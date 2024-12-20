破解孩子自閉症、過動症共病困境 讓提升專注力成為可能！

文／王意中（臨床心理師）

注意力因子：選擇極簡模式

「我真的不知道該怎麼辦。這次段考成績真的慘不忍睹。」

「何止這次，每次還不是都一樣。他到底有沒有在看書啊！請家教、補習，該加強的，我們都做了。他就是不專心、不認真，根本沒有把心思放在讀書這件事情上。」誌堅的爸爸生氣地說著。

「你也知道這孩子要求不來、要求不得。你一要求，他就發脾氣。昨天還把餐桌上，那些精緻的琺瑯餐盤全給砸了下去，枉費我這一陣子在網購上花了那麼多時間搜尋，更不用說花的錢了。琺瑯餐盤是另一件事，但你要說他不專心嗎？這一點，讓我很懷疑。你沒看他在組裝飛機模型時，可是多麼地專心、投入。一架一架戰鬥機、轟炸機、偵察機、噴射機，哪架不是組裝得維妙維肖？心思可是細膩。」誌堅媽媽疑惑著。

「這我也搞糊塗了，所以專注力究竟是要看什麼。到底要怎麼來研判？在演講中，曾經聽講師說，專注力可以從輸出的結果反推。如果有輸出，至少專注力品質不是問題。反之，沒有輸出，也不見得是專注力的問題，反映的可能是其他的訊息。考試成績是輸出，飛機模型是輸出。結果一個輸出，兩個不同世界，輸出表現不一致啊！所以問題究竟是……」誌堅的爸爸恨不得當時參加專注力的講座時，有聽得更清楚。

「可是醫師明明診斷誌堅有ADHD。」

「別忘了，還有一個ASD。」誌堅媽媽補充。

「所以當孩子同時有ASD與ADHD共病，那他的專注力會是……」誌堅爸爸滿頭霧水。

【化解ASD與ADHD共病的困惑】

減少提醒與叮嚀

當ASD與ADHD共病孩子遇到困難，或太具有挑戰的事情，他們很容易放棄，不願意接觸，或選擇逃避，對於該項活動或課程沒有興趣，因此讓周圍的人視為是孩子的不專心。

提醒自己，太多的提醒、叮嚀，並不會讓孩子的專注力提升，反而會讓他覺得厭惡、煩躁、不耐。特別當ASD對你的印象壞了，就很難配合你的要求與指令。

千萬別急著提醒孩子要專心、要專心、要專心，這樣帶著要求的口吻，很容易讓ASD對你的指令感到厭惡、反感、排斥。只要這關係惡劣，接下來後續的互動就會更加地困難。

ASD對於關係的建立，對於你的印象，會決定他之後對於你的指定是否遵從與配合。

避免隔空喊話

避免進行隔空對話，遠距離讓ADHD的專注力無法集中。當我們說話的音量放大，語調拉高，會造成ASD聽覺上的不舒服，而對你產生反感、抗拒。因為遠距離而導致他無法順利地研判，你所要傳達的訊息究竟是什麼。

趨近說話

主動走過去，放慢速度。當孩子的眼睛看著你時，再開口說話。說話之前，先自我覺察我們要講述的內容。說完之後，先停頓，觀察孩子的反應，再決定是否要說出下一句。

選擇極簡模式

ASD喜歡單純，對於太複雜的事物，除非是孩子感興趣的內容，否則極簡、單純對ASD來說，總是最愛。

ADHD雖然喜歡複雜的事物，但受限於專注力品質，往往對於內容無法有效地掌握。極簡、單純，有助於提升ADHD學習上的表現。

極簡讓ADHD先練習聚焦眼前事物，維持一段時間的持續性注意力。由於ADHD在選擇性注意力上薄弱，專注力容易受到不相關刺激事物的影響。先講求極簡，再視對事物的掌控程度逐漸提升複雜性。

話題多聚焦

在和孩子說話時，由於ADHD特質明顯，他的注意力會失焦，話題會不時在不同主題上跳躍。這時不管跳到哪裡，皆需要把話題拉回來。

和ADHD說話，讓他盡量回答我們的問題。你自己說的話，相對要少。

當我們不停地說，對ADHD只是輸入。孩子需要的是練習輸出，把他的想法、感受、企圖、欲望、行動等，試著完整的、有組織的藉由刻意練習的方式，一次一次說出來。

我們可以觀察ADHD在回答時，他的組織能力、講話內容的完整性，以及是否可以針對單一的主題，擁有擴散的具體敘述。

話題多延伸

ADHD在討論時，話題容易失焦。但ASD對於感到有興趣的單一的話題，因局限性，又比較容易聚焦在話題上。

如果ASD特質相對明顯，在對話的過程中，試著逐漸擴散和延伸，避免孩子太固著在特定的內容上，以增加孩子話題的廣度以及深度。

追蹤輸出、產出

觀察孩子在這些興趣上，是否有具體的輸出、產出，以確認專注力品質。例如考試、測驗、評量，以及任何的作品表現。

當孩子有具體地輸出、產出，這時可以確定孩子的專注力品質沒有太明顯的問題。但如果孩子在該項活動上，沒有明顯地輸出、產出，也不等同於反映孩子的專注力有問題。

降低多餘的注意力成本

就像投資得要考慮管理費、投資成本。當成本降低，這時你的獲利，相對就會提高。當我們的注意力不時在不同的事情上切換，無形中，耗費了許多轉換的成本，讓自己更加地消耗腦力、心力。

