2025台北國際書展／從認錯到醒覺！「優客李林」李驥現場唱出人生感觸

文／福智文化編輯部

知名音樂製作人李驥5日於台北國際書展藍沙龍舉辦講座「認錯│醒覺 2025」，分享人生的心路轉折。2019年李驥曾於福智文化出版《認錯│醒覺》一書，近期李驥鼓起勇氣推出新曲，與《認錯│醒覺》一書包裝限量販售，代表新的「認錯」。

「優客李林」曾在華語樂壇掀起轟動，成名曲〈認錯〉讓李驥達到事業巔峰，但也使他迷失了方向。優客李林散夥後，李驥和林志炫各自發表新專輯，卻都無法再複製《認錯》的成功，李驥不斷轉換工作，甚至到中國大陸重新開始，直到汶川大地震服務災民的經歷，和多年的累積，讓李驥領悟到，生命的真正價值在於為全人類創造價值，學會了真心感謝，走上了「醒覺」之路。

李驥也稱讚昔日夥伴林志炫是個至誠至孝之人，在當年最火紅的時刻，依然堅持幫忙家中的印刷廠工作後，才去追求自己的夢想，「這就是他後來能夠再次成功的原因。」

圖／福智文化提供

李驥也在藍沙龍現場演唱〈認錯〉以及新曲〈醒覺〉，現場聽眾如癡如醉，甚至開口一起合唱。在這一刻，彷彿又重溫了過去那段充滿青春與夢想的美好年代。

今年書展，福智文化／知田出版邀請多位作者與專家，與觀眾進行近距離的互動，接下來幾天，在福智文化攤位B1224，還有《當我不愛自己時》、《即使你已忘了我》、《遠東冰原的貓頭鷹》等精彩好書導讀與分享，精彩內容不容錯過！

圖／福智文化提供

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