

如果你喜歡等到大特價，商品售價遠低於實際價值時再出手購買（比如你知道那臺平面電視價值5000美元，但你能以2500美元買下），那你已經具備精明的第一守則投資人的條件。你只需要了解如何判斷理想企業的價值，等待市場出現能便宜買進的好時機。

如果我們不會指望汽車的定價永遠合理，又為何要指望股票的定價永遠合理？

企業與汽車，以及其他可銷售商品，有一個重要的差異：企業的「標價」，取決於企業往後能為自己的股東，創造多少現金盈餘。遵守第一守則的投資人，能迅速判斷企業未來能產生多少現金盈餘，進而估計企業的「標價」。接下來我也會告訴你要如何做到這點。

企業的「標價」就是企業的價值，與它在市場上的售價無關。你只要知道如何計算企業的「標價」，投資就會有把握，也就能依循第一守則。

●本文摘選自奇光出版之《投資守則第一條：有錢人都在用的聰明買進法，找對「護城河」的價值投資策略！》。

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