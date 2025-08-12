從《鬼滅之刃》炭治郎看日本賣炭歷史 其實與製造刀劍相關

文／大正摩登同人會

竈門炭治郎：製炭的歷史與需求

炭治郎在尚未加入鬼殺隊以前，本是個「賣炭郎」，跟家人過著「雖不輕鬆卻幸福」的生活。就炭治郎本身而言，只要不曾發生那起事件，他很可能終其一生都會從事燒炭匠（木炭生產從業者）的工作。在柱訓練期間，同伴稱讚炭治郎的烤飯糰和烤魚美味可口，炭治郎驕傲地說：「因為我是賣炭家的兒子，料理最重要的就是火候！」由此可見他已經是名具備相當程度技能的製炭者了。

木炭由來已久，日本從新石器時代便已經有使用木炭的跡象，不過人們在日常生活中頻繁使用到木炭，則要到江戶時代以後；而且當時木炭價格仍然非常昂貴，只有江戶城、大名註6之家、富裕商家甚至遊廓、料亭等才用得起。木炭要普及到一般庶民，則要到明治時代、日本近代化以後了。像《鬼滅》第一話那樣背著竹籃下山賣炭，木炭如此貼近生活，應該始於炭治郎的祖父那一輩。

現代人或許沒什麼機會去認知木炭是「生活必需品」，可是在距今約莫六十年前，也就是日本進入高度經濟成長期以前，無論是烹調、暖氣，人們的生活都離不開木炭，購買木炭的開銷在生活費用中一直占有相當高的比例。

除此之外，「賣炭」一詞在日本俳句中，是象徵冬天的季節語，意味著初冬時節，住在山上的居民下山來到村莊兜售自製木炭；而從黝黑的面孔，就可以判斷誰是賣炭郎。這些隱藏的文化意涵，都確實呈現在第一話炭治郎與家人的對話，以及大雪紛飛的場景中。

書名：《鬼滅之刃大正時代手冊：以真實史料全方位解讀《鬼滅》筆下的歷史與文化》 作者：大正摩登同人會 出版社：奇幻基地 出版日期：2022年01月04日

再說到男主角的家世，竈門家是代代「從事火相關的工作」，以製炭為專職，也就是說製炭並非他們務農之餘的副業。這點透過作品中各種細節的烘托，都讓讀者了然於胸，例如「竈門」註7這個姓氏、祖先炭吉的言談，以及最重要的，竈門家代代傳承祭祀神明的神樂註8「火之神神樂」。

順帶一提，我們從描繪竈門家的畫面中，並沒有看到大眾比較熟悉的燒陶的那種磚窯。其實在近世初期（江戶時代）以前，人們並不會使用窯燒法來燒製木炭。因此，我們可以推測竈門家用的應該是比較簡單的開放式「堆燒法」，也就是在地上挖洞堆放炭材，點火後蓋上生柴，待整體燒熱升溫，再填土悶製一段時間，最後就能將做好的木炭挖掘出土。

現代人聽了或許會覺得意外，但跟作為生活用燃料相比，木炭作為製造武器必需的物資反而更為重要。

製作武器刀劍必須用到鐵，而打造刀劍的職人就是所謂的「鍛刀師」。鍛刀師無論是冶煉或是鍛造作業，都需要能維持長時間高溫、穩定火力的木炭。尤其自從戰國時代鐵炮傳入種子島以來，更需要大量木炭來促成鐵炮的量產。如果是單純燃料用途，尋常薪柴便綽綽有餘，木炭之所以能持續發展，形成一門獨立產業，跟許多技術一樣，都是因為其軍事用途的背景使然。

日本傳承千餘年的傳統製鐵法中，有種「踏鞴製鐵法」，根據經典《鐵山祕書》記載：「一曰粉鐵（鐵砂），二曰木山（木炭），三曰元釜土。」這段話在說明冶鐵最重要的三件事，我們就可以知道木炭的重要性僅次於鐵砂。即使鐵砂品質良好，如果木炭品質不佳便無法產出鐵材；相反就算鐵砂品質不怎麼樣，只要木炭夠好同樣能夠採得鐵材。

再說到鬼殺隊獵鬼使用的日輪刀，不是光只有原料「猩猩緋鐵砂」、「猩猩緋礦石」就好；有了原料，還要有好的鍛刀師、優質木炭的火力，才能打造出強大的日輪刀。作品中有個經典場景，就是打造炭治郎用刀的鍛刀師鋼鐵塚螢在研磨刀刃時心神極度集中，甚至遭上弦之伍玉壺砍殺也毫無察覺。與此同時。作者還畫出了小屋裡面堆著大量木炭，料想這些應該都是來自著名產地的名牌木炭。

了解「刀」和「木炭」的關係如此密不可分之後，我們再回頭去看鋼鐵塚螢初次見到炭治郎的場景，就不難理解為何他會高興地說：「啊啊，你不就是『赫灼』之子嗎？真是個吉祥之兆。」從「竈門」這個姓氏就可以知道，炭治郎這名隊員是從事火相關工作家庭的孩子。如果那孩子「頭髮和眼珠都是紅色的」，刀也許會變成紅色……身為一名鍛刀師，會如此絮絮叨叨可以說理所當然；至於看到刀變成黑色而大受打擊，當然也是意料之中……（對炭治郎來說，被一個初次見面、戴著火男面具的三十七歲男性沒頭沒腦寄予期待，之後又被罵道：「我還以為能見到鮮紅色的刀，氣死我了。」還要被海扁一頓，還真是個災難……）

從時代背景等面向來看，「賣炭郎」炭治郎的生活絕對稱不上富裕，但後來過著與日輪刀為伍的生活，可以說是某種程度上的必然。

註6：編按：「大名」在日本不同時代，有不同的意思，但基本上為領主之意。在江戶時代，大名是指由將軍直屬、領奉一萬石以上的領主。當時全日本有超過兩百七十家大名。

註7：編按：「竈」讀作「灶」，爐灶之意。

註8：編按：「神樂」是指日本神社祭祀神明時的歌舞。神樂的樣式在平安時代中期完成，與《鬼滅》中火之神神樂起於平安時代的設定不謀而合。

●本文摘選自奇幻基地出版之《鬼滅之刃大正時代手冊：以真實史料全方位解讀《鬼滅》筆下的歷史與文化》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