轉換性注意力意味著從一個活動轉移到另外一個活動是否順利。ADHD很容易在不同的事物上轉換、跳來跳去，就怕最後不知道跳到哪個平台去。

固著、彈性與注意力的選擇

爸媽往往面臨兩難，又期待ASD藉由轉換，鬆動固著性，又得考慮ADHD特質是否可以順利銜接。這時，就看你當下的目標設定，以及孩子的需求是什麼。

面對共病的孩子，善用ADHD的分心，讓孩子鬆動固著性。適時的活動轉換，有助於降低ASD的固著性。唯善用ASD的固著，讓他在特定的事物上，又可表現出好的注意力持續性。

如果想要提升孩子的彈性，讓他學習接受被打斷或改變，讓孩子選擇進入不同任務的切換。這時對於ADHD，同時訓練他的轉換性注意力，從一項活動切換至另一項活動的能力，並觀察是否可以保持專注。

藥物的切入點

孩子在教室裡就是無法專心、靜不下來，怎麼辦？

當孩子的自我控制狀態，持續無法透過行為的訓練，來讓孩子維持並控制在一定的範圍，或許得考量孩子是否需要透過藥物，來讓他的生理上的自我控制先維持在一個適度的範圍，以有助於後續老師的教學。

ADHD的核心問題，有藥物可以協助，例如利他能、利長能、專思達、思有得。ASD的核心問題，目前並沒有主要的藥物可以提供協助。通常ASD服用藥物主要處理孩子的情緒，例如焦慮有關。

藥物的服用，建議與就診的醫師進行討論，並且針對孩子實際的需要性，例如改善他的專注力、降低衝動情緒，或緩和他的焦慮，針對實際需要解決的症狀，給予相對應的藥物協助。

同理藥物副作用

當ASD與ADHD共病服用藥物，這時我們必須要考量藥物所帶來的副作用。

由於孩子在服藥之後，可能感受到噁心、心悸、想吐、食欲不振、腸胃不適。受限於ASD表達上的困難，當下孩子的情緒會更加顯得躁動。

在這種情形下，就更難區分造成孩子情緒激動的可能原因，究竟是藥物所帶來的副作用？還是當下孩子遭遇到一些情況，不知如何調節情緒？或是孩子本身情緒相對不穩定？

忌諱自行停藥、調藥

處置沒有絕對，這部分需要以孩子實際的需求來決定。

在服藥之後，我們必須要記錄孩子的服藥內容，定期與就診的醫師進行討論，避免自己單純的停藥或調整服藥的劑量。這部分將影響到後續醫師在追蹤孩子的症狀與藥物之間的考量。

乘勝追擊

當孩子服藥之後，如果專注力可維持在一定的品質，活動量可適度的控制，這時，我們要趁這個時間點，乘勝追擊，加強訓練伴隨智能障礙ASD的認知。

讓孩子在理解的情況下，能夠進行認知活動，以維持他在這項活動的注意力的時間。並且透過該項活動，來增加與照顧者之間的社會性互動，讓他在這個當下可以理解我們所傳達的訊息，同時做出適當的回應。

別說聰明藥

為了讓孩子可以規律地服藥，避免總是告訴孩子：「因為你吃了聰明藥，所以你的學業成績才明顯有改善。」當我們這麼說，很容易讓孩子誤以為自己的改變，是因為吃藥的關係，而減少了對自己努力的方向。

同時很容易在日後對於藥物產生過度的心理依賴。遇到了段考、比賽，這時不吃藥會感到焦慮不安。

讓孩子合理了解，藥物對自己的改善，在於讓自己的專注力可以維持在合理的水準。因為自己的認真努力，將時間、心思花費在眼前的功課或事物上，才會有今天如此亮麗的成績。

讓孩子感受到因自己努力而產生的改變。孩子擁有能力，也做得到，充滿自信。

無知的笑點

我們可以問學生一件事：「當爺爺吃降血壓的藥，你笑不笑？當奶奶吃降血糖藥，你笑不笑？當爸爸吃痛風的藥，媽媽吃腸胃藥，你笑不笑？」

我相信你會回答：「這有什麼好笑？」

這就對了。那為什麼班上同學吃提升專注力的藥，我們就要笑？究竟我們在笑什麼？

讓嘲諷的當事人停下來自我覺察。是否對自己的言行舉止，常常忽略了到底在做什麼。

書名：《ASD與ADHD共病的教養祕訣》 作者：王意中 出版社：寶瓶文化 出版時間：2024年12月24日

吃藥好笑嗎？到底哪一點好笑？好笑在哪裡？是你好笑？還是誰好笑？為什麼吃高血壓、降血糖、治痛風、腸胃藥，你不會笑？吃提升專注力的藥，你就會笑？你知道之間的差異嗎？

接納、包容，好說，但非常地難做，卻需要持續地做。

各自的需求

讓孩子了解服藥是自己生理上的需求。每個人都有各自的需求，就像有些人服用高血壓的藥、降血糖的藥、治痛風的藥、腸胃藥，這些都非常的自然。

讓孩子接納自己的特質、優勢以及限制。孩子如果越能夠以合理的方式來看待自己，就比較能夠接納自己。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《ASD與ADHD共病的教養祕訣》。