2025台北國際書展／一張衛生紙，如何改變世界？──從毛腿魚鴞談生態保育

文／福智文化（知田出版）

2025台北國際書展期間，福智文化與知田出版於8日舉辦的《遠東冰原的貓頭鷹》新書導讀講座，邀請農業部生物多樣性研究所副研究員──林大利老師，深入分享毛腿魚鴞的生態保育，並探討企業如何在發展與保育間取得平衡。活動吸引了眾多讀者參與，林大利老師的講解引發熱烈討論，並強調了企業責任和自然保育的重要性，獲得讀者高度迴響，活動圓滿落幕。

圖／知田出版提供

林大利老師透過多年來的鳥類研究經驗，帶領聽眾深入探討毛腿魚鴞的生態現況，並提出一個關鍵問題：企業該如何在發展與保育之間取得平衡？

「我們的每一次採購，都是一場對環境的投票。」林大利老師指出，森林不僅是紙張與木材的來源，更是無數野生動物的家園，企業若能選擇來自永續經營森林的紙張，甚至積極參與生態保育計畫，不僅能落實企業社會責任（CSR），更能促進人類與自然共存共榮。

選對紙張，拯救森林，守護台灣貓頭鷹的家園

即便是日常生活的小細節，也能帶來改變。例如，挑選具FSC（森林管理委員會）認證的衛生紙，意味著該產品來自受管理的人工林，而非原始森林的無序砍伐，能有效減少對毛腿魚鴞棲息地的破壞。

不僅是俄羅斯的毛腿魚鴞，台灣的猛禽同樣面臨棲地減少的挑戰。林大利老師提到，近年來科學家已發表多篇關於台灣黃魚鴞的研究，揭示其獨特的生態行為，例如以淡水蟹為食、廣闊的活動範圍，甚至近期在雪霸國家公園發現極為罕見的個體。然而，這些猛禽同樣面臨人類開發的壓力，顯示保育行動的迫切性。

2030自然正成長：企業如何在永續發展中領航？

隨著全球對環境永續的關注升高，「自然正成長（Nature Positive）」已成為國際間的重要目標。企業不僅需減少對環境的破壞，更應積極恢復生態。林大利老師特別提到TNFD（自然相關財務揭露準則），強調企業應審視自身營運對自然生態的影響，並採取有效措施，以確保經濟發展與環境保育能夠並行。

「我們保育野生動物，最終的目的，不只是為了它們，更是為了我們自己。」林大利老師提到生物多樣性是生態系統穩定的基石，當某個物種消失，影響的不只是森林，甚至可能延伸到我們生活的每個角落。

書名：《遠東冰原的貓頭鷹》 作者：強納森．斯萊特 出版社：知田出版 出版時間：2025年1月14日

不只是保育，野生動物也能創造商機

除了生態價值，野生動物的保育也蘊含了文化與經濟的機會。林大利老師分享了日本如何透過銀喉長尾山雀這種可愛的小鳥，發展出一整套生態經濟模式，這種被譽為「地表上最斂財的小鳥」，已成為北海道及當地社區的代表性生物，從玩偶、紀念品到品牌聯名，甚至連星巴克都推出了銀喉長尾山雀的馬克杯，吸引無數鳥類愛好者與觀光客前往。

「這些小鳥不會告你抄襲，這是大自然免費送給我們的IP，你不用嗎？」林大利老師幽默地指出，野生動物不只是保育的對象，更是珍貴的文化與經濟資產。

行動，從現在開始

無論是選擇FSC認證產品、支持生態友善企業，還是關注野生動物保育，我們的每一步，都將成為改變的起點。

最後，林大利老師笑著說：「甚至是購買《遠東冰原的貓頭鷹》，透過書籍了解生態議題，讓野生動物成為生態服務與商業經營的一部分，也是一種行動。」

當我們選擇負責任的產品，也許我們不只拯救了一隻貓頭鷹，而是拯救了這個世界。