琅讀金句／在書寫中相遇，每個人都有屬於自己的筆跡與人生

日本小說作家三浦紫苑，擅長以溫暖細膩的筆觸描繪人物間微妙的情感聯繫，無論是《強風吹拂》對競技運動的熱血描寫，還是《真幌站前多田便利軒》中展現的溫暖羈絆，都深受讀者喜愛。在《當墨光閃耀》中，她以書法為題，透過兩位性格迥異的主角，交織出一場意想不到的相遇與成長。

故事講述個性拘謹的三日月飯店經理，因宴會廳的活動需要繕寫師，陰錯陽差來到一間書法教室，卻意外被捲入一場「代筆」請託，一名即將轉學的小學生，希望書法老師模仿自己的筆跡寫封信，向好友表達無法言說的心情。而這位書法家不僅外貌出眾，筆跡更是千變萬化，唯獨不擅長寫信的內容，讓飯店經理誤打誤撞成為受託者。儘管百般不願，他仍投入其中，卻驚訝地發現自己隨口編寫的內容竟屢屢命中孩子的心思。在這場筆墨交織的奇妙邂逅中，拘謹的飯店經理與隨性不羈的書法家，因書法與文字建立起奇妙的聯繫。然而，這位能模仿無數筆跡的書法家，卻始終不曾展現自己真正的字跡，甚至在關係逐漸拉近時，突然斷然離去。被突如其來的決裂震撼的飯店經理，最後找到的答案竟與繕寫師以前的身世有關！

編輯推薦

《當墨光閃耀》講述一段溫暖又略帶神秘的相遇，讀來輕鬆有趣，讓人忍不住一直看下去。故事中透過筆跡模仿、代筆信件等情節，巧妙探討「書寫」如何影響人的情感交流和個性展現，讓讀者感受到書法的藝術性與獨特魅力。無論是喜愛三浦紫苑作品的讀者，還是對書法、文字美學或人際關係感興趣的人，都能在這部作品中找到共鳴。

●本文摘選自新經典文化出版之《當墨光閃耀》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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